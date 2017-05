Bonndorf Bonndorfer Realschüler gewinnen mit Plakate für die Völkerverständigung dritte Preise

Der Landtag Baden-Württemberg vergibt 35 dritte Preise im Wettbewerb zur Förderung der politischen Bildung an Bonndorfer Schüler. Ihre Plakate beschäftigen sich mit dem Zusammenleben der Völker.

Ein Schülerwettbewerb des Landtags Baden-Württemberg unter dem Motto „komm her, mach mit“ zur Förderung der politischen Bildung war in diesem Jahr zum 59. Mal ausgeschrieben. Dabei waren mehrere Ausdrucksformen möglich, von Umfragen über Reportagen bis hin zur bildlichen Darstellung auf Plakaten. Zu Letzterem animierten die Bonndorfer Kunstlehrerinnen Annette Ketterer und Sigrun Eichin ihre Schüler im Kunstunterricht. „Das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Nationalität“, war das Thema des Wettbewerbs.

Aus fünf Klassen (10 a,b,c sowie 9a und d) der Bonndorfer Realschule haben 35 Schüler mit ihren eingereichten Plakaten einen dritten Platz errungen, wobei einige der Plakate Gemeinschaftsarbeiten waren. Als „sehr, sehr gut“ bezeichnete Kunstlehrerin Annette Ketterer dieses Ergebnis, das die Bonndorfer Schüler damit erreicht haben, im Rahmen der Übergabe der Urkunden. „Ich habe in 40 Jahren Unterricht erst vier Schüler gehabt, die einen ersten Preis geholt haben“, erläuterte Annette Ketterer.

Auch Rektor Sammy Wafi äußerte sich zufrieden: „Mein Lob geht an Euch. Ihr habt Tolles geleistet im wichtigen Thema des Zusammenlebens der Menschen.“ In einer immer deutlicher globalisierten Welt sei es besonders bedeutungsvoll, „respektvoll mit unterschiedlichen Kulturen und nationaler Vielfalt umzugehen.“

Weil die Plakate noch nicht zurück an die Schulen geschickt worden waren, schilderten Schüler ihre Arbeiten. Patricia Riesle etwa, hatte das Thema mit einer Welt in Herzform und einer Vielzahl von Tauben, die verschiedene Sprachen gurrten, gelöst. Ein anderes Plakat stellte die Welt in Schwarz und Weiß dar und wies mit Flaggen auf die Vielfältigkeit der Welt hin und die Vielzahl von Nationen, die sie beherbergt. Beide Darstellungen erfüllten offenbar die Anforderungen, die Annette Ketterer schilderte: „Das Plakat sollte einzigartig sein, mit einem einprägsamen Spruch, spannender Gestaltung und klarer Botschaft.“ Landesweit hatten 3502 Schüler teilgenommen, wobei 227 Realschüler mit einem dritten Platz belohnt wurden.