Bonndorf Blick in die Behörde: Das macht das neue Amt für Breitband

Das neue Amt für Breitband im Bonndorfer Rathaus arbeitet im Rekordtempo daran, das schnelle Internet nach Bonndorf zu bringen. Leiter Matthias Ketterer berichtet über seine Arbeit und gibt einen Einblick, was in dem neuen Amt alles gemacht wird.

Bonndorf – Es sind zuweilen lange Telefonate, die Matthias Ketterer führen muss, um die komplexen Zusammenhänge zu erklären. Sein Spezialgebiet – und das schon seit vielen Jahren: Die Versorgung von Haushalten mit schnellem Internet. Bis 2016 war das bei einem Privatanbieter. "Ich habe fünf Jahre lang Leitungstrassen geplant und zwölf Jahre den Bau als Projektleiter begleitet", erzählt Matthias Ketterer. Seit Mitte Januar ist sein Büro im Bonndorer Rathaus, es nennt sich Amt für Breitbandversorgung und es ist mit ihm neu in Bonndorf installiert worden. Matthias Ketterer zugeordnet ist Lisa Maier. Direkt nach der Ausbildung durfte sie, ihrem neuen Chef gegenübersitzend, die neue Dienststelle mit aufbauen. Um die vielen verwaltungsrechtlichen Fragen kümmert sich Claudia Schneider als "alter Hase" im Paragrafendschungel, die sich im neuen Amt über neue Aufgaben freut. Und im Bürgerbüro fungiert Madeleine Probst als Ansprechpartnerin.

Derzeit beschäftigen das Amt für Breitband zum Beispiel "Gestattungsverträge", die nötig sind, wenn die Leitungsführung über nichtöffentliche Grundstücke geht. In den Verträgen werden Verlauf und Tiefe der Kabelführung geregelt und auch das saubere Verlassen des Grundstücks nach den Arbeiten. "Insgesamt sind die Leute brutal kooperativ", sagt Matthias Ketterer. Es gäbe Fälle, in denen Grundstücksbesitzer direkt nach Erhalt mit dem unterschriebenen Vertrag in seinem Büro stehen, ohne weitere Rückfragen. "Ich kann aber Erklärungsbedarf gut verstehen und auch, dass manchen die Entwicklungen zu langsam gehen. Das geht mir auch manchmal so."

Rechtlicher Wirrwar zwischen Europa-, Bundes- und Landesrecht hatte eine geordnete Antragstellung mit Erfolgsaussichten auf Kommunalebene jahrelang verhindert. Der Abstimmungsbedarf, jetzt, wo wirklich etwas läuft, ist immer noch enorm: Parallel zum Backbone-Netz des Landkreises, werden die Ortsnetze geplant. Die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) mit den Gemeinden Stühlingen, Ühlingen-Birkendorf und schließlich auch Grafenhausen und Wutach fordert Koordination, ebenso wie mit dem Zweckverband auf Landkreisebene.

Das Einfachste ist sicher die Zusammenarbeit innerhalb des Rathauses. Bis dato war das Bauamt neben allen Planungen und Baubetreuungsarbeiten, beispielsweise für die Sanierung der Stadthalle oder auch die Arbeiten zur Erschließung neuer Baugebiete, zuständig für förderrechtliche Themen und Technisches. "Wir haben öfter Besprechungen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind", sagt Nicole Messerschmid aus dem Bauamt. Und der neue Internetkollege Ketter schwärmt: "Im ganzen Haus herrscht ein super Arbeitsklima, extrem kollegial, mit tollem Zuspruch und toller Unterstützung. Hier ziehen alle an einem Strang."

Insgesamt gehört Matthias Ketterer sicher zu den optimistischen Menschen. Am Beispiel Gündelwangen sagt er: "Wir wollen, dass im vierten Quartal 2018 das Signal aufgeschaltet wird. So ist das geplant. Das ist aber natürlich auch davon abhängig, was mit dem Backbone-Netz passiert und was in Stühlingen passiert." Für die tatsächliche Erschließung käme es auf die Anschlussquote an. "Wir müssen so viel wie möglich Interessierte haben." Matthias Ketterer setzt auf Informationsveranstaltungen, wobei er auch hier guter Dinge ist: "Auch das Vectoring wird, da wo es angeboten wird, nur ein Übergang sein. Kein Weg führt auf die Dauer um die Glasfasertechnik herum. Häuser ohne Glasfaseranschluss sind auf Sicht unverkäuflich."

Das macht das Amt für Breitband