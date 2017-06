Bonndorf Bonndorf: Pioniergeist beim Aufbau des Glasfasernetzes

Der Landkreis Waldshut und der Zweckverband der Kreisgemeinden bauen ein Breitband-Glasfasernetz auf. Die Stadt Bonndorf beginnt nun damit im Ortsteil Gündelwangen. Grund für diese Initiative ist das Marktversagen der großen Telekommunikationsanbieter. Der Bonndorfer Lokalchef Gerald Edinger kommentiert den Weg der Stadt auf bisher unbekanntem Terrain ins digitale Zeitalter.

Was die großen Kommunikationsanbieter in Deutschland nicht geschafft haben – oder gar nicht wollen, das muss nun Politik auf bundes, landes- und kommunaler Ebene ausbügeln: Die ländlichsten Regionen mit schnellem Internet versorgen. Das Verhalten der Großkonzerne ist getrieben von Rendite und dem Blick auf den Börsenindex. Dass der Bürger auf dem bergigen Schwarzwald mit seinen Tälern und Höhen auf der Strecke bleibt, wird billigend in Kauf genommen. Geld wird woanders verdient, nicht mit dem Aufbau moderner Telekommunikationstechnik in Flächenlandkreisen wie Waldshut. „Vor 25 Jahren hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich als Bürgermeister einmal Verträge für schnelles Internet anbieten würde“, merkte Bürgermeister Michael Scharf bei der Bürgerversammlung in der Stadthalle Bonndorf an. Der Ortsteil Gündelwangen ist das Pilotprojekt für den Aufbau des zukunftsweisenden Glasfaser-Breitbandnetzes in der Gemeinde. Landrat Martin Kistler hat die Bedeutung der Breitbandversorgung so formuliert: „Das wird in Zukunft so wichtig wie Wasser.“ Ein bisschen hat es etwas von Pioniergeist, wenn das „Amt für Breitband“ in Bonndorf nun daran geht, die superschnelle Datenverbindung in die Häuser zu bringen. Strom und Telefon kamen einst auch im ländlichen Raum via Energieversorger und Post in die Haushalte. Seit der Privatisierung hat sich vieles geändert. Heute müssen die Gemeinden für das Marktversagen bei der Versorgung mit schnellem Internet geradestehen und Leitungen für das schnelle Netz selbst verlegen. „Junge Menschen, die das Angebot nicht haben, wandern ab“, heißt es in einem Aufruf der Gündelwanger Landfrauen zur Bürgerversammlung. Alle Bonndorfer haben es nun selbst in der Hand, über die digitale Zukunft ihrer Gemeinde zu entscheiden.gerald.edinger@suedkurier.de