Bonndorf Bonndorfer Wochenrückblick: Barrieren abbauen

In der zurückliegenden Woche ging es in Bonndorf um Projekte, die zum Anpacken auffordern. Lokalchef Gerald Edinger blickt auf die Ereignisse zurück.

Das sage noch einer, die junge Leute haben nur Blödsinn im Kopf und lungern im Japanischen Garten herum. Stimmt sicher für einen kleinen Teil der Jugendlichen. Dass es auch ganz andere junge Menschen in der Stadt gibt, zeigt die Werkrealschule eindrucksvoll. Mit viel Engagement von Lehrern und Schülern sowie Unterstützung von Handwerkern bauten sie einen Schaukasten für den Wohnmobilstellplatz am Freibad in Bonndorf. "Gemeinsam gestalten ist ein toller Weg", freute sich Lehrerin Melanie Boll darüber, dass "Einheimische" und geflüchtete Jungen und Mädchen mit anpackten. Der SÜDKURIER begleitete dieses Klasse!-Projekt gerne. Mit dieser Aktion wurde bei den Jugendlichen Verständnis für die Situation des Anderen geweckt und Barrieren im Kopf abgebaut, eine richtige und wichtige Initiative der Schule. Um Barrieren ging es auch bei der Informationsveranstaltung des Arbeitskreises Inklusion im Foyer der Stadthalle. Dabei wurde deutlich, wie viel noch zu tun ist, um Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung abzubauen. Und es wurde klar vor Augen geführt, dass Barrierefreiheit auf vielen Feldern noch erreicht werden muss. Auch das geht nur, wenn behinderte und nicht behinderte Menschen aufeinander zugehen, so wie es die Schüler vormachen. Bonndorf ist da nach Einschätzung des Kreis-Behindertenbeauftragten Peter Bartel einen großen Schritt weiter als viele andere Gemeinden. Dennoch gilt es auch in der Löwenstadt sich weiter anzustrengen, um Barrieren abzubauen. Denn eins ist sicher: Älter werden wie alle und die Mobilität wird dann Stück für Stück eingeschränkt sein. Strengen wir uns alle zusammen an, um Hindernisse im Kopf und auf den Wegen, die wir gehen zu beseitigen. In diesem Sinne wünsche ich unseren Lesern ein barrierefreies Wochenende.

gerald.edinger@suedkurier.de