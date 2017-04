Bonndorf "Bonndorf kann sich im Moment glücklich schätzen", sagt Susanne Spachholz, Vorsitzende des HGV

Auf einen Kaffee mit... Susanne Spachholz. Sie ist seit drei Jahren Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins und seit mehr als 20 Jahren Chefin eines Schreibwaren- und Buchladens.

Frau Spachholz, Sie sind seit mehr als 20 Jahren als Chefin des Schreibwaren- und Buchladens hier in Bonndorf aktiv. Was macht Ihnen an der Tätigkeit besonders viel Freude?

Der Kontakt mit den Leuten ist sehr schön. Es ist sehr abwechslungsreich. Ich bin nicht nur hier im Geschäft, sondern auch im Außendienst tätig, da wir einen Schulformularverlag haben. Also inzwischen drucken wir das hier nicht mehr selbst, wie früher. Aber ich lasse es fremddrucken und bin drei Vormittage pro Woche in den Schulen mit Klassenbüchern, Zeugnismappen und solchen Sachen.

Welche Schule im Umkreis gefällt Ihnen am besten?

Was ganz toll ist, sind diese kleinen Dorfschulen, die es Gott sei Dank nach wie vor noch gibt. Wenn man reinkommt, sind alle Klassenzimmertüren auf und es ist eine total entspannte, ruhige Atmosphäre. Und wenn man in der Pause ankommt, hat man einfach das Gefühl, dass die Kinder noch so richtig fröhlich sind.

Ihr Sohn ist hier in Bonndorf in die Grund- und dann in die Realschule gegangen. Ist er gerne zur Schule gegangen?

Doch, in die Schule ging er gerne. Er hatte auch immer Glück mit den Lehrern, beziehungsweise er konnte gut mit ihnen und ich glaube, das ist ganz wichtig.

Sie leiten das Geschäft länger, als es ihn gibt. Wie war das für Sie als Geschäftsfrau, Mutter zu sein, war das eine Herausforderung?

Ja, definitiv. Ich war nicht so eine ganz junge Mutter. Als mein Sohn kam, war mein Vater auch schon krank, also kamen familiäre Sachen dazu. Wir hatten damals zudem noch das zweite Geschäft gegenüber des Müllermarkts. Es war wirklich schwierig, Geschäft und Familie unter einen Hut zu bringen. Ich hatte immer so das Gefühl, ich bin nicht richtig Mutter, ich bin nicht richtig Ehefrau, ich bin nicht richtig im Geschäft. Das hat sich mit der Zeit dann schon eingespielt. Ich hatte glücklicherweise auch die Unterstützung aus der Familie. Insgeheim hatte ich schon einmal den Wunsch nach einem zweiten Kind. Aber das wäre für mich in der Phase nicht machbar gewesen.

Wo setzen Sie nach der Erfahrung Ihre Prioritäten?

Heute definitiv in meinem Privatleben. Mir ist mein Geschäft wichtig und ich bin sehr gerne hier. Aber ich habe aufgrund dieser langen Zeit, in der ich so zerrissen war, gemerkt, dass es mir alles gar nichts bringt. Ich kann zwölf Stunden hier im Landen 'rumhüpfen'. Es ändert an der Situation nichts. Die ist so, wie sie ist, mal besser, mal schlechter. Ich versuche, mein Leben für mich zu genießen, im Sinne von 'hallo, ich bin auch noch da‘.

Was machen Sie dafür besonders gerne?

Spazierengehen, lesen, einfach mal für mich sein oder etwas mit meiner Familie machen: Verreisen über’s Wochenende. Mein Mann fährt Motorrad, da fahre ich dann mal mit.

Sie sind ja auch eine große Fasnachterin, oder?

Groß ist vielleicht übertrieben. Man macht es schon noch, halt nicht mehr ganz so aktiv. (Lacht) Das hat sich insgesamt verändert. Es sind viel weniger Leute unterwegs als früher. Ich bin Fasnachtsonntag in einer Gruppe und am Fasnachtmontag in einer Gruppe und wenn die ganzen Gruppen, die unterwegs sind, nicht wären, wäre manches Lokal ziemlich leer. Ich hoffe auf die Jungen, die vermehrt wieder dabei sind. Ich habe das Gefühl, es fehlt eine Generation zwischendrin.

Auch im Einzelhandel hat sich die Welt in den vergangen Jahren mehrfach gedreht. Kämpft man mehr gegen die Konkurrenz in der Straße oder gegen das Internet?

Man kämpft gegen das Einkaufsverhalten der Kunden. Es hat sich viel auf die berühmte grüne Wiese oder Outletcenter oder Sonstiges in der Art verlagert. Und dann kommt das ganze Onlinegeschäft dazu. Das ist auf lange Sicht fast noch schlimmer als alles andere.

Wie hat sich Bonndorf aus Ihrer Warte entwickelt in den letzten zehn Jahren?

Das Zentrum der Stadt hat sich verlagert. Früher war das hier, in der Gegend des Rathauses. Jetzt hat sich der Kern in die frühere Vorstadt verlagert. Das Gros der Bevölkerung lebt auch dort. Wir haben zwar noch die Bäcker hier. Es gibt aber keinen Metzger als Einzelhändler mehr. In vielen Geschäften ist zudem immer wieder Wechsel. Im Moment sind wir ganz glücklich, weil fast alle Schaufenster belegt sind. Aber man weiß nie, wie lange das hält. Ich denke, die Aussichten sind nicht wirklich toll. Dennoch kann sich Bonndorf im Moment glücklich schätzen. In anderen Orten der Größe gibt es gar nichts mehr. Bonndorf hat wahrscheinlich auch das Glück, nicht allzu nah an den großen Zentren zu sein, es ist ein Subzentrum, das hält Bonndorf am Leben.

Der Bonndorfer Vollsortimenter will erweitern, entweder in der Vorstadt am jetzigen Standort mit 600 Quadratmetern vom Stadtgarten oder auf unserer grünen Wiese im Breitenfeld. Sie haben sich klar für den jetzigen Standort positioniert. Warum?

Weil ich glaube, dass Vollsortimenter, wie der Schmidt’s Markt sehr wichtig sind. Und es ist klar, dass das Geschäft, wie es im Moment dasteht, für die Zukunft sich so nicht weiterentwickeln kann. Wir haben mit Neustadt ein Paradebeispiel vor der Haustür. Alles hat man herausgenommen aus der Stadt: Die Stadt ist tot. Wenn der Markt erst einmal im Breitenfeld ist, sind die Leute schon im Auto, wie schnell sind sie dann auch doch ein Stück weiter? Auf den Stadtgarten bezogen: Man erhält natürlich so viel wie möglich. Andererseits: Wir wohnen hier auf dem Land. Egal, in welche Richtung ich gehe, ich laufe 300 Meter, dann bin ich im Japanischen Garten, dann bin ich im Philosophenweg oder auch auf dem Lindenbuck. 600 Quadratmeter weniger Grünfläche im Ort können wir verkraften. Schön fände ich es, wenn man es hinbekäme, diesen Garten mit dem Bau aufzuwerten. Ein gutes Beispiel haben wir ja, wie das gehen könnte: Wer hätte vor einigen Jahren gedacht, dass aus dem Martinsgarten das wird, was er heute ist. Ich habe auch vor, mit dem HGV-Vorstand zu reden, ob wir uns da nicht einbringen können. Immer, wenn es nämlich persönlicher wird, wie vielleicht zum Beispiel mit Patenschaften, dann wird es lebendig.

Zur Person

Susanne Spachholz, 55, ist seit drei Jahren Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV). Die gelernte Schriftsetzerin hat 1993 das Geschäft von ihrem Vater in dritter Generation übernommen. Seinerzeit war dem heutigen Schreibwarenladen noch eine Druckerei angegliedert.