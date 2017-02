Bonndorf Bonndorf: Kulturbus verzeichnet Rekord

Kabarettistin Lisa Fitz wirkt als Zuschauermagnet. Rund 80 Kleinkunstfreunde aus der Region Bonndorf und Wutachtal nutzten das Angebot.

Bonndorf (ew) Der von Gudrun Deinzer vom Folktreff Bonndorf initiierte Kulturbus ging am Samstag, 25. Juni 2011 auf Jungfernfahrt. Am vergangenen Freitag hatte dieses in der Region einmalige Angebot beim Auftritt von Kabarett-Ikone Lisa Fitz einen Rekord zu verzeichnen. Allein aus Wutöschingen kamen 55 Kleinkunstfreunde, aus Schluchsee 13 und aus Löffingen 14. "Das ist ein Rekord", freut sich Gudrun Deinzer. Kulturbusnutzer bezahlen nur zwei Euro für Hin- und Rückfahrt zusätzlich zur Eintrittskarte und haben dazu noch reservierte Plätze.

Die Freunde der Kleinkunst und exklusiver Konzerte haben im siebten Jahr Gelegenheit, bequem, günstig und ohne eigenes Fahrzeug ausgesuchte Veranstaltungen in den fünf Partnergemeinden zu besuchen. "Das schönste ist, dass alle Kulturschaffenden der fünf Gemeinden sich sofort gut verstanden haben und in nur einer Sitzung ein tolles Konzept auf die Beine gestellt wurde", sagte Gudrun Deinzer vor der Jungfernfahrt des Kulturbusses.

Die Organisatoren können auf diese Weise zusätzlich zu eigenen Veranstaltungen, ein komplett neues Kulturprogramm bieten. Möglich wurde dies, durch die Initiative der Bürgermeister und Kulturschaffenden aus Bonndorf, Löffingen, Schluchsee, Grafenhausen und Wutöschingen.

Am Rekord hat natürlich Lisa Fitz großen Anteil. Die Ikone der deutschen Kabarettszene wurde damit einmal mehr ihren Ruf gerecht, mühelos Säle zu füllen. Damit wurde den rund 500 Besuchern mit Kleinkunst mal wieder ein großer Abend auf großer Bühne beschert.

Sonja Göbel, bis vor Kurzem Leiterin des Wutöschinger Kulturrings, kann sich an die Fahrt mit dem Kulturbus zum Auftritt von Lisa Fitz vor fünf Jahren erinnern: "Damals sind 45 Leute von Wutöschingen nach Bonndorf gefahren." Diesmal waren es zehn mehr, das zeigt, wie gut der Bus zur Kultur gerade im unteren Wutachtal ankommt.