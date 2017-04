vor 2 Stunden Gerald Edinger Bonndorf Bonndorfer Bürger klagen über Gestank – Bürgermeister will Polizei einschalten

Einigen Bonndorfer Bürgern scheint es gewaltig zu stinken. In der jüngsten Ratssitzung beklagten einige Räte und Bürger einen üblen Gestank, der sich in der Stadt breit machte. Das Ausbringen von landwirtschaftlichem Dünger steht unter Verdacht. Bürgermeister Michael Scharf will die Polizei einschalten.

