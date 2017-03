Bonndorf Bonndorfer Hundefreunde suchen neues Domizil

Weil die Stadt stark am jetzigen Trainingsgelände der Hundefreunde bei der Bonndorfer Kläranlage interessiert ist, müssen die Hundefreunde umsiedeln und sich ein neues Domizil suchen.

Bonndorf – Die Trainingsstunden der Hundefreunde bei der Bonndorfer Kläranlage sind gezählt. Bürgermeister Michael Scharf hatte dem Vorsitzenden Gotthard Albert schon vor Längerem offeriert, dass die Stadt an dem Gelände stark interessiert sei und die Hundefreunde deswegen umsiedeln sollten. Man wolle innerhalb der Gemarkung Bonndorf ein neues Gelände finden, das den Ansprüchen und Wünschen der Hundefreunde entspricht.

Doch die Bemühungen sind bislang daran gescheitert, dass dieses Gelände noch nicht gefunden wurde. Für den Verein sei dies ein schwieriger Zustand, meinte der Vorsitzende. Man wisse nicht, wie man am Trainingsplatz planen könne. Bürgermeisterstellvertreter Ingo Bauer machte deutlich, dass die Gemeinde mit einer positiven und guten Stimmung in die Verhandlungen gehen will und dass man sicherlich mit einem guten Miteinander eine passende Lösung finden werde.

Die umfangreichen Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis. Vorsitzender wurde wieder Gotthard Albert, Schriftführerin Petra Reichl, Kassiererin Svenja Hierholzer, Ausbilder (AB) Welpen Melanie Schwarz und Gotthard Albert, AB Junghunde Petra und Patricia Reichl, AB Basisgruppe Gabi Teichmann und Svenja Hierholzer, AB Basisgruppe II Lars Hettich und Petra Reichl, AB Turnierhundesport Gabi Teichmann und Melanie Schwarz, AB Dog-Dance und Ralley Obedience Petra Reichl und Svenja Hierholzer, Jugendwartin Melanie Schwarz, Platzwart Frank Cornelius und Pressewart Dieter Mann. Der Vorsitzende freute sich, dass er Dieter Mann für 15 Jahre Mitarbeit im Vorstand ehren konnte. Der von Patricia Reichl vorgetragene Haushaltsplan sieht Rücklagen für einen neuen Truck von 14 000 Euro vor, außerdem sollen 5000 Euro für den zu erwartenden Umzug bereit gestellt werden. Ein abwechslungsreiches Jahr liegt hinter dem Verein, wie Gotthard Albert versicherte.

Mit einem Auftritt im Tierheim Steinatal führten wieder einige Hunde mit ihren Hundeführern unter Leitung von Petra Reichl eine Unterordnung mit Musik auf, die im Vorfeld viele Übungsstunden notwendig machte. Auch beim eigenen Tag der offenen Türe war dies ein Hingucker.

Beim Bonndorfer Ferienprogramm nahmen die Hundefreunde ebenfalls wieder teil, was von 27 Jugendlichen gerne angenommen wurde. Schriftführerin Petra Reichl konnte von zahlreichen weiteren Aktivitäten berichten. So fand am Trainingsplatz ein Tag der offenen Tür statt, ebenso ein Sommerfest mit diversen Hundeparcours. Wie jedes Jahr gab es für die Hunde eine Nachtübung mit besonderen Herausforderungen.

Das Trainerteam besuchte Übungsleiterseminare, Basisschulungen und auch THS-Übungsleitersitzungen und einige Aktive nahmen an etlichen Turnieren erfolgreich teil. Und wie immer trafen sich die Hundefreunde mit ihren Vierbeinern jeden Samstag zum Training. Welpentrainerin Melanie Schwarz erläuterte, wie wichtig die Sozialisierung der Welpen sei und konnte von 26 Hundeführern berichten, die danach zu den Junghunden wechseln. 20 Junghundebesitzer besuchten über das Jahr den entsprechenden Kurs bei Petra Reichl und erlernten die Unterordnung und Grundkommandos.

Die Trainerin der Basisgruppe, Svenja Hierholzer, hatte die Gruppe während des Jahres von Gabi Teichmann übernommen, die schwer erkrankt war. Jugendwartin Melanie Schwarz freute sich, dass die Jugendlichen einige Wettkämpfe recht erfolgreich abschlossen. Sie verbrachte mit ihnen im Mai drei Tage an einem Pfingstjugendlager in Möckmüll, wo sie viel Spaß hatten.