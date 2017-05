Bonndorf Bonndorf feiert sein Frühlingsfest

Handels- und Gewerbeverein sowie Stadt Bonndorf veranstalten einen verkaufsoffenen Sonntag als Frühlingsfest. Zudem wird 40 Jahre Patenschaft mit der Kompanie 1. Jägerbattaillon 292 Donaueschingen gefeiert.

Der Handels- und Gewerbeverein und die Stadt Bonndorf laden zum Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag ein. Es findet am 21. Mai statt und wird zusammen mit dem 40-jährigen Bestehen der Patenschaft mit dem 1. Jägerbattaillon 292 Donaueschingen gefeiert. Beginn der Feierlichkeiten ist am Samstag, 20. Mai, um 10.30 Uhr. Rund um die Stadthalle und auf dem Schulhof des Bildungszentrums findet eine große Fahrzeugschau statt. Um 15 Uhr beginnt ein Spiel ohne Grenzen mit gemischten Mannschaften. Der offizielle Festakt ist am Abend vor dem Schloss geplant. Am Sonntag sind alle um 10 Uhr zu einem ökumenischen Feldgottesdienst mit dem katholischen Pfarrer aus Bonndorf und dem evangelischen Militärpfarrer in den Schlossgarten eingeladen.

Mehr als 20 Geschäfte an der Martin-, Lenzkircher- und Schweizer-Straße öffnen am Sonntag von 12 bis 17 Uhr ihre Türen für Besucher. Alle Gäste sind eingeladen, in Ruhe zu bummeln, sich über die interessanten und vielseitigen Angebote der Geschäftsinhaber zu informieren, diese aus- oder anzuprobieren und einzukaufen. Für die Verpflegung der Besucher sorgt die örtliche Gastronomie. Im Martinsgarten übernimmt der Musikverein Dillendorf die Bewirtung. Außerdem sorgt die Kapelle ab 14 Uhr für zünftige musikalische Unterhaltung.

Der DLRG-Ortsverein bietet an seinem Stand in der Nähe von Sport & Mode Dury Kaffee und eine große Auswahl von Torten und Kuchen an. Vor der Gärtnerei Kech backen die Mitglieder des Heimat- und Trachtenvereins frische Waffeln und am Stand des Schmidt's Marktes an der Ecke Spiegelstraße – Martinstraße gibt es leckeres Eis. Vertreten sind der Bezirksimkerverein Bonndorf sowie die ZG mit ihren Produkten. Informiert werden kann sich bei der AOK und bei Thermomix-Vorführungen. Außerdem sind die neuesten Fahrradmodelle zu bewundern.

Für die kleinen Festbesucher ist auf dem Sparkassenhof für viel Unterhaltung gesorgt. Sie haben die Möglichkeit, ihre Gesichter fantasievoll schminken zu lassen und sich auf einer Hüpfburg zu vergnügen. Ebenfalls auf dem Sparkassenhof präsentiert sich die Jugendfeuerwehr Bonndorf. Die Drehleiter wird aufgestellt. Kinder und Jugendliche sind zum Mitmachen bei lustigen Spielen, wie Kistenstapeln oder Wasserspielen mit der Kübelspritze, eingeladen. Die Jugendfeuerwehr will nach den Sommerferien eine Kindergruppe ins Leben rufen. Eltern mit Kindern im Alter von sieben bis zehn Jahren können sich am Sonntag bei Jugendleiter Dirk Temesberger und den Jugendbetreuern informieren.