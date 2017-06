Bonndorf Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine feiert Jubiläum

Seit 25 Jahren gibt es nun schon das Nachwuchsorchester. Eine Feier mit 30 Musikern ist am 1. Juli vor der Stadthalle geplant.

„Ich war stolz wie Harry, als ich in die Bläserjugend gekommen bin“, erinnert sich Felix Schüle schmunzelnd an die ersten Erlebnisse in einem richtigen Orchester. Heute ist er deren Dirigent und gibt gerne zu, immer noch stolz zu sein, in dem Fall natürlich auf „sein Orchester“ und dessen Leistungen.

Aus Anlass des Jubiläums erinnert sich der 32-Jährige gerne an die Pionierzeit in der Bläserjugend. Felix Schüle war mit neun Jahren in der Ausbildung, mit elf durfte er mitspielen. „Ich hatte richtig darauf hingefiebert.“ Seit 2017 nennt sich das Orchester übrigens „Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine“. Damit hat man im Namen untergebracht, dass man auch die jungen Musiker in den Ortsteilen für deren Orchester fit machen möchte und nicht nur für den Nachwuchs der Stadtmusik sorgt.

Die heute 18 Jahre alte Querflötistin, Anna Blum, hatte vorher Privatunterricht. Die Tochter ihrer Lehrerin habe Horn gespielt und war ihre beste Freundin. „Als die dann in die Bläserjugend kam bin ich mitgekommen und es war einfach krass, so viel Klang von hinten zu hören“, sagt Anna Blum. Ihr Instrument sei von Natur aus „nicht so mächtig, im Orchester kommt das erst richtig rüber“. Auch sei das Musikerlebnis wegen der andren Auswahl der Stücke ein anderes geworden. „Alleine habe ich eher klassisch gespielt, Etüden und so ein Zeug. Das war in der Bläserjugend auf eine andere Art spaßig.“

Der 12 Jahre alte Benedikt Stritt ist mit zehn Jahren dazu gekommen. Damals hatte er Schlagzeug gespielt. „Das hat mir nie so richtig Spaß gemacht“, gibt er zu. Bei der Bläserjugend hat er dann sein richtiges Instrument gefunden, die Posaune. „Meine Mutter hat mich dazu gezwungen“, meint er zwar, gibt aber zu, dass er heute dankbar ist dafür. Man könne einzelne Melodien spielen. „Und am schönsten ist, wie es klingt, wenn viele zusammen spielen.“ Auch für den zwölf Jahre alten Lukas Preiser bietet die Bläserjugend ein ganz anderes Musikerlebnis. Der Junge Schlagzeuger ist vor allem fasziniert von der Vielfalt, die er im Orchester bedienen kann.

„Daheim hat man nur Schlagzeug geübt. Hier sind der Shaker, das Hängebecken, das Marschbecken, die große Trommel und die Pauke dabei“, zählt er auf und kommt Stück für Stück auf noch viele weiter Klangwerkzeuge, von der Triangel bis zu Glocken Spiel und Xylophon. „Am Anfang habe ich nur Bahnhof verstanden, aber nach einer Zeit habe ich mich schon eingelegt“, meint er und verweist auf kameradschaftliche Hilfe im Orchester. Zufrieden hört Felix Schüle seinen Orchestermitgliedern zu. Zeit, Motivation, sich einzulassen auf die Anforderungen sei für gute Orchestermitglieder wichtig. „Talent ist eine gute Voraussetzung, aber ich würde es nicht an die erste Stelle setzen“, so Schüle. Wichtig sei, sich als Teil eines großen Ganzen zu sehen und die Verantwortung auch für die anderen Musiker wahrzunehmen.

„Es ist einfach wunderbar, zu erleben wie sich die anfängliche Kakophonie über einen Zeitraum zu einem Ganzen fügt. Das hängt an vielen kleinen Details und wenn wir dann konzentriert sind und es ein richtig tolles Konzert gibt, ist das der Hammer“, schwärmt Dirigent Felix Schüle voller Vorfreude auf das Jubiläumskonzert.

Ab 15 Uhr findet am 1. Juli ein interaktives Instrumentenschnuppern mit Kinderprogramm und Bewirtung auf dem Stadthallenparkplatz (bei schlechtem Wetter in der Stadthalle) statt. Um 18 Uhr folgt ein Jubiläums-Open-Air-Konzert mit der Bläserjugend Bonndorf und Lenzkirch.