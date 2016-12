Bonndorf Brückenbau und große Feste in Bonndorf 2016

Viele prägende Ereignisse im Jahr 2016 in Bonndorf und Wutach. Teilweise Sperrung der Wutachschlucht wegen Erdrutschen.

Bonndorf/Wutach – Das Jahr 2016 war in der Region von vielen Ereignissen geprägt, die lange nicht in Vergessenheit geraten werden. Nicht überall stieß zum Beispiel die Teilsperrung von Wanderwegen in der Wutachschlucht auf Verständnis. Erdrutsche im Mai und August ließen den Verantwortlichen aber wohl keine Wahl. Die Sicherheit der Wanderer stand für Wutachranger Martin Schwenninger und Bürgermeister Michael Scharf im Vordergrund. Auch die Notsanierung der Badkapelle in Boll musste deswegen anders organisiert werden.

Ein Spektakel war der Transport einer Holzbrücke mit einem Hubschrauber zum Räuberschlössle in die Wutachschlucht. Sie wurde als Wahrzeichen der Holztage in Bonndorf von der Firma Holzhaus gebaut. Unspektakulär verlief die Wahl von Bürgermeister Michael Scharf, der mit überwältigender Zustimmung in seine vierte Amtszeit gewählt wurde. Im Morast des Dauerregens blieb der Zirkus Rudolf Busch hinter der alten Jugendherberge stecken. Dabei gab es viel Zirkus um den Zirkus.

Zum ersten Mal lobte der Folktreff einen Kleinkunstpreis aus. Kabarettist LinkMichl holte sich den ersten „Bonndorfer Löwen“. Eine Premiere gab es in der Gemeinde Wutach. Die bisher drei Bürgerversammlungen in den Ortsteilen zu Jahresbeginn wurden vom einem Neujahrsempfang für alle Bürger abgelöst, der sehr gut ankam. Eine hohe Auszeichnung erhielt der langjährige Vize-Narrenvater der Bonndorfer Narrenzunft, Michael Kech. Der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) Roland Wehrle, überreichte dem verdienten Vize der Pflumeschlucker das goldene Ehrenzeichen.

Gefeiert wurde in Bonndorf aber nicht nur dieses Ereignis: Eine Mega-party mit 1300 Besuchern, angeheizt von der heißen Schottenband Red Hot Chili Pipers, gab’s zur offiziellen Wiedereröffnung der Stadthalle nach der Sanierung. Auf dem Rathausbalkon feierten die Sportkeglerinnen des SKV ihren Aufstieg in die Bundesliga. Der Dorfplatz in Gündelwangen wurde feierlich eingeweiht. Fern seiner afrikanischen Heimat feierte Pfarrer Linus Ibekwe in der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach sein silbernes Priesterjubiläum. Locker mögen es die Schulleiter der Realschule: Paul Gihr bei seinem Abschied und dessen Nachfolger Sammy Wafi bei seiner offiziellen Amtseinführung.

Mit einer Sensation wartete der Autor und Journalist Uli Schulze auf, als er bei seinen Nachforschungen in St. Gallen darauf stieß, dass Bonndorf bereits im Jahr 800 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Bisher wurde angenommen, dass dies 1223 war.

Dem Wandel der Zeit zollte Max Burger mit seinem Lebensmittelladen in der Ewattinger Hauptstraße Tribut. Von seinem Großvater 1930 eröffnet, muss „Vivo-Max“ am heutigen 31. Dezember seinen Laden für immer schließen.

