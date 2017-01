Bonndorf Bonndorf: Nur kein Stress im Schulbus

Bildungszentrum Bonndorf bildet Schüler zu Bus Scouts aus. Gemeinderat stimmt Förderung des Projekts zu.

Bonndorf – Wer selbst einmal in einem voll besetzten Linienbus saß, weiß, dass es auch unter Erwachsenen manchmal ziemlich rüde zugeht. Gedränge an der Haltestelle, Rangeleien um die besten Sitzplätze, Streit unter Schülern, das ist Alltag für Busfahrer, wenn sie Schüler auf der Fahrt zur Schule oder nach Unterrichtschluss abholen. Nach Informationen von Bürgermeister Michael Scharf werden derzeit täglich etwa 450 Schüler mit dem Bus zum Bildungszentrum gefahren und wieder abgeholt.

Am Bonndorfer Bildungszentrum gibt es Lehrer, die die Aufsicht beim Einsteigen übernehmen. Gemeinderat Ingo Bauer vom Busunternehmen Vesenmayer in Bonndorf weiß aus eigener Erfahrung, dass es im Bus auf der Fahrt schon mal zum Streit unter Schülern kommt. „Da wird man schon mal mit unangenehmen Situationen konfrontiert“, sagte Bauer in der jüngsten Ratssitzug. Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt er, dass sich Busfahrer aus schwierigen Situationen schon mal lieber heraushalten, um Konflikte nicht weiter anzuheizen. „Deshalb ist diese Initiative der Schule eine gute Sache!“

Übung realer Situationen

Sozialarbeiterin Lisa Thoma, Realschulkonrektor Fabian Schwörer und Realschullehrer Roland Hensler schildern in ihrem Schreiben an die Verwaltung, dass sie schwierige Situationen vor oder während der Busfahrten beobachten. Eine Befragung unter Schülern habe ergeben, dass viele die Situation in überfüllten Bussen, Drängeln an Haltestellen und Konflikte unter den Schülern in solchen Situationen bemängeln.

Um den Schulweg entspannter und sicherer zu machen, sollen am Bildungszentrum nun „Bus Scouts“ ausgebildet werden. Das Busunternehmen stellt dafür ein Fahrzeug vor dem Bildungszentrum zur Verfügung. Dort sollen dann reale Szenen nachgespielt werden, um die Scouts auf ihre künftige Aufgabe vorzubereiten. Bauer, der selbst Schüler fährt, hält das für eine positive Sache, wenn die Schule hier die Initiative ergreift. Wie Polizeisprecher Paul Wißler (Waldshut) auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, bietet die Polizei einen theoretischen Teil dieser Ausbildung von Bus-Scouts an, die praktischen Übungen werden dann von den Busunternehmen durchgeführt. In das Projekt in Bonndorf ist die Polizei aber nicht eingebunden.

„Wir haben im Team die Theorie ausgearbeitet“, sagt Sozialarbeiterin Lisa Thoma. Am Donnerstag, 26. Januar, werden die Schüler auf die Praxis vorbereitet. Am Tag darauf geht es im Bus an die Übungen verschiedener realer Situationen. Anschließend wird das Gelernte noch einmal besprochen.

Bürgermeister Michael Scharf erklärte, dass diese Ausbildung mit dem Thema Streitschlichter zusammenhängt. „Wenn die Schüler es schaffen, diese Dinge selbst zu regeln ist das gut. Auf jeden Fall sollte man das ausprobieren.“ Deshalb befürwortete er auch den Antrag des Bildungszentrums, dieses Projekt finanziell zu unterstützen. Die Antragsteller gehen von einem Betrag von 600 Euro aus. Der Rat konnte dem einstimmig zustimmen.

Damit die Schulbusbegleiter gut erreichbar sind, werden sie in den Bussen einen festen Platz bekommen, der nur für sie reserviert ist. Um sie kenntlich zu machen, sollen sie durch eine Mütze, Weste oder ein Schlüsselband kenntlich gemacht werden. Felix Schüle von der Bonndorfer Netzwerk-Idee arbeitet derzeit an einem entsprechenden Logo für die Bus Scouts.

Außerdem sollen die 15 bis 20 Schüler, die sich als Schulbusbegleiter engagieren, ein Zertifikat, einen Freizeitbonus und eventuell eine Saisonkarte für das Freibad erhalten, schlagen die Initiatoren vor. Die Kosten sollen vom beschlossenen Zuschuss der Stadt beglichen werden.

Bus Scouts

Bus Scouts sind speziell ausgebildete Schüler, die an den Haltestellen und während der Busfahrt dafür sorgen, dass Gewalt und Aggressionen keine Chance haben. Bus Scouts sind keine Hilfspolizisten oder Sicherheitsmitarbeiter des Unternehmens, sondern Schüler. Ein Zwei Ausbildungstage finden am 26./27. Januar am Bildungszentrum in Bonndorf mit dem Busunternehmen Vesenmayer statt.