Bonndorf Bonndorf-Wittlekofen: Jahrzehnte im Dienst der Feuerwehr

Besondere Ehrungen für Heinrich Morath und Gerhard Isele für lange Zugehörigkeit zur Abteilung Wittlekofen.

Wittlekofen (ts) Die Ehrung langjähriger Mitglieder stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehr Wittlekofen. Abteilungskommandant Adrian Morath konnte dazu den stellvertretenden Gesamtwehrkommandanten Daniel Stoll sowie die Ehrenkommandanten Werner Schwarz und Martin Kromer begrüßen. Zusammen mit Stellvertreter Simon Isele freute er sich, den langjährigen Kommandanten Hubert Isele, und Feuerwehrmann Heinrich Morath für 60 Jahre Zugehörigkeit zur Wehr ehren zu können. Seit 40 Jahren leistet Gerhard Isele aktiven Feuerwehrdienst. Die beiden Kommandanten dankten den Geehrten für die vielseitige Tätigkeit und überreichten Präsente.

Schriftführer Martin Kromer blickte auf das vergangene Jahr zurück, dessen Höhepunkt im Mai das dreitägige Fest zum 50-jährigen Bestehen der früher selbstständigen und heutigen Abteilungswehr, war. Mit einem Oldtimertreffen, dem Fassanstich, einer beeindruckenden Schauübung aller Bonndorfer Abteilungen, dem großen Festumzug und dem Festbankett wurd das Jubiläum gebührend gefeiert. Die Wehr beteiligte sich an der Fahrzeugweihe in Grafenhausen-Staufen, übernahm den Parkplatzdienst bei den Bonndorfer Holztagen und führte zwei Altpapiersammlungen durch. Die Herbsthauptprobe wurde zum zweiten Mal mit der Abteilung Ebnet durchgeführt. Übungsobjekt war die Anna-Kapelle in Ebnet.

Einen ausführlichen Bericht über die Ausgaben und Einnahmen legte Kassierer Andreas Morath vor. Seine gute Arbeit bestätigten Fritz Nägele und Friedrich Bündert. Abteilungskommandant Morath dankte seinem Vorgänger Martin Kromer für das Erstellen der Festschrift sowie den Gerätewarten und Gruppenführern für ihre Arbeit. Er war mit dem Verlauf der Jubiläumsfeierlichkeiten zufrieden. Im zurückliegenden Jahr hatte die Wehr keine Einsätze zu verzeichnen. Erfolgreich absolvierten David Pettke den Truppmann- und Christian Burger den Atemschutzlehrgang. Angemeldet für den Gruppenführerlehrgang ist Simon Isele. Am Sprechfunkerlehrgang nimmt David Pettke teil. Momentan sind in der Abteilung 24 Wehrleute aktiv. Zwei Jugendliche werden in der Jugendwehr Bonndorf ausgebildet. Der Altersmannschaft gehören 14 Mitglieder an. Lukas Morath wurde offiziell in die Wehr aufgenommen.

Es fanden 19 Proben statt. Als Dank für 100-prozentigen Probenbesuch erhielten Eduard Burger, Helmut Kromer, Fritz Nägele, Manfred Nägele, Martin Steinmann, Kerstin Duttlinger, David Pettke, Simon Isele, Martin Kromer, Andreas, Arnold und Herbert Morath, Gerhard Isele und Adrian Morath ein Geschenk. Stellvertretender Gesamtwehrkommandant Stoll dankte den Wehrleuten für die vielseitige Mitarbeit und gab Auskunft über ein Feuerwehrfahrzeug für Wittlekofen. Nachdem die Wellendinger Abteilung im nächsten Jahr ein neues Fahrzeug erhält, soll das jetzige in Wittlekofen zum Einsatz kommen.