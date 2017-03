Bonndorf Bildungszentrum: Thema Kinderarbeit bewegt die Schüler

Die Annette Pehnt hat im Bildungszentrum Bonndorf aus ihrem Buch "Alle für Anuka" über Kinderarbeit vorgelesen. Interessiert verfolgten die Schüler die Handlung und das Thema und machten sich dazu viele Gedanken.

Einen spannenden Vormittag verbrachten Schüler der Real- und Werkrealschule am vergangenen Mittwoch im Logofit bei einer Lesung der Autorin Annette Pehnt. Die Schriftstellerin aus Freiburg hat bisher 15 Bücher veröffentlicht, von dem eines ("Mobbing") verfilmt wurde. In zwei Schulstunden versuchte die Autorin den beiden fünften Klassen und ihren Klassenlehrerinnen Nathalie Rindt und Nadine Hofmeier, das Thema Kinderarbeit anhand ihres neuen Buches näher zu bringen.

In ihrem Vortrag stellte Annette Pehnt sich zuerst vor und las dann aus dem am 22. Februar veröffentlichten Buch "Alle für Anuka" vor. In dieser erfundenen Geschichte geht es um den "Palmen-Club" in einem warmen Urlaubsland und Kinderarbeit. Hier treffen die zwei Welten der Hauptcharaktere aufeinander. Denn Philip verbringt seine Ferien in diesem Club und liegt die meiste Zeit am Pool, die gleichaltrige Anuka dagegen arbeitet dort, um ihre jüngeren Geschwister und sich selbst ernähren zu können. Bei ihrer Arbeit muss Anuka gemeinsam mit vielen anderen Mädchen alle Wünsche der Urlaubsgäste erfüllen und dabei stets ein Lächeln auf den Lippen tragen. Doch als der kleine Bruder von Anuka krank wird und sie deshalb nicht mehr pünktlich zur Arbeit kommen kann, wird klar, dass sich etwas verändern muss.

Bevor Annette Pehnt aus ihrem Buch vorlas, fragte sie die Schüler, wo sie am Liebsten Urlaub machen. Mit dem Ergebnis, dass die meisten Kinder am Liebsten in einem Palmen-Club am Strand wie im Buch beschrieben ihren Urlaub verbringen würden. Auch während des Vortrags bezog sie die Kinder ein, indem sie Fragen stellte, wie: "Habt ihr auch schon einmal gearbeitet?" oder "Was war der Unterschied zwischen der Arbeit, die ihr gemacht habt und derjenigen, der sich Anuka täglich stellt?" Auf diese Fragen antworteten die Kinder mit zahlreichen und kreativen Meldungen. Zum Beispiel: Wenn sie selbst schon einmal kleine Arbeiten verrichten mussten, nicht so streng bewertet wurden.

Sie hörten der Autorin gespannt beim Vorlesen zu, stellten im Anschluss aber auch einige Fragen zum Buch und zur Autorin persönlich. So wollten die Mädchen und Jungen beispielsweise wissen, wie das Buch endet und was Anuka und die anderen Kinder gegen ihre Situation unternehmen. Doch diese Fragen ließ die Autorin absichtlich offen. Sie motivierte die Fünftklässler, das Buch selbst zu lesen, um das Ende zu erfahren. Für den Schluss des Buches, wie sie erzählte, benötigte sie viel Zeit zum Schreiben. Am Ende der Lesung erklärte sie, dass die Kinder das Buch nicht kaufen müssen, um es zu lesen, da man es zum Beispiel auch in der Bonndorfer Stadtbibliothek, die Mitveranstalter des Vortrags war, ausleihen kann.