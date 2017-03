Bonndorf Breitbandförderung: Große Freude im Bonndorfer Rathaus über 3,6 Millionen Euro

Land fördert zehn weitere Breitband-Abschnitte in Bonndorf. Innenminister Thomas Strobl übergibt Bescheid an Bürgermeister Michael Scharf

Stuttgart/Bonndorf – Es ist bereits der zweite Bescheid für die Förderung des Breitbandausbaus, den Bürgermeister Michael Scharf in Händen hält. Gestern Mittag um 13.30 Uhr überreichte Innenminister Thomas Strobl die Zusage über 3,631 Millionen an Fördermitteln an den Rathauschef der Löwenstadt. „Heute bin ich nur stolz auf meine Mitarbeiter, uns geht es richtig gut“, sagte Scharf auf Anfrage dieser Zeitung. Ein besonders großes Lob zollte der Schultheiß vor allem Nicole Messerschmid und Werner Steiert. Sie hatten im städtischen Bauamt die Zuschussanträge ausgearbeitet und auf den Weg nach Stuttgart gebracht.

Im Juli soll mit den Arbeiten für weitere zehn Abschnitte begonnen werden, die etwa zwei Jahre dauern werden. Vor etwa zwei Wochen kam die Zusage aus Stuttgart, dass die beantragten Mittel fließen werden. „Ich habe den Bescheid zwar noch nicht bis ins Detail gelesen, aber mit ein paar Kürzungen wegen der geologischen Voraussetzungen müssen wir wohl rechnen“, sagte Nicole Messerschmid. Trotz der kleinen Abstiche freute auch sie sich natürlich riesig über die Zusage aus Stuttgart. Bereits im September 2016 hatte sich die Stadt über einen Zuschuss für den Breitbandausbau gefreut. Die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden Bonndorf, Stühlingen und Ühlingen-Birkendorf erhielt von der Landesregierung rund 4,5 Millionen Euro für die ersten Bauabschnitte. Mit der Zusage der weiteren Millionen, werden nun 22 Abschnitte gefördert, zehn diesmal allein in Bonndorf. Die Arbeiten für die ersten zwölf vom Land geförderten Abschnitte in den Gemeinden sollen spätestens Mitte 2021 abgeschlossen werden.

CDU-Landtagsabgeordneter Felix Schreiner (Waldshut-Tiengen) ließ es sich nicht nehmen, die kleine Bonndorfer Delegation zum Innenminister zu begleiten. „Mit 3,6 Millionen Euro an Zuschuss kann der Internetausbau nun vorangetrieben werden“, sagte Schreiner. Mit der Millionenförderung gebe die Landesregierung ein klares Bekenntnis für die ländlichen Gebiete ab. „Wenn das schnelle Internet in jedem Haushalt und in jeder Firma verfügbar ist, sind das beste Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung unserer Gemeinden“, so der CDU-Abgeordnete weiter. Innenminister Thomas Strobl machte deutlich, welche Priorität er der Ausbauoffensive des Landes einräumt: „Ich habe versprochen, dass wir schnelles Internet in jeden Schwarzwaldhof bekommen. Bonndorf ist vorne mit dabei.“