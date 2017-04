Bonndorf Bonndorfer Gruppe Most als Botschafter in Berlin

Bonndorfer Gruppe Most als Botschafter in Berlin

Die Gruppe Musik ohne Strom reist nach Berlin. Die Bonndorfer Musiker wurden von der Staatsbrauerei Rothaus für das Maidle-Bier engagiert, das nun auch in der Bundeshauptstadt zu bekommen ist.

Bonndorf/Berlin – „Wir haben alles Querbeet gespielt Schlager und volkstümliche Stücke. Das war richtig witzig und hat viel Spaß gemacht.“ Das sagt ein glücklicher und gleichermaßen abgeklärter Martin Sedlak, nach dem Auftritt seiner Gruppe Most (Musik Ohne Strom) in der Vertretung des Musterländles in Berlin. Anlass war eine Einladung, die die Bonndorfer Musiker vom Alleinvorstand der Staatsbrauerei Rothaus, Christian Rasch persönlich bekommen haben. Was nämlich im Jubiläumsjahr 2016 (225 Jahre Rothaus) nur Menschen in Baden-Württemberg bekommen haben und das auch nur dosiert, soll nun in der Republik zu haben sein, zuförderst in der Bundeshauptsadt: Das Maidle-Bier.

Eigens gebraut wurde es für das Brauereijubiläum. „Nur zwei Prozent der Neueinführungen auf dem Markt sind wirtschaftlich. Jetzt schauen wir erst einmal, wie es ankommt“, sagte Christian Rasch vor gut einem Jahr zu der Neukreation. Um so freudiger war natürlich nun der Anlass für den Auftritt der Bonndorfer Musiker-Urgesteine vor 160 geladenen Gästen, Gastronomen und Getränkehändlern, in Berlin. Praktisch alle der neun mitgereisten Musiker ließen dafür einen Berg voll Arbeit in heimischen Gefilden liegen.

„Ich war ja fast nur während des Flugs nicht erreichbar“, winkt Norbert Kromer ab, Chef der gleichnamigen Bauunternehmung. Auch Bernhard Hegar, Eigentümer der Firma Holzhaus Bonndorf, ist gerne mitgefahren. „Es ist vor allen Dingen gelungen, stimmungsvoll und modern den Rothaus-Stil rüberzubringen. Da lässt man die Musikerkollegen nicht alleine.“ Für den organisatorischen und musikalischen Leiter der Musiker, Martin Sedlak, der daheim nur Flake genannt wird, war dieses Engagement natürlich ein Höhepunkt im Most-Musiker-Jahr: „Es ist interessant und genial, dass man so etwas Mal macht.“ Man spiele freilich öfter Mal weiter weg, in die Hauptstadt sei man aber noch nie gebeten worden. „Es freut mich sehr, dass wir alle komplett waren, das war sicher eine einmalige Geschichte.“

Auch Uli Behringer freut sich, dass sich die Vorzeigebierbrauer aus der Nachbarschaft in der fernen Bundeshauptstadt gut präsentieren konnten, „wir waren sicher das Tüpfelchen auf dem i“, ist er überzeugt und erzählt von Zuschauern mit denen man ins Gespräch gekommen sei. Eine geladene Dame habe zugegeben, nicht viel mehr als Langeweile erwartet zu haben. „Sie hat uns gesagt, dass sie schon lange nicht mehr einen so schönen Abend gehabt hat. Und ein anderer Gast hat von unserem Trompeter, dem Norbert, geschwärmt. Er hat nur von den Posaunen des Himmels gesprochen.“ Jens Ebner war ebenso mit dem Berlin-Erlebnis zufrieden. Er hatte auch nichts anderes erwartet: „Musikalisch war es so wie immer, wir haben inzwischen so viel Routine, dass wir nicht wirklich nervös sind. “ Das wichtigste sei, dass man den Spaß, den man selbst an der Musik hat, transportiere. „Und natürlich war es für uns eine Ehre, mit diesem Auftritt eigentlich auch die ganze Region vertreten zu können.“

Mulitinstrumentalist Flake hat das nicht alleine mit der Gruppe Most getan, die „eigentlich wie immer“ für vier bis fünf musikalische Stunden gesorgt hat. Beim Zwischenspiel eines Alphornduos, steckte er sein eigenes Alphorn zusammen und spielte einige Titel mit. Er beherrscht dieses Instrument sogar im Liegen, was er dem staunenden Berliner Publikum auch bewies. Sein Chef und Arbeitgeber im bürgerlichen Leben, Bürgermeister Michael Scharf gehört zu der Musikertruppe. Er tritt bei solchen Events gerne zwei Schritte zurück und fungiert für den Star Flake bei dessen Sonder-Auftritten als Fotograf. Solche Gesten sagen vielleicht am meisten über die erfrischend natürliche Wirkung der Hochschwarzwälder Musiker und ihre Befähigung, als Botschafter der Region aufzutreten.

"Most ist genauso wie wir mit dem Schwarzwald eng verbunden"

Christian Rasch ist Alleinvorstand der Staatlichen Brauerei Rothaus, die im vergangenen Jahr ihr 225-jähriges Bestehen feierte.

Herr Rasch, zum Jubiläum haben Ihre Brauer das Maidle-Bier gebraut, das es zunächst nur in Baden Württemberg gab. Nun haben Sie es nach Berlin "exportiert". Warum?

Da die Nachfrage immer größer wurde, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden.

Kommt es oft vor, dass eine Neuentwicklung einen solchen Erfolg einfährt?

Für den Moment sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung unseres Maidle. Wie es weitergeht wird sich zeigen. Dies entscheidet schließlich immer der Kunde.

Wie hoch ist der Anteil des Maidle-Biers im Vergleich mit anderen Bieren aus Ihrem Haus?

Für uns ist es wichtig, so viel von unserem Maidle in bester Qualität zu brauen, um die Nachfrage unserer Kunden befriedigen zu können. Unser Hauptprodukt ist und bleibt aber unser Tannenzäpfle.

Welche Rolle spielen innovative neue Produkte für Rothaus, auch wenn sie nicht die großen Umsatz-Bringer sind?

Innovation spielt bei der von uns eingesetzten Technik in der Produktion eine sehr große Rolle. So können wir unsere Biere stets in bester Qualität aber gleichzeitig so umweltschonend und nachhaltig wie möglich herstellen. Bei unseren Bieren selbst sind wir eher traditionell. Wir brauen keine vergänglichen, trendigen Biere sondern Biere nach historischen Rezepten, wie unser Maidle und die klassischen Sorten wie beispielsweise unser Pils und unser Weizen.

Wie wichtig sind Events, wie jetzt die Vorstellung des Maidle-Biers in Berlin?

Bei dem Event handelte es sich um eine reine Kundenveranstaltung, zu der Gastronomen und Getränkehändler aus Berlin eingeladen wurden. Im letzten Jahr stand für uns ganz klar unsere Heimat, der Schwarzwald und Baden-Württemberg im Fokus der Feierlichkeiten angesichts 225 Jahre Brauerei und 60 Jahre Tannenzäpfle. In Anbetracht der vielen tollen Veranstaltungen in Rothaus haben wir es jetzt auch geschafft, mit unseren Berliner Kunden zu feiern, worauf wir uns sehr gefreut haben.

Was hat Ihnen an der Gruppe Most besonders gefallen?

Die Gruppe ist in der Vergangenheit bereits beim Blosmusik Feschtival hier in Rothaus aufgetreten. Most ist genauso wie wir mit dem Schwarzwald eng verbunden. Es war für uns daher selbstverständlich, dass eine Band aus der Heimat uns als Brauerei ins "ferne" Berlin begleitet hat.