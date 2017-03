Bonndorf Bonndorf: Entspannung an den Strommasten nach Erdrutsch

Landes- und Kommunalpolitiker machen sich selbst ein Bild vor Ort. Landrat Martin Kistler lobt Koordination von Kreis und Gemeinde. Schnelle Sicherungsarbeiten von Netze BW nach Erdrutsch in der Wutachschlucht.

Bonndorf – Der gewaltige Erdrutsch am Rande der Wutachschlucht und die drohende Gefahr durch einen am Abgrund stehenden Freileitungsmasten riefen auch Politiker aus dem Landtag und dem Kreis Waldshut auf den Plan. Am Donnerstagabend ließen sich der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner (Waldshut-Tiengen) und Landrat Martin Kistler von Bürgermeister Michael Scharf auf den neuesten Stand bringen.

Alleine die Firma Edison war mit 20 Spezialisten im Einsatz, hinzukommen die Kräfte für den Tiefbau und die Leute, die Sicherungsarbeiten in der Schlucht vorgenommen haben. Das erklärte Bauleiter Sven Pietsch gegenüber dieser Zeitung. Gestern wurde um 15 Uhr die Sperrung der Kreisstraße 6516 bei der Biogasanlage und der daneben eingerichteten Baustelle von Netze BW zur Sicherung der Strommasten wieder aufgehoben.

Felix Schreiner erzählte, dass er noch in der Nacht mit Bürgermeister Scharf Kontakt aufnahm, als er von den möglichen Folgen des Erdrutsches erfuhr. "Ich will das Signal aussenden, dass wir Bonndorf in dieser Lage nicht allein lassen. Jetzt muss man sehen, was man für die Beseitigung der Schäden tun muss."

Landrat Kistler lobte die Zusammenarbeit der zuständigen Ämter im Landratsamt mit der Gemeinde Bonndorf. "Dank Bürgermeister Scharf wurden die notwendigen und richtigen Maßnahmen sofort ergriffen." Besonders erwähnte Kistler auch die Arbeit von Wutachranger Martin Schwenninger in diesem Zusammenhang. Nun stünden Maßnahmen an, um die für Wanderer und Touristen so attraktive Wutachschlucht so bald als möglich auch in diesem Teilabschnitt wieder begehbar zu machen. Über die notwendigen Schritte müsse man jetzt sprechen.

Erleichtert zeigte sich Martin Schwenninger, dass sich die Situation nun entspannt habe. Als das Ausmaß des Rutsches dem Bautrupp der Firma Edison klar wurde, stellt er fest: "Ich habe ich noch nie erlebt, dass so eine Baustelle in zehn Minuten geräumt wird." Das Ablegen der Leitungen über der Schlucht wurde am Freitagmittag beendet. Danach soll der am Abgrund stehende Mast demontiert werden, um auch diese Gefahr zu beseitigen. "Der Mast bleibt jetzt über das Wochenende stehen und wir werden nächste Woche sehen, wie wir den kontrolliert umlegen können", erklärte Reinhard Jäger, Leiter Netzbetrieb West bei der Netze BW, gegenüber dieser Zeitung.

Schwenninger rechnet nun damit, dass der momentan noch gesperrte Abschnitt in der Wutachschlucht zwischen Boll und Schattenmühle "auf jeden Fall vor Ostern" für Wanderer wieder freigegeben werden kann. Schwenninger betonte allerdings, dass herabfallende Steine und Erdrutsche in der Wutachschlucht nichts Besonderes sind. Eine Gefahr für Wanderer bestehe demnach immer.

Bürgermeister Michael Scharf zeigt sich nach der Hektik am Dienstag zufrieden, wie BW Netze die Krise gemeistert habe, als den Verantwortlichen das Gefahrenpotenzial klar wurde. "Es geht jetzt mit ENBW Hand in Hand, um die Schlucht wieder begehbar zu machen." Stadtförster Steffen Wolf informierte darüber, dass Netze BW einen Geologen damit beauftragt habe, zu untersuchen, ob die Versetzung des an der Abbruchkante stehenden Mastens um 50 Meter nach den jüngsten Ereignissen noch ausreichend sei.

Bei einem Vorort-Termin am Donnerstagabend bei der Stallung von Landwirt Phillip Käppeler in Boll, wurde den Politikern die bedrohliche Lange deutlich, die noch am Tag zuvor bestanden hatte. Wäre der Masten von der Kante in die Schlucht gestürzt, hätten möglicher Weise herabfallende Freileitungen die Stallung mit 140 Kühen und Kälbern getroffen. "Haben sie Angst gehabt?", wollte Landrat Kistler von Käppelers Frau Silvia wissen: "Angst hatte ich keine, dafür haben wir schon zu viel erlebt." Sohn Michael erzählte, dass eine Person während der Arbeit im Stall immer die Masten im Auge hatte: "Wir waren jeweils nur kurz hier, um die Tiere zu füttern." Phillipp Käppeler gestand, dass er schon "ein mulmiges Gefühl" hatte, besonders, als noch Strom auf der Leitung war: "Das Wichtigeste war, dass Menschen nichts passiert ist!" Dem konnte Bürgermeister Scharf nur beipflichten: "Ich bin froh, dass kein Schaden entstanden ist."

„Mein Blutdruck ist wieder auf Normalniveau“

Bilder vom Erdrutsch und den Sicherungsarbeiten im Internet:

Alexander Zapf, Teamleiter Betriebsservice bei Netze BW hat nach den Sicherungsmaßnahmen für den Strommasten, der an der Wutachschlucht abzustürzen drohte, eine anstrengende Arbeitswoche hinter sich.

Herr Zapf, vom Augenschein ist die größte Gefahr gebannt, ist das so?

Ja. Die größte Gefahr war bereits am Donnerstagabend gebannt. Wir haben am Freitagvormittag die letzten Leiterseile abgelassen, damit die Gefährdung für die andere stehende Anlage komplett ausgeschlossen ist. Im weiteren Verlauf sind wir am Ausrechnen, was wir mit dem Masten machen, wie wir den entfernen ist erst in der Planung. Die Maßnahmen werden aber erst in der nächsten Woche anlaufen. Oberste Priorität war, die Kreisstraße wieder freizubekommen.

Wie sieht es jetzt in der Wutachschlucht aus?

In der Schlucht hängen dann alle Leiterseile teilweise bis auf den Boden, beziehungsweise natürlich in den Bäumen. Wo die Leiterseile nicht auf dem Boden liegen, erstellen wir ein Schutzgerüst, damit Wanderer nicht von oben gefährdet sind. Ziel war es, den Wanderweg bis Freitagnachmittag, 16 Uhr freigeben zu können.

Sie tüfteln aus, wie der Absturz gefährdete Mast umgelegt werden kann. Wie kann denn so ein Szenario aussehen?

Das könnte so aussehen, dass wir den Masten mittels Schweißbrenner abtrennen und wie einen Baum fällen. Das ist keine übliche Praxis, da wir diese Masten eigentlich mittels Autokranen von oben nach unten abtragen. Aber da wir nicht auf den Masten können, müssen wir das anders bewerkstelligen.

Haben Sie so einen Fall schon einmal erlebt?

Nein, noch nie, das ist Premiere. Ich bin seit 25 Jahren bei Netze BW und dem Vorgängerbetrieb. So eine Situation ist für uns alle neu.

Als nun der Hang herunter gekommen ist, wie ist es Ihnen da persönlich gegangen?

Natürlich ist man beunruhigt. Die heikelste Situation war am Montag, weil die Leitung noch in Betrieb war. Da war unsere oberste Priorität, die elektrische Gefährdung zu bannen, das heißt, die Leitung abzuschalten und auf Umleitungen zu schalten. Da hatte ich am meisten Bauchweh. Jetzt ist mein Blutdruck wieder auf einem Normalniveau.