Bonndorf Bonndorf und die erste Kompanie des Jägerbataillons 292 Donaueschingen feiern ein Fest der Patenschaft

Die Stadt Bonndorf und die erste Kompanie des Jägerbataillons 292 Donaueschingen sind seit 40 Jahren verbunden. Die Feierlichkeiten mit der Patenkompanie finden am 20. und 21. Mai in in Bonndorf statt.

Die Stadt Bonndorf und die erste Kompanie des Jägerbataillons 292 Donaueschingen können in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen der Patenschaft feiern. Die Festlichkeiten werden am Wochenende 20. und 21. Mai stattfinden. Das Geburtstagsgeschenk der Kompanie erinnert an das gute Freundschaftsverhältnis seit 40 Jahren. Aus diesem Anlass waren Kompaniechef Major Alexander Draht und Oberstabsfeldwebel Jörg Polkähn mit einer Abordnung Soldaten zu Gast in Bonndorf. Sie pflanzten an einem schönen Platz im Japanischen Garten eine Kastanie. Den heimischen Baum hatte sich die Stadt Bonndorf gewünscht, da er problemlos zu pflegen ist und besonders im Herbst ein Anziehungspunkt für Kinder sein wird. Eine am Kastanienbaum aufgestellte Tafel mit Aufschrift unterstreicht die 40-jährige Freundschaft.

Im Jahr 1977 wurde die Patenschaft vom damaligen Bürgermeister Peter Folkerts und von Kompaniechef Burkhard Kelm ins Leben gerufen. Seither fanden immer wieder freundschaftliche Treffen und feierliche Anlässe in Bonndorf statt. Unter anderem sammeln die Soldaten jedes Jahr für die Kriegsgräberfürsorge. Sie sind bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Bonndorfer Friedhof präsent und nehmen am Martinsumzug teil. Anschließend verteilen sie auf der Kirchentreppe die Martinswecken an die Kinder. Auf beiden Seiten bestand der Wunsch, die lange Freundschaftszeit gebührend zu feiern. Mitte des letzten Jahres haben die Gespräche zur Vorbereitung der zweitägigen Großveranstaltung begonnen und der Termin ist festgelegt worden.

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 20. Mai, um 10.30 Uhr, damit, dass sich die Patenkompanie vorstellt und zeigt, was sie zu leisten vermag. Am zentralsten Ort der Stadt, rund um die Stadthalle sowie den Parkplatz des Schwimmbads und um den Schulhof des Bildungszentrums werden die Soldaten, die in Kompaniestärke von 100 bis 120 Männern und Frauen nach Bonndorf kommen, vorstellen, wie ihre Hauptaufgabe aussieht.

Mit dabei ist die Feldküche. Die Soldaten werden den Gefechtsstand des Bataillons aufbauen und stellen unter anderem Fahrzeuge wie verschiedene Lastwagen, das GTK-Boxer-Führungsfahrzeug, den Ahlemann, einen kleinen militärischen Gabelstapler für logistische Dienstleistungen sowie das Bison-Bergungsfahrzeug zur Schau. Auf dem Schwimmbadparkplatz ist eine Kinderbetreuung mit Hüpfburg und Schminken eingerichtet, damit sich die Eltern in Ruhe umsehen können.

Beim dynamischen Teil werden kleinere Vorführungen nach festgelegten Zeiten auf dem Schulhof stattfinden. Um 15 Uhr beginnt auf der Wiese im Schwimmbad, bei schlechtem Wetter in der Stadthalle, das Spiel ohne Grenzen mit sechs Stationen. Drei Kompanieangehörige und drei Mitglieder der Bonndorfer Feuerwehr, des Turn- und Sportvereins sowie der Stadtmusik bilden gemischte Teams. Dabei gewinnt immer der Patenschaftsgedanke. Am Abend ist ein Festakt mit musikalischer Umrahmung im Schlosshof vorgesehen. Anschließend sind alle zu einem gemütlichen Beisammensein mit Musik bei der Stadthalle eingeladen.

Mit einem ökumenischen Feldgottesdienst um 10 Uhr im Schlossgarten, bei Regen in der katholischen Pfarrkirche, zelebriert vom evangelischen Militärpfarrer und dem katholischen Pfarrer aus Bonndorf, werden die Feierlichkeiten am Sonntag fortgesetzt. Ab 11 Uhr laden die Soldaten zum Frühschoppen mit Musikunterhaltung ein. Bis 13.30 Uhr können die Fahrzeuge nochmals besichtigt werden. Um 16 Uhr verabschiedet sich die Kompanie.