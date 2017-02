Bonndorf/Freiburg Bonndorfer Band Locos Estúpidos bei "Rampe"-Wettbewerb im Freiburger Jazzhaus

Sie war von Anfang an Außenseiter, die Bonndorfer Band Locos Estúpidos. Für den Band-Contest des Freiburger Jazzhaus mit dem einprägsamen Namen "Rampe", waren sie unter 50 Bands auserwählt, neben vier weiteren Bands um den diesjährigen Titel zu musizieren. Das Plakat schon offenbarte die Sonderstellung, bis auf die Bonndorfer, sind alle Teilnehmer beheimatet in Freiburg.

Termin für den großen Tag war ausgerechnet der schmotzige Dunschdig, wahrscheinlich einzige Tag im Leben eines Bonndorfers, an dem es sich verbietet die Pflumeschlucker-Stadt zu verlassen. So konnte die Zahl der anreisenden Fans nur denkbar gering ausfallen. Unsere Jungs wussten das. Sie nahmen es gelassen: "Egal wie es ausgeht, es ist einfach klasse, in dieser coolen Location spielen zu dürfen", meinte Bassist Maximilian Jägler, schaute sich im urigen Gewölbe um und freute sich über die Ehre.

Schon um 16.30 Uhr waren sie zum Soundcheck geladen. Während die Freiburger Musiker nochmal nach Hause gehen konnten, haben die Bonndorfer Jungs in einer nahe gelegenen Kneipe bei einem Bierchen entspannt; gemeinsam übrigens mit Lorenz Albert, der ursprünglich aus Bonndorf stammende Bassist der Band EMU, die sich ebenso hatte qualifizieren können. Um es vorweg zu nehmen: Unter den Bierchentrinkern war ein (künftiger) Sieger, nämlich Lorenz Albert, dessen Band den Titel des Abends holen sollte.

Locos Estúpidos sollte an zweiter Stelle spielen. "Das ist ein guter Platz für uns", meinte Joschi Scharf zufrieden, der den Auftritt herbeisehnt, fast ein wenig ehrfürchtig: "Hier haben schon so große Band gespielt." Nicht nur auf die Musiker wartete in der Testsituation eine knifflige Aufgabe. Die Veranstalter hatten es auch der Jury nicht leicht gemacht. Diese bestand aus vier sachverständigen Szene-Leuten und dem Publikum, dem eine von insgesamt fünf Stimmen zugestanden wurde. Die Stilrichtungen der Bands waren nämlich so unterschiedlich, wie sie nur sein können: Heavy Metal, Pop, Klezmer und Indie Rock standen zur Auswahl neben dem sehr speziellen schwarzwälder Gute-Laune-Ska in Spanischer Sprache, den Locos Estúpidos aus Bonndorfer Höhen mitgebracht hatten.

Nach dröhnendem Metal-Sound standen sie schließlich auf der Bühne. Die wenigen mitgebrachten Fans, fast ausschlich aus dem Dunstkreis des aus Falkau stammenden Leadsängers Simon Matt, standen an der Rampe. Aber nicht lange. Mit dem ersten Ton setzte furioses Tanzen ein, das schnell auf einen Großteil des zwischenzeitlich gut gefüllten Zuschauerraums überschwappte. Pure Lebensfreude sprühte von der Bühne hinunter. Jubel begleitete die fünf eine halbe Stunde später von der Bühne. "Es war superschön da auftreten zu können und es hat mich wahnsinnig gefreut, wie das Publikum abgegangen ist", so Simon Matt nach dem Konzert.

Zwar war keines der Bandmitglieder mit Sieg-Erwartungen angereist. Zu selten haben die allesamt voll in anderen Berufen steckenden Musiker Zeit zum Proben. Teils gegen Profis hatten sie im Jazzhaus anzutreten: Beispielsweise haben alle Musiker der teilnehmenden Band Heiducken (zweiter Platz) in ihrem Studium Musik als Haupt- oder Nebenfach gehabt. Als allerdings das Publikum so entfesselt war durch den Auftritt von Locos Estúpidos, schimmerte doch Hoffnung durch. Und tatsächlich rumpelten sehr viele Publikums-Jetons in den Sektkübel der Bonndorfer. In der Gesamtheit der Jurorenstimmen reichte es dennoch nicht für einen der drei Preise. "Nach dem tollen Feedback des Publikums war ich schließlich doch etwas enttäuscht", gab Simon Matt zu. Zwei Tage später hat sich die alte Gelassenheit wieder breitgemacht. "Man weiß nie, auf was die Jury schaut, auf das Herzblut, auf das Musikalische oder auf das Publikum. Ich mache mir da nichts draus", bilanziert Maxi Jägler.

"Es waren alles sehr gute Bands", attestiert Simon Matt den Kollegen. Die Glückwünsche an EMU waren noch am Abend gekommen. "Es war schwer zu werten, weil die Musikrichtungen so unterschiedlich waren", sagt EMU-Bassist, Lorenz Albert, am Fasnachts-Wochenende nach dem Konzert. Als Fan von Locos Estúpidos hätte er ihnen einen Preis gegönnt. Aber er nimmt auch den Sieg gelassen: "Das Ergebnis war nicht so wichtig, es war vor allem toll, dabei zu sein und die Leute waren begeistert."