Bonndorf Bonndorfer Bürgernetz ist heiß begehrt

Anschlussquote liegt im Ortsteil Gündelwangen derzeit bei 75 Prozent. Einladung zu Informationsabenden an Unternehmer und Hausbesitzer.

Bonndorf – „Das schafft außer uns keiner. Wir haben einen Anschlussgard von 75 Prozent in Gündelwangen.“ Das sagte Bürgermeister Michael Scharf am Montagabend in einer eher ungewöhnlichen Gemeinderatssitzung. Der Rathauschef gab Auskunft über den Stand der Abschlüsse für das städtische Glasfaser-Breitbandnetz und bat dazu Presse und Bürger an die freien Plätze am Ratstisch.

Scharf stellte einen Imagefilm vor, der in Gündelwangen und bei der Bürgerversammlung im Foyer der Stadthalle gedreht wurde. Bürger äußerten sich positiv zum Ausbau des schnellen Internets in diesem Ortsteil, der teilweise im Schneckentempo auf der Datenautobahn unterwegs ist. Oft dauere es fünf Minuten, bis eine Website aufgebaut sei, war zu vernehmen. Nach Überzeugung von Scharf ist das Angebot der Stadt „die derzeit beste Variante, die auf dem Markt ist“, und sie soll nach dem Willen der Stadt für jeden Bürger der Gemarkung Bonndorf möglich werden.

Im neu geschaffenen Amt für Breitband wurden mit Unterstützung von Tourismuschefin Petra Kaiser bisher über 100 Verträge abgeschlossen. In Gündelwangen gibt es nach Infomationen der Verwaltung 172 Objekte, die einen Anschluss haben können. Derzeit stehen noch 28 ausgehändigte Verträge aus, die bald im Rathaus liegen sollen. Nur drei Hausbesitzer hätten den Anschluss ans Glasfasernetz bisher grundsätzlich abgelehnt. Für die erste voll gebuchte Straße in Gündelwangen hatte der Schultes ein Straßenfest versprochen. Mit diesem Anschlussgrad lädt er nun aber alle Gündelwanger am 3. August um 18.30 Uhr zum Grillfest auf den Dorfplatz ein.

Bekannt wurde nun, dass die Telekom im Kernort Bonndorf plane, einen Teil der Hausbesitzer mit schnellerem Internet zu versorgen. Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte der Bürgermeister: „Natürlich freue ich mich über jede Verbesserung, die ein Anbieter für unsere Bürger ermöglicht.“ Was dieser Telekommunikationsanbieter derzeit aber tue bezeichnet Scharf allerdings kernig als „Sauerei“. Es zeige deutlich, dass mit der gerechten Versorgung aller Bürger gerade im ländlichen Raum die Kommunen auch auf längere Sicht eher auf sich gestellt sein werden. Von 15 sogenannten Kabelverzweigern, mit einer Vermittlungsstelle in der Gartenstraße, fahre das Unternehmen gerade einmal vier Kästen an.

„Damit werden die besser versorgt, die schon gute Verbindungen haben. Leute im Letten werden von einer Verbesserung nichts spüren“, so der Bürgermeister. Er versprach in der Sitzung: „Wir werden auch den letzten Schwarzwaldhof erschließen!“ Und er ist sich sicher, dass er die Bürger von den Vorteilen des städtischen Breitbandnetzes mit Fakten überzeugen kann: „Und dass wir in Gündelwangen bald bei einem Anschlussgrad von 80 Prozent liegen, ist das beste Argument.“

Anders als im durch die Stadt geplanten Gündelwangener Bürgernetz, laufe die Telekomtechnik zwar bis zum Verteilerkasten auf hochleistungsfähigem Glasfaserkabel, in die Häuser komme aber das langsamere Kupferkabel. „Das ist so, als würde man mit dem Ferrari zur Formel 1-Strecke fahren und dann mit dem Fahrrad ins Rennen gehen“, formulierte Scharf plastisch. Überzeugt ist er auch, dass die Gemeinde Stühlingen den Lückenschluss zur Oberen Alp schnell liefern wird.

Am Montagnachmittag seien die Anschlussnehmer angesprochen worden, die bisher keinen Vertrag abgeschlossen haben. „Wir gehen teilweise in die Häuser, das mache ich, das machen die Gemeinderäte, aber auch unser Breitbandamtsleiter Matthias Ketterer oder Petra Kaiser“, erläuterte Scharf. Denn alle sollten die Chance haben, mit einem Anschluss für die Zukunftsfähigkeit zu sorgen. „Häuser ohne Anschluss an schnelles Internet, sind bald unverkäuflich, Erben werden auch kein Interesse an solchen Objekten haben“, davon ist Scharf überzeugt.

Und er machte noch einmal deutlich, dass die Zeit zur Entscheidung für die Gündelwanger knapper werde: „Kapazitäten, die wir nicht in unseren Schaltschränken anlegen, sind später auch nicht frei.“ Dann heißt es warten bis mindestens 2022 und ein Anschlusswilliger müsse eventuell einen neuen Verteilerkasten auf eigene Kosten bauen lassen. „Wer jetzt zu spät kommt, muss später die Rechnung selbst zahlen“, betonte der Schultes.

Die nächsten Schritte sind bereits fest geplant: Am 30. August, um 19 Uhr werden die großen Vermieter der Löwenstadt eingeladen. Die Wohnbaugenossenschaft (150 Wohnungen) habe signalisiert, mit im Boot zu sein. Um die Vermieter über rechtliche Fragen zu informieren, wird der Vorsitzende der Eigentümerschutzgemeinschaft Haus und Grund Lenzkirch, Hans Falke, an diesem Abend sprechen.

Bei einem Unternehmerfrühstück am 2. September (9 Uhr) werden die Firmenvertreter darüber informiert, was die in Sachen Geschwindigkeit für die Unternehmen wichtig ist. Dazu wird Klaus Wildemann, Leiter Informationssysteme bei Dunker, sprechen. Noch kein fester Termin steht für die nächste Bürgerversammlung im Stadthallenfoyer für die Bürger aus Boll, Ebnet und die Aussiedlerhöfe fest. Angedacht ist ebenfalls ein Termin im September.

Zusammenarbeit

Letzte Frist für die Abgabe der der Checkliste für den Vertragsabschluss in Gündelwangen ist der 1. August. Letzter Abgabetermin für einen Vertrag der 1. September.

Die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) von Gemeinden wird durch eine doppelt so hohe Landesförderung belohnt. Die für Bonndorf relevante IKZ bestand ursprünglich aus Stühlingen, Ühlingen-Birkendorf und Bonndorf. Später kamen die Gemeinden Grafenhausen und Wutach hinzu.