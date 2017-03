Bonndorf Bonndorfer Kleintierzuchtverein steht gut da

Bei der jüngsten Hauptversammlung konnte der Vorsitzende Rolf Maier eine positive Bilanz zur Kaninchenschau Anfang Januar in Offenburg vorweisen. Mehrere Teilnehmer konnten teils gute Ergebnisse erzielen. Auch die Jungzüchter Miriam und Marvin Stoll mit ihren Lohkaninchen waren erfolgreich.

Bonndorf – Vorsitzender Rolf Maier vom Kleintierzuchtverein C 512 blickte bei der Hauptversammlung auf ein sehr erfolgreiches Zuchtjahr der Bonndorfer Mitglieder zurück. Vom Verein waren zehn Züchter mit 70 Tieren bei der Landeskaninchenschau des Landesverbandes Badischer Rassekaninchenzüchter Anfang Januar in Offenburg vertreten. Sie freuten sich über den Gewinn von drei Landesmeisterschaften, einer Landesjugendmeisterschaft und einer Vize-Landesmeisterschaft sowie zwei Siegerhäsinnen.

Der besondere Gruß von Rolf Maier galt dem Kreisvorsitzenden Wolfgang Rippel sowie Kreisjugendwartin Eva Rippel aus Görwihl. Unter seiner Leitung fanden die Neuwahlen statt. Für weitere zwei Jahre sind Vorsitzender Rolf Maier, Stellvertreter Bernhard Nägele sowie Kassierer Bernhard Amann in ihren Ämtern bestätigt worden. Für den verstorbenen Schriftführer Friedhelm Bieck erhielt Maria Stritt das Vertrauen. Uwe Baumann bleibt Zuchtwart für Kaninchen. Der bisherige Zuchtwart für Geflügel, Karlfriedrich Steinhauer, wurde von Sebastian Villinger abgelöst. Jugendwart Alexander Stritt und Tätowiermeister Hermann Sahner wurden jeweils wiedergewählt. Kassenprüfer sind weiterhin Erhard Hölderle und Rudi Stritt.

Kreisvorsitzender Rippel gratulierte den Bonndorfer Mitgliedern zu ihren großen züchterischen Erfolgen im vergangenen Jahr und lobte den Verein als eine gut funktionierende Gemeinschaft im Kreis. Sein Dank galt den Bonndorfer Kleintierzüchtern für das große Engagement und die Mitarbeit auf Kreisebene. Vorsitzender Maier berichtete, dass im vergangenen Jahr 17 Erwachsene und zwei Jugendzüchter aktiv waren. Er begrüßte Helwig Weißhaar aus Königsfeld als neues Mitglied im Bonndorfer Kleintierzuchtverein, der als Preisrichter von den Tischbewertungen bekannt ist.

Der Zuchtwart für Kaninchen, Uwe Baumann, konnte über große Erfolge der Bonndorfer Züchter berichten. In der Halle von Rolf Maier hatte wieder eine Tischbewertung stattgefunden. Groß ist die Freude über die beiden Jugendzüchter Miriam und Marvin Stoll, die bei der Jugendschau in Schachen ihre Kaninchen der Rasse Helle Großsilber und Lohkaninchen schwarz präsentierten. Bei der Hochschwarzwälder Stämmeschau in Bonndorf wurde die Zuchtgemeinschaft Uwe und Tobias Baumann mit ihrer Rasse Satin Elfenbein Vereinsmeister und sicherte sich den Pokal. Sie stellten in derselben Rasse auch den besten Rammler. Mit dem besten Achter-Stamm der Rasse Wiener weiß war Bernhard Nägele vertreten. Außerdem stellte er die schönste Häsin der gleichen Rasse aus. Claus Weisheit erreichte mit der Rasse Rheinische Schecken den erstmals ausgesetzten Preis für die schönsten Zeichnungstiere. Auf die Ausstellung von Geflügel musste wegen der Vogelgrippe verzichtet werden.

Stolz blickte Vorsitzender Rolf Maier auf die Anfang des Jahres stattgefundene Landesschau der Badischen Rassekaninchenzüchter in Offenburg zurück. Über den Titel Badischer Landesmeister mit der Rasse Satin Chinchilla freute sich Karlfriedrich Steinhauer. Der Vorsitzende selbst holte sich mit der Rasse Kleinsilber schwarz den Titel des Landesmeisters und erreichte mit seiner Häsin einen weiteren Sieg.

Ebenfalls Landesmeister wurde Claus Weisheit mit seinen Rheinischen Schecken. Als Vize-Landesmeister sowie mit der Siegerhäsin kam die Zuchtgemeinschaft Baumann von der Ausstellung zurück. Besonders freuten sich die Vereinsmitglieder, dass die beiden Jugendzüchter Miriam und Marvin Stoll mit der Rasse Lohkaninchen schwarz erstmals den Titel des Badischen Landesjugendmeisters erreichen konnten.