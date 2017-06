Bonndorf Bonndorf: Der Löwe geht ans Netz

Gemeinsam werben Stadt und Bonndorfer Bürger für Anschlüsse an das schnelle Glasfasernetz von Landkreis und Gemeinde. Bürgerversammlung für Gündelwanger Bürger am Mittwoch, 28. Juni, in der Stadthalle.

Bonndorf – Der Aufbau des Breitbandnetzes in der Stadt Bonndorf geht in seine heiße Phase. Gestern stellte Bürgermeister Michael Scharf mit seinen Mitarbeitern die Aktion für den ersten Abschnitt vor. Die Stadt rührt nun für Anschlüsse kärftig die Werbetrommel, zunächst bei den Bürgern in Gündelwangen. Bei der Vorstellung der Aktion gab es nur strahlenden Gesichter. „Es ist uns es wichtig, alle Bürger im Boot zu haben, denn genau da sind sie“, sagte Bürgermeister Michael Scharf beim Pressetermin im Bonndorfer Ortsteil.

Überdimensinale Plakatwände stehen seit gestern an der B 315, auf denen sich Vertreter der meisten Gündelwangener Vereine präsentieren, bunt gemischt mit den Mitarbeitern des Rathauses. „Glasfaser Bonndorf, Löwenstarkes Bürgernetz, wir bauen auf unsere Stadt – unsere Stadt baut für uns“, so die Aussage. Die städtischen Mitarbeiter bereiten ämterübergreifend die erste Bürgerversammlung vor, bei der am kommenden Mittwochabend ab 20 Uhr im Foyer der Bonndorfer Stadthalle Verträge für einen Breitbandanschluss abgeschlossen werden können.

Welch große Chance darin für die Gündelwangener liegt, erfuhr der Schultes bei einem Besuch in der Bundeshauptstadt: „Ich habe dort von Telekom-Chef van Damme erfahren, dass nur zwei Prozent der Telekomkunden Glasfaser im eigenen Haus haben. Mit dem Glasfasernetz in Gündelwangen geht Bonndorf also auf die Überholspur. Gündelwangen erhält die absolute Chance, sich an die Spitze der modernen Kommunikation zu setzen“, sagt der Bürgermeister selbstbewusst. Auch an seiner Interessenslage habe der Konzernlenker keinen Zweifel gelassen. Die Telekom sei kein Staatsunternehmen mehr und rüste ihre Netze nur dort nach, wo es sich für sie lohnt. Das sei eine klare Absage an dünn besiedelte Gebiete, sagte Scharf.

Es gab in der Vergangenheit keine ernsthaft daran interessierten Telekommunikationsunternehmen, die diese ländlichste Region flächendeckend mit zeitgemäßem, schnellen Internet versorgen wollten. Scharf: „Die Angebote, die wir erhalten haben, waren so ausgelegt, dass wir aus verschiedenen Gründen an keinerlei Fördergelder kommen konnten. Das bedeutete für uns jeweils das Aus.“ Hinzu seien rechtliche Hürden gekommen. „Wir durften gar nicht unser eignes Netz bauen, sondern mussten das Marktversagen erst nachweisen. Denn der Bau von Telekommunikationsnetzen ist aus rechtlichen Gründen diesen Unternehmen vorbehalten.“

Nicht nur das besagte Marktversagen sei nun nachgewiesen. Der Landkreis habe sich auch zum Bau eines Gemeindeverbindungsnetzes (Back-Bone-Netz) entschlossen. Und die Gemeinden könnten daran anschließend Ortsnetze bauen, mit Hilfe der Fördermittel, die zum Regierungswechsel auf Landesebene die damaligen Minister Straub und Hauk, durch Vermittlung des Landtagsabgeordneten Felix Schreiner (CDU), zugesagt haben.

„Wir gehen auch als Stadt ungewöhnliche Wege in der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden“, meinte Bürgermeister Michael Scharf zur Interkommunalen Zusammenarbeit, die zunächst zwischen Stühlingen, Ühlingen-Birkendorf und Bonndorf bestand und inzwischen auf Grafenhausen und Wutach ausgeweitet wurde. Hier bündele man Kräfte und helfe sich auch aus mit personeller Kompetenz. Federführend auf Kreisebene seien fachlich inzwischen Andreas Nauroth aus Hohentengen und Matthias Ketterer, Leiter des Bonndorfer Amtes für Breitband. Sie stünden in engem Austausch.

"Es ist ein herausragendes Angebot für unsere Bürger. Und ab Mittwoch wissen die Gündelwangener Bürger, wie teuer ein Anschluss an das Glasfasernetz wird", sagte Bürgermeister Michael Scharf gestern Morgen. Die Zeit drängt bei den Vertragsabschlüssen. In zwei Monaten muss klar sein, wer das schnelle Netz für sein Haus will. Grund sind die 7,5 Millionen Fördergelder vom Land für den Aufbau des "Bürgernetzes", die eine Zeitvorgabe beinhalten, betont Scharf.

„Einerseits verkaufen wir jetzt regelrecht die Anschlussmöglichkeiten an die Haus- und Wohnungsbesitzer. Andererseits beteiligen sich die Bürger lediglich mit einer, wie ich meine, sehr geringen Gebühr für den individuellen Anschluss. Alles andere stammt aus Steuergeldern, sprich Fördertöpfen. Deshalb ist das ein echtes Bürgernetz“, so der Bürgermeister. Sicher sei dies die größte Investition, die in Bonndorf in den vergangenen Jahrzehnten angegangen wurde. "Und es ist mit Sicherheit eines der wichtigsten Projekte meiner bisherigen Amtszeit“, betonte der Bürgermeister. In diesem Zusammenhang erwähnte Michael Scharf, dass der Spatenstich für das Back-Bone-Netz des Landkreises Waldshut im September in Stühlingen geplant ist.

"Zeitdruck ist für mich nichts Neues"

Matthias Ketterer, (49), ist Leiter des Bonndorfer Amtes für Breitband.

Herr Ketterer, sie kommen aus der freien Wirtschaft und haben an ähnlichen Projekten gearbeitet. Haben Sie dort einmal eine solche Arbeitsdichte erlebt?

Der Zeitdruck ist für mich nichts Neues. Aber ich gebe zu, dieses Projekt ist auch für mich eine extreme Herausforderung. Zwar habe ich Projekte wie die Modernisierung oder den Umbau von großen Kabelnetzen geleitet, Fernkabelstrecken realisiert. Ich konnte aber immer auf bestehende Abteilungen zurückgreifen, die mir dann zugearbeitet haben. Diese mussten bei der Stadt Bonndorf erst geschaffen werden. Wir mussten einen kompletten Vertrieb aufbauen, Vertragsunterlagen fertigen, auch müssen Richtlinien beispielsweise für die Dokumentation erarbeitet werden. Denn die Leitung, die dann im Boden liegt, soll ja im Erweiterung- oder Fehlerfall auffindbar sein. Für die Antragstellung zur Verlegung der Leitungen nach dem Telekommunikationsgesetz mussten wir Basisarbeit leisten. Glücklicherweise konnten wir auf ein hervorragendes Fundament zurückgreifen, das Nicole Messerschmid und Werner Steiert im Bauamt durch immense Vorarbeitet geschaffen haben.

Man hat bis zum 1. September Zeit, sich für einen Anschluss zu entscheiden. Warum muss das so kurzfristig erfolgen?

Kurzfristig ist dies meines Erachtens nicht. Umlandgemeinden geben den Anwohnern eine Frist von einigen Tagen, wir zwei Monate. Es geht hier aber vor allem um das Einhalten von zuschussrelevanten Fristen. Die Tiefbauarbeiten für das Ortsnetz Gündelwangen werden zurzeit ausgeschrieben. Der Tiefbauer soll möglichst auch die Hausanschlüsse realisieren, wenn der Kunde seinen Graben nicht selbst ziehen möchte oder kann. Weiterhin benötigen wir eine Übersicht, wie sich die Anschlussdichte in den einzelnen Straße verhält. Es macht keinen Sinn eine Straße auf einen Kilometer zu verkabeln wenn von zehn Hausbewohnern nur einer anschließen möchte und dieser dann auch noch am Ende der Straße wohnt.

Wie geht es weiter, wenn im Herbst der Spatenstich erfolgt ist?

Wir sind an weiteren Ortsnetzen dran, unter anderem werden gerade Boll, Ebnet und die Steinasäge planerisch vorbereitet, ebenso die Aussiedlerhöfe Richtung Münchingen und das Gewerbegebiet Breitenfeld und der Lindenbuck/Glattsteina in Bonndorf. Die Zuführungen dorthin sind momentan in der Ausschreibung. Wir sind in Verhandlungen über ein Dokumentationsprogramm, das uns im Fehlerfall schnelle Übersicht verschafft, beziehungsweise dem Kunden die Sicherheit gibt, dass bei Tiefbauarbeiten Leitungen nicht beschädigt oder gar abgerissen werden. Die Gebäude für Vermittlungsstellen in Wellendingen, Bonndorf und auch Gündelwangen, in denen die Glasfasern der Kunden enden oder beginnen, müssen geplant und gebaut werden. Weiterhin werden wir nach dem Spatenstich die Bauüberwachung ausüben. Mir und meinen Kolleginnen geht die Arbeit bestimmt nicht aus.