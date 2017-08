Bonndorf Blick auf den Wohnungsbau in Bonndorf

Die Bonndorfer Baugenossenschaft ist in Bonndorf größter Vermieter. Die Belegung von fast 100 Prozent spricht für sich und auch für den Bedarf. Zur Zeit entsteht für zwei Millionen Euro ein Terrassenhaus.

Bonndorf – „Es ist von der Lage her unser schönstes Haus“, schwärmt Alexander Graf, der Vorsitzende der Bonndorfer Baugenossenschft eG über das Terrassenhaus, das derzeit in der Schaffhauser Straße für eine Investitionssumme von rund zwei Millionen Euro entsteht. Die acht Wohnungen mit Blick über den Japanischen Garten und bei guter Sicht vor allem auch in die Schweizer Alpen, seien samt und sonders reserviert.



Schaffen und Häusle bauen

Graf ist gewissermaßen Herr über 160 Mietwohnungen in der Stadt, die preiswert und entsprechend begehrt sind. Die Belegung von fast 100 Prozent spricht für sich und auch für den Bedarf. Lediglich drei bis vier Prozent seien jeweils für wenige Wochen frei, was vor allem an den Übergangszeiten liege. Denn alle Wohnungen der Genossenschaft werden renoviert an die jeweils neuen Mieter übergeben. „Mit diesem Haus und unseren Häusern für betreutes Wohnen bei St. Laurentius, sind wir in einem neuen Segment unterwegs“, meint Graf. Allerdings ist auch das Terrassenhaus mit einem Mietpreis von acht Euro Kaltmiete je Quadratmeter kein wirklich teures Mietobjekt. Zum Jahresende soll es fertiggestellt werden.

„Die Terrassenbauweise erfordert technisch einiges, denn die Wohnungen sind teils mit Terrassen überbaut“, gibt der beauftragte Bauunternehmer Norbert Kromer zu. Allerdings klassifiziert er es auch als wichtiges Objekt: „Es ist energetisch auf den neuesten Stand und wir haben in Bonndorf zu wenige Wohnungen mit Aufzug, die aufs Alter hin gehobene Ansprüche erfüllen.“ Der Gemeinderat Kromer selbst, der einst das Baugeschäft von seinem Vater übernommen hat, hält Wohnungen im Altenbetreuten Wohnen der örtlichen Senioreneinrichtungen vor. Weitere Mietwohnhäuser befinden sich in seinem Besitz und in dem von Angehörigen. Mit dem Erwerb der Jugendherberge wird Ralf Hischbeck, ebenfalls Generalunternehmer für Schlüsselfertiges Bauen, in den nächsten Jahren weiteren Mietwohnraum schaffen. Auch er ist Eigentümer zahlreicher Mietwohnungen. „Ich kenne die Gebäude und das Gelände von frühester Kindheit an und es ist natürlich interessant, wenn man vor Ort Flächen erwerben kann, wo es nicht viel Entwicklungsmöglichkeiten für Mehrfamilienhäuser in der Stadt gibt“, sagt Ralf Hirschbeck zum Anwesen Jugendherberge.

Mit 60 Mitarbeitern halten Bernhard und Margit Hegar mit ihrem Holzhaus Bonndorf auch einen großen Betrieb vor, in dem jährlich eine Vielzahl von Häusern vorgefertigt werden. Aufgebaut werden sie zumeist nicht in Bonndorf. Rund 50 Prozent der Aufträge kommen aus der Schweiz. Mehrfamilienbauten erstellen sie derzeit in Freiburg (sechs Wohneinheiten) und Wehr (14 Wohneinheiten). „Die Akzeptanz steigt, allerdings haben sich hier oben noch wenige mit dem Holzbau auseinandergesetzt“, sagt Bernhard Hegar. Sehr angetan ist der ehemalige Gemeinderat von der Bonndorfer Baupolitik: „Die Baugebiete hier sind vorbildlich. Man ist mit der Wahl der Himmelsrichtung und der Dachformen sehr frei. In anderen Gemeinden bekommt man oft das Fürchten, weil Häuser wie Soldaten stehen. In Baugebieten entsteht Leben und das darf individuell sein.“