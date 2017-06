Bonndorf BoNI ist ein Netzwerk für eine bunte Stadt

Die Bonndorfer Netzwerk-Idee BoNI besteht nun im siebten Jahr und ist eine feste Institution. Sie hat auch eine Lotsenfunktion für Vereine und Organisationen.

Selten wurde eine neue Idee beim Start vor rund sieben Jahren von außen mit soviel Skepsis und Argwohn bedacht, wie die Bonndorfer Netzwerk-Idee, kurz BoNI. Längst ist das Büro in Zimmer 5 des Rathauses zu einer gern genutzten Anlaufstelle für Vereine und Organisationen geworden. Felix Schüle blickt auf die Anfänge zurück und beschreibt seine vielfältigen Tätigkeiten heute.

Wie alles begann: An seinen ersten Arbeitstag im September 2010 kann Felix Schüle sich noch genau erinnern. Mit Anja Strittmatter und Claudia Schneider richtete sich das damalige Trio im Rathaus ein. Am Nachmittag folgte ein langes Gespräch mit Bürgermeister Michael Scharf, danach gab es eine Vorstellungsrunde mit allen Mitarbeitern. Aufgaben im Wandel: Gleich beim Start wurde BoNI in das laufende Ferienprogramm von Stadt und Touristinfo eingebunden. „Am Anfang ging es darum, uns und anderen klarzumachen, was wir machen möchten“, erzählt Felix Schüle. Viele Gespräche mit Vereinen und Institutionen wurden geführt. So wurde die eigentlich „verrückte Idee“ von Petra Kaiser umgesetzt, ein Winterkino auf dem Rathausplatz zu organisieren. „Als wir anfingen, war es sehr Eventlastig, was wir machten, das hat sich geändert“, sagt Schüle, der heut oft nur „Boni“ genannt wird. Ein klar definiertes Aufgabenprofil gibt es bis heute nicht, langweilig wird es dem Team im Büro der Netzwerk-Idee aber nie, versichert Schüle: „Hier spürt man, wie bunt Bonndorf ist!“ Senioren im Blick: Zu den neuen Ideen zählte die Senioren-Aktion „Reif für Bonndorf“. Schauspieler und Kabarettist Martin Wangler (Fidelius Waldvogel) trat im Foyer der Stadthalle vor einem begeisterten Publikum auf. Statt des Altennachmittags mit Kaffee und Kuchen sollte hiermit ein anderes Publikum angesprochen werden. Nach dem erfolgreichen Start wurde eine Kooperation mit dem Folktreff daraus. „Das abwechslungsreiche Programm wird rege angenommen, die 100 Freikarten von der Stadt sind schnell weg – eine tolle Sache“, erzählt Schüle. In diese Sparte gelungener Projekte passe auch die Kooperation von Caritas, Kirchen und der Stadt, sprich BoNI, bei der Aktionswoche „Graue Haare, buntes Leben“, unter anderem mit einer gut angenommenen Ü 45-Party. Netzwerk zur Unterstützung: „Die Einrichtung BoNI wird gut angenommen“, sagt Felix Schüle. Es finde ein reger Austausch mit Caritas, kirchlichen und städtischen Einrichtungen sowie Vereinen statt. Es brauche oft nicht viel, um zu unterstürzen. Von der Vervielfältigung von Urkunden, dem Gestalten von Flyern oder Broschüren, Tipps für Ansprechpartner bis hin zur Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen – viele Fäden laufen im Büro von Ingrid Ebi, Felix Schüle (Leitung) und Anja Strittmatter zusammen. So wird zum Beispiel das Titelblatt für den „Löwenkurier“ der TuS-Fußballer mit der Software im BoNI-Büro gestaltet. Unterstützt wurde auch die Aufführung des biblischen Adenia-Musicals. „Früher waren es oft medienwirksame Geschichten. Unsere Aufgaben sind heute alltäglicher geworden, wir haben uns auf Dinge verlegt, die im Hintergrund laufen. Das ist uns gar nicht so unrecht“, sagt der Leiter von BoNI. Herausforderung Volkshochschule: Seit April 2014 laufen die Fäden der VHS Bonndorf ebenfalls in Zimmer 5 im Rathaus zusammen. Mit großer Unterstützung der VHS Hochschwarzwald (Titisee-Neustadt) habe man das Programm auf neue Füße gestellt, so Schüle. Eine große Aufgabe sei es, rund 120 Veranstaltungen pro Semester zu organisieren. Dafür treffe sich einmal im Jahr ein Team, um Themen anzusprechen, die umgesetzt werden können. Kinder und Senioren: Eine breite Spanne von Angeboten für Kinder bis zu den Senioren wird bei BoNI angestoßen oder begleitet. „Dafür braucht es auch Personen, die sich anbieten und das machen“, betont Schüle. Für die Ferienfreizeit im Öttiswald sei beispielsweise Vanessa Meier „ein Garant, dass es funktioniert“. Miteinader gelte es darauf zu schauen, dass Ziele erreicht werden. Ein Blick von außen helfe da in allen Bereichen. Offene Jugendarbeit: Mechthilde Frey-Albert und Tilman Frank haben sich im Gemeinderat für offene Jugendarbeit engagiert. Mit ihrer Hilfe wurde es möglich, Jugendliche zu finden, die sich an Projekten beteiligten. Heute ist diese Aktion eingeschlafen. „Die Jugend an sich gibt es nicht, die Zyklen der Jugendlichen sind sehr kurz. 2012/13 haben wir es mal verstanden, junge Leute zu finden, die sich einbringen. Wir haben es aber nicht geschafft, Nachhaltigkeit hinzubekommen“, erzählt Schüle.

Er ist aber weiterhin überzeugt, dass offene Jugendarbeit funktionieren kann: „Dafür braucht es aber den Einsatz von geschultem Personal.“ Prinzipiell gebe es in Bonndorf für jeden Jugendlichen die Möglichkeit, sich an der Gesellschaft zu beteiligen: „Manche möchten aber gar nicht beteiligt werden, viele haben vielleicht das, was sie brauchen.“ Jugendliche verhielten sich in unterschiedlichen Umfeldern aber ganz unterschiedlich, stellt Schüle zum Beispiel als Dirigent der Bläserjugend fest. „Wenn Jugendliche Bedürfnisse haben, Zimmer fünf im Rathaus steht für alle offen!“