Bonndorf Bonndorfer Rat macht Weg für Bürgerhaus in Wellendingen frei

Verwaltung der Stadt Bonndorf stellt leicht geänderte Planung für Multifunktionsgebäude in Wellendingen vor. Baustart voraussichtlich im Oktober 2017.

Bonndorf (ew) Das Bürgerhaus in Wellendingen kann nach derzeitigen Planungen im August 2018 fertiggestellt werden. Das Ratsgremium stimmte am Montagabend der leicht geänderten Planung zu. Damit kann im nächsten Schritt der Bauantrag gestellt werden. Wie Bürgermeister Michael Scharf erläuterte, sieht der Zeitplan vor, dass mit den Arbeiten direkt neben dem Kindergarten schon im Oktober begonnen werden soll. Einzige Änderung im Plan ist eine Absenkung des Pultdaches über dem Bürgerhaus, da der Speicher nur über dem Gerätehaus ausgebaut werden soll. Die Kostenschätzung der großen Variante, die um ein fünf Meter breiteres Gerätehaus der Feuerwehr vorsieht, liegt derzeit bei 1,37 Millionen Euro. Die Mehrkosten gegenüber der kleineren Variante betragen 116 000 Euro, erklärte Stadtbaumeisterin Nicole Messerschmid. Im Haushalt 2017 sind für das Bürgerhaus 900 000 Euro eingestellt, aus dem Haushalt 2016 steht noch ein Rest von 340 000 Euro für das Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung. Aus ELR-Mitteln gibt das Land einen Zuschuss von 340 000 Euro, im Haushalt waren 300 000 angesetzt. Das Feuerwehrfahrzeug wird mit einem nicht im Haushalt eingerechneten Zuschuss von 90 000 Euro angeschafft. Demnach stehe man um 130 000 Euro besser da als im Haushalt berechnet.

Nicht in der Kostenschätzung enthalten sind Mittel für Mobiliar, Küche, Schlussreinigung, Straßenbeleuchtung und Anschluss der Heizung an den Kindergarten. Im Hinblick auf die Nutzung durch die Schule stellte Scharf ein Zahlenwerk vor, das von deutlich niedrigeren Zahlen im Kindergarten und Schule ausgeht als das Land. Die Stadtverwaltung geht demnach von einer durchschnittlichen Geburtenzahl von 50 Kindern pro Jahr aus, so wie in den zurückliegenden drei Jahren. „Eine flexible Nutzung des Bürgerhauses ist deshalb wichtiger denn je und es ist ideal, dass Schule und Kindergarten direkt nebeneinander liegen“, erklärte Scharf. Er wolle allerdings keine Debatte um die Schließung von Einrichtungen anfangen, betonte er. Aber irgendwann könnte es nur eine Schule an einem Standort geben. Man müsse überlegen, was man bei dauerhaft niedrigen Geburtenzahlen tun könne.

Das bisherige Schulgebäude soll an den derzeitigen Mieter Bruno Amann verkauft werden, informierte der Schultes weiter. Nächste Schritte seien nun Gespräche mit Vertretern von Feuerwehr, Schule und den örtlichen Vereinen. Scharf signalisierte auch, dass er den Dialog mit Vertretern des Jugendraums „Räumle“ und der Schlachthausbetreibergemeinschaft suchen werde.

Gernot Geng (BL) sieht, wie alle Ratsmitglieder, im Bürgerhaus ein Gebäude für die Zukunft. Nun müsse aber nach Lösungen für die Nutzung gesucht werden, um die Vereine zufriedenzustellen. Er stellte heraus, dass bei einer künftigen Diskussion um die Einrichtungen, die in Gündelwangen und Wellendingen nicht zur Debatte stehen sollten. „In der Kernstadt haben wir vier Kindergärten, da müssten wir dann mit Schließungen anfangen.“