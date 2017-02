Bonndorf Brunnadern: Schweizer Verstärkung für Feuerwehr

Feuerwehr-Abteilung Brunnadern freut sich über einen neuen Kameraden aus der Schweiz. Christof Stieger wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Abteilungskommandant Markus Mutter per Handschlag willkommen geheißen.

Kurz und bündig ging die Abteilungsversammlung der Feuerwehr-Abteilung Brunnadern über die Bühne. Und zur Freude der kleinen Wehr konnte der Kommandant Markus Mutter dann noch mit einer positiven Nachricht überraschen. Christof Stieger ist vor kurzem in den Bonndorfer Ortsteil gezogen und ist in die Abteilung eingetreten. Er kommt aus der Schweiz und war dort schon als Feuerwehrmann tätig. Somit könne er, nach kurzer Einweisung in die hiesigen Geräte und Gepflogenheiten, gleich in der Mannschaft eingesetzt werden.

Schriftführer Tobias Schwenninnger berichtete über das vergangene Jahr. Die Abteilung nahm am Festumzug in Wittlekofen teil, war an Fasnacht beim Narrenbaumstellen aktiv und unterstützte die Bonndorfer Wehr beim Jugendtag sowie beim Parkplatzdienst. Es wurden ein Preisjass und die Alteisensammlung durchgeführt. Es gab drei runde Geburtstage zu feiern und der Ausflug ging nach Freiburg.

Lehrgänge wurden besucht und alle Atemschutzträger sind nach der ärztlichen Untersuchung weiterhin tauglich. Auch in diesem Jahr sind wieder Fortbildungen geplant und ein Tagesausflug wird organisiert. Laut Kassenbericht von Ralf Rebmann halten sich die Einnahmen und Ausgaben die Waage.

Kommandant Markus Mutter bedauerte, dass der Probenbesuch erneut zurückgegangen sei. Bei 70 Prozent durchschnittlicher Anwesenheit, gebe es noch Luft nach oben. Für Tobias Schwenninger, Oswald Rebmann, Markus und Janik Mutter sowie Kai Brendle gab es für 100-prozentigen Probenbesuch eine Anerkennung. Brendle war bereits das vierte Jahr in Folge bei allen Proben anwesend. Die Abteilung hat aktuell 19 Aktive, zwei Jugendlichen und vier Alterskameraden.

Im Namen der Gemeinde sprach Stadtrat Simon Burger den Dank für die geleistete Arbeit f aus. Als Vertreter der Gesamtfeuerwehr war Daniel Stoll nach Brunnadern gekommen und bedankte sich für die Mithilfe in Bonndorf und die gute Zusammenarbeit. Leider konnte er auch in diesem Jahr die Frage, was mit den alten Uniformen geschieht nicht hinreichend beantworten.