Bonndorf Bühne frei für Spektakel, Theater und die Pflumeschluckerei

Ideenreichtum beim bunten Fasnetspiel in Bonndorf. Hunderte Zuschauer auf dem Latschariplatz vor dem Rathaus.

Bonndorf – Die Fasnet 2017 wird vielen Narren in Bonndorf in bester Erinnerung bleiben. Strahlender Sonnenschein beim Narrensprung am Schmutzige Dunnschdig, beim Familienumzug am Sonntag und gestern wurden Akteure und Zuschauer beim Fasnetspiel auf dem Latschariplatz am Rathaus von der Sonne verwöhnt.

Auf der Bühne gab es großes Spektakel, zu dem die Vereine mit ihrer Fantasie für viele Hingucker sorgten. Wie gewohnt gab es von der Kolpingfamilie, in Person von Matthias Weishaar, bissige Kommentare zu lokalen Themen. Im Gewand eines Holzhackers monierte er den Fall des Bonndorfer Hofs, der "für ein paar breitere Gänge im Schmidt's Mark" weichen müsse. Für überflüssig hält er dagegen den "Humpen" und die Spielhallen. Den Berufsstand als Holzhacker sieht er durch osteuropäische Waldarbeiter in Gefahr.

Als Theaterdirektoren kündigten die Narrenräte die Auftritte an. Als fiktive Bühne diente die Jugendherberge, die nach den jüngst gescheiterten Plänen für ein Familienhotel nun zu einem Theater ungebaut werden soll. Da der Orchestergraben bei der Sanierung der Stadthalle "vergessen" wurde, muss das DLRG-Orchester mit dem Jugendherbergs-Theater vorliebnehmen. Mit dabei hatten sie Mary Poppins.

Artistisch die Darbietung der TuS-Turnerinnen, ein Supergirl flog zum Finale sogar ein Stück ins Publikum. Als geschmeidige Katzen kamen die Dillendorfer Landfrauen auf die Bühne. Die Gruppe "&Co." lieferte originelle Pantomime zu Narrenfersen, zum Finale gab's ein pantomimisches Narri, Narro. Der Trachtenverein hatte als Star "Andreas Gabalier" verpflichtet, der mächtig für Stimmung sorgte.

