Bonndorf Bonndorfer Gemeinderat stimmt Haushalt zu

Investitionen in Höhe von 4,1 Millionen Euro im laufenden Jahr. Breitbandausbau, Bürgerhaus und Neubaugebiet haben Priorität.

Bonndorf – Der in zwei Sitzungen vorberatene Haushalt für das Jahr 2017 steht. Dem umfangreichen Zahlenwerk stimmte der Gemeinderat ohne Gegenstimme zu. „Die Haushaltsberatungen fanden in einer Diskussionsatmosphäre statt, dieeines Gemeinderats würdig ist“, betonte Tilman Frank (SPD). Auch Mechthilde Frey-Albert von der Bürgerliste bedankte sich „für die intensiv und konstruktiv geführte Haushaltsdebatte im Gemeinderat“. Max Nägele (CDU) merkte an: „Wenn die vorgesehenen Maßnahmen erledigt werden, haben wir gute Voraussetzungen, Bonndorf in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“

Bürgermeister Michael Scharf meinte nach den Haushaltsreden der Fraktionen, dass die Anmerkungen „für Nachhall in der Verwaltung“ sorgen werden. „Wir haben ein arbeitsreiches Jahr vor uns“, erklärte er und kündigte gleich an, dass sich die Räte auf vermehrte Ausschusssitzungen einrichten dürfen.

Das Gesamtvolumen des Haushalts beträgt 24,5 Millionen Euro, wovon 20,4 Millionen im Verwaltungshaushalt stehen. Im laufenden Jahr sind Investitionen im Volumen von 4,1 Millionen vorgesehen. Drei Projekte stehen dabei ganz oben auf der Liste: Der Bau des Bürgerhauses in Wellendingen, die Breitbandversorgung und die Erschließung des Neubaugebiets Mittlishardt III. Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Mit 900 000 Euro steht das Bürgerhaus im Haushaltsplan 2017, hinzu kommen 350 000 Euro aus dem Haushalt 2016, die bereits für das Gerätehaus der Feuerwehr eingestellt sind. Für die Breitbandversorgung werden 1,2 Millionen bereitgestellt, wobei hier mit 720 000 Euro Zuschuss gerechnet wird. Die Erschließung des Neubaugebiets Mittlishardt III ist mit 900 000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Rücklagen im Blick behalten

Stolz auf finanzielle Entwicklung

Sinnvolle Investitionen

Max Nägele (CDU) betonte, dass alle Projekte aus erhöhten Steuereinnahmen und Rücklagen finanziert werden können.Aber wir haben somit unsere Rücklagen annähernd aufgebraucht. „Können wir nur hoffen, dass sich das Jahr 2017 doch positiver entwickelt, als im Plan vorgesehen, damit wir wieder Rücklagen bilden können.“ Im Haushalt 2015 und 2016 wurden viele Projekte eingestellt und Mittel zur Verfügung gestellt, die Maßnahmen wurden aber noch nicht ausgeführt oder abgeschlossen, das müsse ein Ziel in diesem Jahr sein. Die Stadt habe eine Vielzahl von Einrichtungen und Angeboten zur Kinderbetreuung. Für Nägele trotz hoher Kosten ein wichtiger Standortfaktor. „Wir wollen alles versuchen, die Schulstandorte Bonndorf, Gündelwangen und Wellendingen zu erhalten.“ Er hält auch für wichtig, die Entwicklung der Wohnbau und Gewerbegebiete im Blick zu behalten. Bei der Friedhofshalle Bonndorf reicht für ihn eine Sanierung aus, die 2018 angegangen werden soll. Positiv merkte Nägele die Investition ins Wellendinger Bürgerhaus und das neue Feuerwehrfahrzeug an. „Für die nächsten Jahre werden enorme Summen für den Breitbandausbau benötigt, wobei wir auch mit entsprechenden Zuschüssen von Bund und Land rechnen können. Betrachten wir die derzeit im Raum stehenden zehn Millionen für Bonndorf, so können wir dies nur meistern, wenn wir weiterhin mit so guten Steuereinnahmen rechnen können.“

Mechthilde Frey-Albert (BL), zeigte sich in ihrem Statement zufrieden und ein bisschen stolz, dass die Stadt Bonndorf, dank derpositiven Entwicklung der Steuereinnahmen im Jahr 2017, finanziell sehr gut dasteht und nun schon drei Jahre infolge schuldenfrei ist. Im Zuge der Breitbandverlegung sprach die Fraktionssprecherin ein dickes Dankeschön den Mitarbeitern des Bauamtes aus, die sich intensiv mit den Zuschussanträgen beschäftigt haben. „Mit der Erschließung des Baugebietes Mittlishardt III in Bonndorf und dem Neubaugebiet in Wellendingen sind gute Angebote für Bauwillige vorhanden“, betonte Mechthilde Frey-Albert. Im Bereich des Gewerbegebiets Breitenfeld sollte die Planung zur Erweiterung nach Meinung der Bürgerliste in naher Zukunft ins Auge gefasst werden. An die Zustimmung zum Bürgerhaus Wellendingen knüpfe sich eine vielfältige Nutzung des Hauses an. Die Möglichkeit zur schulischen Nutzung (Inklusionsklassen) liegt der BL besonders am Herzen. Die Bürgerliste befürwortet, dass der Gemeinderat im Mai eine Entscheidung über die Zukunft der Friedhofshalle trifft. 2018 sollte Sanierung oder Neubau folgen. Das vielfältige und in der Region kaum zu findende Betreuungsangebot sei eine bewusste Entscheidung für Familien. Auf der Wunschliste der Bürgerliste steht unter anderem, umzusetzen was begonnen wurde. Und den Mut aufzubringen, das ein oder andere gemeindeeigene Gebäude zu veräußern.

Tilman Frank (SPD) sagte zum Haushalt: "Es werden notwendige Arbeiten abgeschlossen, Planungen vorangetrieben und hoffentlich umgesetzt." Die geplanten 4,1 Millionen für Investitionen seien sinnvoll und zum großen Teil auch notwendig. Aber auch begonnene Projekte müssten unbedingt angeschlossen werden. Auch wenn die Personalkosten über 26 Prozent des Haushalts betragen, hält er eine Aufstockung im Bauamt für überfällig. Bei der Breitbandversorgung wünscht sich die SPD-Fraktion verlässliche Zahlen, um entscheiden zu können, ob im Haushalt künftig eher Luft nach oben oder unten ist. Im Mai eine Entscheidung über Sanierung oder Neubau der Friedhofshalle zu fällen, hält Frank für die richtige Strategie. Eine solide Planung für den Parkplatz am Waldstadion mit allen Beteiligten in diesem Jahr, gewährleiste, dass diese Aufgabe eventuell 2018 umgesetzt werden könne. Das Bürgerhaus in Wellendingen solle mit genauem Blick auf die Kosten entstehen, direkt im Anschluss müsse dann das Bürgerhaus in Brunnadern realisiert werden. Konzepte erwartet Frank von den Schulen, um den Schulstandort attraktiv zu halten. "Klarheit und umsetzbare Planungen sollte das Jahr 2017 bei der Nutzung des Studergeländes bringen", fordert die Fraktion. Dabei sollte die Bevölkerung eingebunden werden. Die Integration von Asylbewerbern und anderen Gruppen, die hier leben und nicht auf Rosen gebettet sind, hält er für wichtig.