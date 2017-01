Bonndorf Bonndorf: Kita-Gebühren steigen um zehn Prozent

Ab September bietet die Stadt zehn Krippenplätze mehr und stellt dafür weiteres Personal ein. Der Gemeinderat stimmt der Erhöhung mehrheitlich zu.

Bonndorf – Bei einer Gegenstimme von Heidi Saddedine (SPD) stimmt der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend mit deutlicher Mehrheit einer Anhebung der Gebühren für die städtischen Kita- und Krippenplätze zu. Die Erhöhung beträgt im Durchschnitt zehn Prozent der bisher geltenden Gebührensätze.

Wie Bürgermeister Michael Scharf erklärte, habe man sich die Berechnung der neuen Sätze nicht einfach gemacht. Er ließ Kathrin Amann, seit November 2016 für das Kindergarten- und Schulwesen zuständig, die Grundlagen für die Berechnung vortragen. Am eigenen Beispiel verdeutlichte sie, was die Gebühren für eine Familie mit zwei Kindern in Kita (mit verlängerter Öffnugnszeit) und Krippe (Halbtags) bedeutet. Bisher bezahlte sie für beide inklusive Mittagessen 341 Euro, künftig werden es 369 Euro sein. Um es plastisch zu machen, legte sie sogar ihr Gehalt (850 Euro) für eine Halbtagsstelle offen.

Derzeit gibt die Stadt pro Jahr 1,67 Millionen Euro (abzüglich Einnahmen 345 000 Euro) für Personal, Sach- und kalkulatorische Kosten für die Kindergärten aus. Für die bisher 20 Krippenplätze sind es abzüglich der Einnahmen (297 000 Euro) 158 000 Euro. Ein Kindergartenplatz würde nach den Ausführungen der Verwaltung ohne Zuwendungen des Landes 556 Euro monatlich kosten, eine Krippenplatz 517 Euro. "Beim Mittagessen sind wir kostendeckend", fügte der Rathauschef an. Zudem würden zu Beginn eines Kindergartens jeweils ein Viertel der Plätze vorgehalten, um die Schwankungen eines Jahres aufzufangen.

Bei der Aufstellung der neuen Gebührensätze war die entscheidende Frage: Was zahlen die Eltern, was die Stadt? Scharf gab unumwunden zu, dass Stadtkämmerer Nikolaus Riesterer und er gerne noch mehr an der Gebührenschraube gedreht hätten. Kathrin Amann war als betroffene Mutter quasi das Korretiv im Rathaus.

Künftig betragen die Gebühren im Kindergarten für die Regelbetreuung 116 Euro (bisher 105), für verlängerte Öffnungszeiten 108 Euro (98), Ganztagsbetreuung in der Flohkiste 144 Euro (125) und im Wunderfitz 138 Euro (125). Krippenplätze in der Regelbetreuung in Wellendingen kosten 149 Euro (135), für die Halbtagsbetreuung 92 Euro (84). Die Ganztagsbetreuung in der Flohkiste kostet künftig 150 Euro (125) und im Wunderfitz 204 Euro (185). Ab September wird im Wunderfitz eine dritte Krippengruppe eingerichtet und die Betreuungszeiten um eine halbe Stunde erweitert (ab 7 Uhr). Dazu werden auch die beiden derzeitigen Auszubildenden Erzieherinnen Anna Beil und Thea Schlatter jeweils mit einer erfahrenen Kraft in der Krippe (maximal 30 Plätze) Kinder ab einem Jahr betreuen.

"Es gibt keine freien Plätze in der Krippe mehr, die Wartezeit beträgt sechs Monate und die Nachfrage steigt", sagt die Leiterin des Wunderfitz, Evelin Stegerer, gegenüber dieser Zeitung. Die Anmeldungen für die dritte Gruppe seien ab März möglich. Vorbereitet ist die Einrichtung schon seit dem Neubau darauf. "Dieser Weitblickt zahlt sich jetzt aus", so Evelin Stegerer.



Stimmen aus dem Gemeinderat