Bonndorf Bonndorf geht mit Tempo ins Internet

Gemeinderat Bonndorf entscheidet über erste Arbeitsvergaben für Backbone-Netz. Versorgung von Gündelwangen ist der erste Schritt.

Bonndorf – Die Stadt drückt in Sachen Internet mächtig aufs Tempo. Am Montagmorgen stellte Bürgermeister Michael Scharf mit seinem für Breitband zuständigen Team das Werbekonzept vor, am Abend stimmte der Gemeinderat den Arbeitsvergaben für die ersten beiden Bauabschnitte zu. Spätester Baubeginn muss wegen der zugesagten Zuschüsse von insgesamt 7,5 Millionen Euro am 1. Oktober sein.

Aus diesem Grund haben die Gündelwanger Bürger nur bis zum 1. September Zeit, einen Vertrag für den Anschluss ans schnelle Glasfaserkabel der Stadt abzuschließen. Ende 2018 könnte, wenn auch der Landkreis mit dem Aufbau des Backbone-Netzes wie geplant vorankommt, ein Signal auf der Leitung in Gündelwangen ankommen, wie Bürgermeister Michael Scharf in einem früheren Gespräch mit dieser Zeitung sagte.

In der Ratssitzung betonte der Rathauschef noch einmal die Bedeutung des Internets für die Zukunft. Im Jahr 2011 habe Bundeskanzlerin Angela Merkel noch von Internetgeschwindigkeiten von zwei Megabyte pro Sekunde gesprochen, bis 2018 habe sie nun das Ziel, die Bürger mit 50 MBit/s zu versorgen. Im Gespräch mit einem Microsoft-Manager in Berlin habe er erfahren, dass dies ein Ziel von gestern sei. Der Mitarbeiter des Technologiekonzerns sagte voraus, dass für die wachsenden Datenmengen bald Geschwindigkeiten im Gagabit-Bereich notwendig werden. Deshalb sieht Scharf beim Aufbau des Glasfasernetzes „Bonndorf auf der Überholspur“.

Am Montagabend wurden die Tiefbauarbeiten für die ersten beiden von insgesamt 22 Abschnitten vergeben. „Bis 2021 wollen wir allen Bürgern einen Internetanschluss anbieten können“, nannte Scharf ein ehrgeiziges Ziel. Ihm sei klar, dass es Leute geben werde, die auf einen Anschluss verzichten werden. Und er machte deutlich, dass nur das umgesetzt werde, wo Verträge abgeschlossen wurden. Als erster Ortsteil sei Gündelwangen an der Reihe. Am heutigen Mittwochabend stehe das Rathausteam nach einer Informationsrunde für persönliche Fragen und Beratungen zur Verfügung.

„Jetzt kommt es darauf an, viele Verträge abzuschließen“, erklärte der Bürgermeister. Der Gemeinderat solle die positive Stimmung für den Aufbau des Netzes mit in die Bürgerversammlung nehmen. „Ich freue mich auf die Versammlung, die Verwaltung tut auf jeden Fall alles, um die Zuschussmillionen auch zu verbauen“, sagte Scharf. Für das gesamte Packet zum Aufbau des Bonndorfer Netzes mit allen Ortsteilen rechnet der Rathauschef mit einem Eigenanteil in einer Bandbreite von einer bis 20 Millionen Euro. den ersten Abschnitt von der Gemarkung Stühlingen (Obere Alp) bis Bonndorf wird die Firma Vetter aus Hüfingen für rund 100 000 Euro inklusive Mehrwertsteuer bauen. Dieses Unternehmen erhielt auch den Auftrag für Abschnitt zwei von Bonndorf nach Gündelwangen. Kosten: 20 7 00 Euro. Die gesamte Trasse wird 14,7 Kilometer lang.

Kritisch sieht Gemeinderat Erhard Morath (CDU) die enormen Unterschiede zum zweitgünstigsten der elf Bieter, der im ersten Abschnitt 50 00 Euro, im zweiten rund 90 000 Euro über dem Angebot der Firma Vetter lag. „Ich fürchte im Nachhinein Preissteigerungen“, brachte er seine Bedenken zum Ausdruck. Die konnte Michael Scharf nicht teilen: „Auf der grünen Wiese kann bei Grabarbeiten nicht viel passieren.“ Gernot Geng (Bürgerliste) sieht es als „Riesenglück“, dass eine kompetente Firma aus der Region die Aufträge erhält.