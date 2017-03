Bonndorf Bonndorfer TuS-Turnabteilung ermittelt die Besten

Bei den Vereinsmeisterschaften der Geräteturnerinnen zeigen die Teilnehmerinnen beeindruckende Leistungen.

Bonndorf – Nach zweijähriger Pause ermittelten die Turnerinnen des TuS Bonndorf wieder ihre Vereinsmeister. Leider waren auch diesmal keine Jungen dabei. Die 30 Mädchen traten im Duo an, wobei die Paare einander zugelost wurden. Im ersten Durchgang konnten zwei Geräte, von vier, nach Wahl geturnt werden.

Je nach Schwierigkeitsgrad einer Übung gibt es eine festgesetzte Maximalpunktzahl, die dann bei Fehlern oder bei nicht korrekter Ausführung nach unten korrigiert wird. So konnte eine fehlerfrei geturnte Übung mit einem geringerem Schwierigkeitsgrad mehr Punkte einbringen, als eine hoch angesetzte, schwierige Übung, bei der mehr Fehler gemacht wurden. Da galt es auch etwas zu taktieren, wie schwer die Übung ist und mit welchem Gerät die Starterinnen anfangen.

Doch es war egal an welchem Gerät die sechs- bis zwölfjährigen Mädels begannen, am Ende mussten alle vier Geräte geturnt werden. Nach der ersten k.o.-Runde schafften es acht Paare in die Zwischenrunde, wobei es gerade mal fünf Punkte Differenz zwischen dem ersten und dem achten Paar waren. In die Finalrunde kamen dann vier Paare, wobei die Differenz nun lediglich 2,8 Punkte betrug. Die bislang ausgeschieden Turnerinnen feuerten ihre Freundinnen an und applaudierten für gelungene Übungen, trösteten aber auch, wenn es mal nicht so gut klappte.

Da die allermeisten den Schwebebalken anfangs vermieden, war dieses Gerät, das nahe an den Zuschauerplätzen aufgebaut war, nun zum Schluss stark frequentiert. Die zahlreich erschienenen Eltern fieberten mit ihren Kindern und waren begeistert von den tollen Ausführungen ihrer Schützlinge.

Am Ende der Veranstaltung wurden Selina Dinges und Ida Dietsche mit einer Gesamtpunktzahl von 108,5 Punkten Vereinsmeisterinnen. Die zweitplatzierten Alissa Lutsnikov und Lia Di Lisi erkämpften sich 107,0 Punkte, der dritte Rang ging mit nur einem Punkt Vorsprung (105,3) an Maya Ketterer und Fabienne Hogg, vor Johanna Gutmann und Mia Vetter (104,3).

Die Bewertung aller Übungen wurde von den eigenen Kampfrichterinnen der Turner vorgenommen. Für einen reibungslosen Ablauf und die Sicherheit der Turnerinnen sorgten die 15 Übungsleiterinnen, die Wettkampfleiterin war Elke Person-Tascher.

Alle Teilnehmerinnen erhielten eine Medaille und die Podestplätze durften sogar einen Wanderpokal entgegen nehmen. Insgesamt verlief der Wettkampf für alle Beteiligten positiv und förderte das Gemeinschaftsgefühl im TuS Bonndorf.