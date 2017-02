Bonndorf Bonndorfer Schüler erzielen beim Kreisjugendskitag gute Ergebnisse

Tobias Sigwart, Jonathan Malich, Fabio Krissler, Rico Geng und Marc Vetter verteidigen erfolgreich den Mannschaftspokal im Riesenslalom. Das Mädchenteam mit Magdalena Malich, Lina Lelonek, Marie Spangenberg, Luna Merz und Leonie Schnitzer belegte einen guten dritten Platz.

Bonndorf (ts) Beachtliche sportliche Erfolge konnten die Teilnehmer des Bildungszentrums Bonndorf beim Kreisjugendskitag des Landkreises Waldshut auch in diesem Jahr vorweisen. Der alpine Wettbewerb im Riesenslalom wurde in Breitnau ausgetragen. Die nordischen Disziplinen Langlauf, Skispringen und Kombination fanden in Menzenschwand statt. Bei der Siegerehrung gratulierten die Rektoren Sammy Wafi und Birgitta Stephan zu den tollen Leistungen und dem große Engagement der Schüler. Die hervorragenden Ergebnisse hätten alle Erwartungen übertroffen. Ihr Dank galt den begleitenden Lehrern Christiane Beha, Ulrike Dietsche, Nils Boll und Thomas Bächle. Diese überreichten Siegerpokale, Medaillen und von Landrat Martin Kistler unterschriebene Urkunden.

Die fünf Jungen Tobias Sigwart, Jonathan Malich, Fabio Krissler, Rico Geng und Marc Vetter konnten den Mannschaftspokal im Riesenslalom erfolgreich verteidigen. Das Mädchenteam mit Magdalena Malich, Lina Lelonek, Marie Spangenberg, Luna Merz und Leonie Schnitzer belegte den dritten Platz. Sie waren auch in der Einzelwertung erfolgreich. Das Skispringen konnte Rico Geng für sich entscheiden, gefolgt von Tobias Sigwart auf dem zweiten Rang. Gute Platzierungen erreichten Fabio Krissler, Jonathan Malich, Frank Vetter, Magdalena Malich, Christoph Sigwart, Marc Vetter und Aaron Geng. Erfolgreiche Kombinierer waren Fabio Krissler, Magdalena und Jonathan Malich, die sich zusammen mit Jannis Duttlinger auch über vordere Plätze beim Langlauf freuten. In der Einzelwertung der weiterführenden Schulen belegten beim Riesenslalom die Mädchen Magdalena Malich und Marie Spangenberg Spitzenplätze. Bei den Jungen erzielten Jonathan Malich und Fabio Krissler in der Klasse 7 sowie Tobias Sigwart, Rico Geng und Marc Vetter in der Klasse 9 die vorderen Plätze.

Eine sehr gute Platzierung verzeichneten beim Riesenslalom auch Schüler der Grundschule Bonndorf. In der Mannschaftswertung konnte das Team mit Michael Meier, Jakob Malich und Laurin Weishaar unter 14 teilnehmenden Mannschaften den beachtlichen zweiten Platz verbuchen. Die drei Jungen waren auch bei den Einzelstarts erfolgreich. Die Mädchenmannschaft mit Johanna Zeien, Maya und Ida Ketterer belegte von 13 Mannschaften den sechsten Rang. Sie waren bei den Einzelstarts gleichermaßen vorne. Ebenfalls gute Ergebnisse erzielten Finn Boll und Lars Weishaar. Im Langlauf freuten sich Ida Dietsche, Elisa Haberstroh, Leon und Marvin Duttlinger, Max Kuttruff, Jakob Malich, Nehemia Maier, Pit Haberstroh, James Rutz, Christoph Zehnder, Elias Kromer und Elias Podeswa über eine erfolgreiche Teilnahme.