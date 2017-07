Bonndprf Bonndorfer Schule zeigt ihre Stärken

Bildungspolitischer Sprecher der CDU zur Gast in Bonndorf. Karl-Wilhelm Röhm signalisiert Verbesserungen für Lehrer und Schüler.

Bonndorf – Das Bildungszentrum in Bonndorf bekam gestern Vormittag Besuch von zwei Landtagsabgeordneten aus Stuttgart. Der stellvertretende Fraktionsvorsditzende und bildungspolitische Sprecher der CDU, Karl-Wilhelm Röhm, und der CDU-Abgeordnete Felix Schreiner (Waldshut-Tiengen) machten sich ein Bild von der Schule. Röhm erwies sich als ehemaliger Leiter eines Gymnasiums als profunder Kenner der Materie. Und er wusst gleich, wo Schulleitung und Lehrerkollegium der Schuh drückt. Gleich zu Beginn betonte Schreiner, dass Schule zu sehr mit Verwaltungsarbeit beschäftigt werde. Das solle sich ändern, die Lehrer sollen endlich wieder das tun, was sie sollen – unterrichten.

Röhm machte sich stark für die Grundschulen, die auch im ländlichen Raum erhalten werden sollen. Auch Haupt- und Werkrealschulen hätten ihre Existenzberechtigung. Nach einem Abschluss könnten Schüler in die duale Ausbildung vermittelt werden.

Bürgermeister Michael Scharf nutzte die Gelegenheit, um Röhm auf den verweigerten Landeszuschuss für die Rampe zur Förderschule anzusprechen. Von den zusagten 64 000 Euro Fördermitteln für baulich notwendige Maßnahmen im Rahmen der Inklusion, flossen nur 18 000 Euro. Die Stadt hab das Land nun verklagt, die Beklagte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer habe Scharf aber aufgefordert "für die behinderten Kinder zu kämpfen", so der Bürgermeister. Durch die Ablehnung habe man der Inklusion einen Bärendienst erwiesen, kritisierte er weiter. Röhm versprach, sich den Fall näher anschauen.

Birgitta Stephan, Rektorin der Grund-, Förder- und Werkrealschule, sieht die Lehrer in Inklusionsklassen überfordert. Sie mahnte dringen an, dass hier eine doppelte Besetzung mit Lehrern notwendig sei. Der Bildungsfachmann erläuterte, dass bei der Weiterbildung auch die Sonderschulpädagogik künftig eine Rolle spielen werde, dazu gehöre auch eine höhere Besoldungsstufe.

Bei einem Rundgang wurden die Landespolitiker auch von Realschulkonrektor Fabian Schwörer und der Konrektorin der Werkrealschule, Nathalie Rindt, begleitet. Katharina Droste gratulierte Karl-Wilhelm Röhm dazu, dass sie Grundschullehrerin werden möchte: Ich kann ihnen versprechen, dass sie auch eingestellt werden."

Fünftklässler Mario erklärte Röhm selbstbewusst, was er und einige Mitschüler zum Thema Schluchsee zusammengetragen haben: "Auf welcher Höhe liegt der See?" stellte er dem Politiker eine Quizfrage. Der schätzte auf 800 Meter, Mario wusste, dass er auf knapp 1000 Meter über Meereshöhe liegt. Diese Projekte laufen zur Vorbereitung auf die "Naturparkschule", hierfür werden vom Kollegium sogenannte Module erarbeitet. Im neuen Schuljahr soll das fertige Konzept "Naturparkschule" vorgestellt werden.

Beim Abschlussgespräch betonte Karl-Wilhelm Röhm, dass Eltern die Wahlfreiheit beim Angebot einer Ganztagsschule haben sollten. Birgitta Stephan sagte, dass die Eltern in Bonndorf keine verbindliche Ganztags-Grundschule wollen. Röhm gab das Signal, dass künftig Kommunen wieder Geld für Projekte wie das Plusprogramm am Bildungszentrum erhalten werden. Und er versprach die Abschaffung des Englischunterrichts in den ersten Grundschulklassen. Damit würden Schulstunden für Lesen, Schreiben und Rechnen frei. Ihm ist auch bewusst, dass die Medienpädagogik wichtig ist, Fachleute hierfür an die Schulen zu bekommen sei in Konkurrenz mit der Wirtschaft schwierig. Und weiter: "Das Land tut viel für den Breitbandausbau, die Anschaffung der mobilen Endgeräte muss aber mit dem Schulträger abgesprochen werden."

Zur Person

Karl-Wilhelm Röhm (66) ist seit 2001 für die CDU im Stuttgarter Landtag. Von 1999 bis 2015 war er Oberstudiendirektor und Schulleiter am Gymnasium Münsingen, nach seine Wahl in den Landtag füllte er diese Stelle in Teilzeit aus. Seit 2006 ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Landtag. Er ist zudem Mitglied in den Arbeitskreisen Kultus, Jugend und Sport sowie Umwelt, Klima und Energie. Im Ehrenamt ist er Gemeinderat in Gomadingen und Kreisrat im Landkreis Reutlingen.