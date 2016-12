Bonndorf Biologieunterricht einmal anders: Schüler stolz auf frisch geschlüpfte Küken

Biologie-Unterricht an der Realschule in Bonndorf einmal anders. Thema Hühner steht im Mittelpunkt eines Projekts.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ein nicht alltägliches Projekt haben sich 20 Schüler der Realschulklasse 6c vorgenommen. Vor drei Wochen begannen sie in ihrem Klassenzimmer das Brüten von Küken zu beobachten. Lehrerin Melanie Boll vom Fach Biologie, Natur, Technik (BNT) organisierte den etwas anderen Unterricht. Begleitende Lehrer waren Klassenlehrer Marius Ahlbrecht und Ann-Kristin Speck. Sie halfen mit und gaben den Jugendlichen gute Tipps. Ein großes Lob sprachen sie der Klassengemeinschaft aus, die sich an alle Regeln hielt und immer leise wurde, wenn die Küken Ruhe brauchten.

Die Schulklasse nahm im Unterricht das Thema Hühner durch. Der erste Versuch, Eier auszubrüten, misslang. Es schlüpften keine Küken. Lehrerin Boll versprach den Schülern, dass sie es noch einmal probieren dürfen. Der erneute Versuch brachte den Erfolg. Von 22 befruchteten Eiern sind bereits acht Küken geschlüpft und zwei bis drei werden noch erwartet. Simon Rheiner und Angelina Banholzer erzählten stolz, wie es allen gelungen ist, den kleinen Hühnern auf die Welt zu helfen.

Die 22 Eier wurden in einen Brutkasten gelegt und von den Jugendlichen jeden Tag beobachtet. Groß war die Begeisterung, als am Dienstag das erste Küken geschlüpft ist. Es sind vermutlich ein bis zwei Hähne dabei. Ein Küken ist schwarz und die anderen sind gelb. Die Tiere haben noch einen Tag im Brutkasten verbracht und werden jetzt in einem großen Holzkasten gehalten. Für die richtige Temperatur sorgt eine Wärmelampe. Zwei Schüler werden die kleinen Tiere mit nach Hause nehmen.