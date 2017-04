Bonndorf Bonndorfer bringen Fasnet in die Partnerstadt Bains-les-Bains

Bonndorfer bringen Fasnet in die Partnerstadt Bains-les-Bains

Die Bonndorfer Delegation besuchen Canaval de Bains-les-Bains. Die Guggenmusiker sorgen bei der Veranstaltung für Stimmung beim Umzug.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bonndorf/Bains les Bains – Seit vielen Jahren besuchen Delegationen aus Bonndorfer den Carnaval de Bains-les-Bains. In diesem Jahr reisten 27 Teilnehmer mit, das Gros der Gruppe stellte dabei die Guggenmusik. Schon auf der Anreise in die Vogesen passte die Stimmung im Bus, die von Karl-Egbert Jost mit Liedern, begleitet auf seiner Handorgel, angeheizt wurde. Mit dabei auch Mitglieder der Schloss-Schalmeien – ohne Instrumente.

Bei strahlendem Sonnenschein nahmen die Guggenmusiker am Umzug teil. Die waren eine von etwa zehn Musikgruppen. Daneben gab es viele Wagen mit originellen Motiven und Schulklassen, die den vielen Zuschauern am Rand der Umzugsstrecke zuwinkten. Besonders viele nutzten die Treppe vor dem Rthaus als kleine Tribüne, auf der auch kräftig gefeiert wurde. Vor dem Rathaus war zudem ein Zelt aufgebaut. Gemeinsam mit der Stadtmusik Bains-les-Bains sorgten die Bonndofer Guggenmusiker nach dem Umzug für die Unterhaltung der Gäste.

Im Zelt spielten sich Guggenmusiker und Karl-Egbert Jost die "Bälle" zu. Der Vollblut-Fasnachter aus der Pflumeschlucker-Metropole sorgte mit einem Mix aus deutschen und französischen Stimmungsliedern für Hochstimmung unter den Besuchern. Nach ein paar Anläufen konnte er sogar die Marseillaise, die Nationalhymne der Französischen Republik, zur Freude der Gastgeber fehlerfrei auf seiner Handorgel spielen.

Musikalisch geht's auch beim nächsten Besuch in der Partnerstadt zu: Die Bonndorfer Stadtmusik wird am 18. November in Bains-les-Bains ein Doppelkonzert mit der dortigen Stadtmusik geben.