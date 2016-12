Bonndorf Bläserjugend Bonndorf: Jugendliche stimmen gekonnt auf Weihnachten ein

Die Bläserjugend Bonndorf hatte zu ihrem Adventskonzert in das Paulinerheim eingeladen. Bereits zum 22. Mal stimmten die Jugendlichen auf das Weihnachtsfest ein.

Vorsitzende Meike Beck begrüßte besonders Bürgermeister Michael Scharf und dankte ihm dafür, dass die Stadt Bonndorf immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bläserjugend hat und sie ist dankbar für die jährlich wiederkehrende finanzielle Unterstützung. Ihr Gruß galt den Eltern, Großeltern, Geschwistern sowie den Ausbildern und Akteuren des Nachmittags. Sie lud die kleinen Musiker nach dem Konzert als Dankeschön für ihre Mühe zum Pizzaessen ein. Die Vorsitzende dankte den Mitgliedern der Stadtmusik, die die Bewirtung der Besucher übernommen haben.

Das Konzert begann mit dem Auftritt Trainingsorchester, das erst seit sehr kurzer Zeit zusammenspielt und von Alexander Bernhart geleitet wird. Es hatte sich für die vorweihnachtlichen Weisen "Alle Jahre wieder", "Ihr Kinderlein kommet", "Schneeflöcken" und "Morgen kommt der Weihnachtsmann" entschieden. Jo Markus Schropp (Posaune) und Felix Böhler (Horn) spielten "When the saints go marchin'in" und "Gloria". Julian Gampp (Tenorhorn) brachte "Morgen kommt der Weihnachtsmann" und "Jingle Bells" zu Gehör. Die Posaunenspieler Simon Rheiner, Benedikt Stritt und Erik Gronenberg erfreuten mit "Fröhliche Weihnacht überall". Wie gut sie ihre Trompeten beherrschen demonstrierten Simon Kehl und Moritz Meier mit "Fröhliche Weihnacht", Leo Beck mit dem "Huldigungsmarsch" und Yannyc Kromer mit "Fanfare".

Die Klarinettistinnen Laura Birkenberger und Ronja Reich hatten sich für drei Weihnachtslieder entschieden. Carolin Rogg und Elena Spieß ließen auf ihren Klarinetten das "Christmas Duett" erklingen. Alina Dietsche zeigte auf dem Saxophon mit "Berceuse" ihr Können. Sie wurde von ihrer Lehrerin Katharina Wells auf dem Flügel begleitet. Was sie gelernt hatten, ließen Matthias Zeien mit "Jingle Bells" und Lea Riesle mit "Scherzo" auf ihren Saxophonen erklingen.

Den Abschluss der Instrumentalisten übernahmen die drei Saxophonspieler mit "We wish you a merry Christmas". Höhepunkt des Vorspiels war der Auftritt der Jugendkapelle unter Leitung von Felix Schüle. Sie eröffnete mit "Leningrad" und begeisterten mit dem Musical "Les Miserables" sowie den Filmmelodien "Themes from King Kong", "Pink Panther" und "Ghostbusters". Vorsitzende Beck dankte allen für den diesjährigen Konzertnachmittag und überreichte Dirigenten sowie Ausbildern Präsente. Mit Riesenbeifall wurde die Jugendkapelle um eine Zusage gebeten. Sie verabschiedete sich flott mit "San Carlo".