Bonndorf Bonndorfer Lokalredakteur in Urlaubsstimmung

Nun ist es also soweit, heute ist mein erster Urlaubstag. Die Vorfreude auf die „schönste Zeit des Jahres“ ist auf jeden Fall immer länger als die freien Tage selbst. In der zurückliegenden Woche gab’s aber noch einiges zu erledigen: Termine in den Kalender eintragen (auch für die Zeit nach dem Urlaub), mit der Vertretung die Dinge absprechen, die zu tun sind, Artikel und Reportagen absprechen und so manches mehr. Der Blick voraus kann jedenfalls nicht schaden. Das dachten sich auch die Macher des Folktreff, als sie die Künstler vorstellten, die am 18. Januar in einen musikalischen Wettstreit um den „Bonndorfer Löwen“ treten. Geschaffen wird die Skulptur von Simon Stiegeler aus Grafenhausen, einem Künstler der ganz bewusst den Bezug zu seiner Heimat im Schwarzwald pflegt. Um Tradition und Werte ging es auch bei den Patrozinien in Gündelwangen und Dillendorf. Besinnliches und weltliche Feiern wurden hier in Einklang gebracht. Der Bauboom in Bonndorf wurde von uns ebenfalls thematisiert. Der „Fall Jugendherberge“ scheint da vor einer Lösung zu stehen. Wo einst Jugendliche ihre Ferien verbrachten, sollen Wohnungen für Menschen entstehen. Die Idee hat Charme. Das trifft auch auf die Initiative der Frauen zu, die in loser Folge Nettes auf dem Lande gestalten. Sie trafen sich nun im Wiesenwohnzimmer von Flora Jägler. Sehr schön, wenn Menschen in so zwangloser Weise zusammenkommen. Ein Teil der Bonndorfer Gesellschaft wollen auch die „Freunde des Friedens“ sein. Ob das gelingt, hängt nicht nur allein von Hamada Bitar und seinen Vereinsmitgliedern ab. Gestern kam der Bundestagswahlkampf auch ein bisschen nach Bonndorf. Die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium schaute sich die Firma Adler an. Das erinnert mich daran, dass am 24. September Wahlen sind – da ist mein Urlaub längst wieder vorbei. Ich verabschiede mich an dieser Stelle in die Ferien, die ich zu Hause verbringen werde. Schließlich wohnen wir da, wo andere Urlaub machen.

