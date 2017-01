Bonndorf Bonndorfer Autorin schreibt Roman aus der fünften Dimension

Beate Fauth aus Bonndorf stellt ihren ersten Roman vor. Die Autorin öffnet in ihrem Werk Türen in eine andere Welt.

Bonndorf (ew) Der Gang in die SÜDKURIER-Redaktionsräume im alten Bahnhof ist ihr noch vertraut. Schnell fühlt sich Beate Fauth heimisch. Ende der 1990er Jahre kam sie oft her, um ihre Glossen und Geschichten auf Diskette gespeichert bei der damaligen Redakteurin Beate Schierle anzugeben. „Darin haben sich die Leser oft wiedergefunden“, sagt die Redakteurin heute.

Nun hat Beate Fauth ihren ersten Roman veröffentlicht, der zu Jahresbeginn erschien. „Ich entführe in die die Zwischenwelt“, schreibt die 51-Jährige auf ihrer Internetseite. Darin geht es um Geisterseelen, Krafttiere, die Weisheit der Indianer und Schamanen. „Haus der Seele – Die Lichtkriegerin“ heißt ihr Erstlingswerk, das sie unter dem Pseudonym Bea Rabenmond beim Utopia Verlag herausbringt. „In dem Buch steckt ganz viel von mir drin“ – wie viel, das bleibt ihr Geheimnis. Der Leser soll in Zweifel bleiben, was real und was Fiktion ist. Und weil sie gerade im Schreibfluss war, schickt sich gleich den zweiten Teil der Geschichte hinterher: „Die Schamanin“ erscheint Anfang Mai.

Schon als Kind habe sie Geschichten erfunden und aufgeschrieben, sich in Büchern vergraben, erzählt die Schriftstellerin. Am Gymnasium in Brilon, einer Stadt im östlichen Sauerland, war Deutsch ihr Lieblingsfach. Lange Zeit blieb diese Freude am Schreiben später verborgen. Erst als sie zu Beginn der 1990er Jahre mit ihrer Familie nach Bonndorf zog, holte sie ihr Talent wieder hervor, schrieb für den SÜDKURIER. „Ich habe mich immer schon für Geschichten anderer Menschen interessiert“, gesteht sie.

Doch dieses Interesse musste sie schon bald zurückstellen. Anfang 2000 wurde sie schwer krank. Familie und enge Freunde hätten sie ins Leben zurückgeholt. „Sie haben mir Mut gemacht, meine Geschichte aufzuschreiben – daraus ist dann mein erster Roman geworden.“ Schreiben, sagt sie, war in ihrer Situation eine Therapie: „Es ist alles aus mir rausgekommen.“

Bis sie sich traute das Buch einem Verlag anzubieten, dauerte aber noch einige Zeit. Auf der Internetplattform Wattpad, einer Community für Leser und Schriftsteller, bekam sie viele positive Rückmeldungen von sogenannten „Beta-Lesern“, die Rezensionen zu Teilen von bisher unveröffentlichten Werken direkt an die Autoren schreiben. „Ich habe ein so gutes Feedback erhalten, dass ich weitergemacht habe.“

Die fünfte Dimension wählte Beate Fauth als Handlungsraum ihrer Geschichte, „weil ich sie selbst erlebt habe“. Jeder habe schon solche Erlebnisse gehabt, ob das unergründliche Gerumpel auf dem Dachboden, oder man habe jemanden gesehen, der schon verstorben ist. Schon in der Kindheit habe sie vereinzelt Erscheinungen gehabt. Ihr ist durchaus bewusst, dass sie deshalb belächelt wird. Doch gerade als Krankeschwerster war es für sie belastend, zu wissen ob jemand noch lange leiden muss oder bald sterben werde, das sei nicht so schön. „Deshalb habe ich als Krankenschwester aufgehört“, sagt Beate Fauth

Viele dieser Dinge habe sie im Buch verarbeitet und versucht, die fünfte Dimension (Anhebung der Feinstofflichkeit aus der kompakten Dreidimensionalität) den Lesern näher zu bringen. „Ich habe für mich eine andere Art gefunden, damit klarzukommen. Wenn heute etwas aufklickt, weiß ich besser damit umzugehen.“ Und die Autorin verrät: der dritte Roman ist im Werden...

Zur Person

Beate Fauth (51), alias Bea Rabenmond, lebt seit 1992 mit ihrem Mann Jean Michelle, in Bonndorf, der seit 1991 Restaurantleiter in einem Hotel ist. Mit ihm hat sie drei Kinder. Die Autorin ist gelernte Krankenschwester, schreibt nun seit kurzem Romane. Ihr Erstlingswerk heißt "Haus der Seelen – Die Lichtkriegerin" und ist erschienen als Hardcover im Utopia Verlag in Neustadt an der Orla (ISBN 9783741881435). Das Cover (Wolf und Indianerin) hat sie selbst gemalt. Im Roman geht es um Yasmin, die seit iher Kindheit medial veranlagt, darüber aber nicht unbedingt glücklich ist. Sie befindet sich plötzlich umgeben von verstorbenen Seelen, die ihren Alltag gehörig durcheinanderwirbeln. Indianer und Krafttiere werden zu ihren Gefährten. Das Leben zwischen den Welten bringt sie zwischenzeitlich sogar in die Psychiatrie...