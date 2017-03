Bonndorf Bilder von Paddy Tinsley sind im Rathaus Bonndorf zu sehen

Musiker Paddy Tinsley stellt seine Bilder im Rathaus Bonndorf aus. Der 60-jährige Ire ist mittlerweile in Bonndorf heimisch.

Paddy Tinsley hat erst vor fünf Jahren mit dem Malen angefangen und schon konnte er eine Ausstellung im Bonndorfer Rathaus eröffnen. Der 60-jährige Ire lebt seit 30 Jahren fern der Heimat und doch ist diese noch in vielen seiner Öl- und Acrylgemälde wahrnehmbar. "Man spürt, dass Irland in ihnen steckt", sagte am Rande der Vernissage Gerda Hoeft, Malerin und seit Jahrzehnten auch Dozentin für Malerei an der hiesigen Volkshochschule. "Es ist bemerkenswert, dass Paddy Tinsley sich hier so eingelebt hat und der manchmal düsteren Schwarzwaldlandschaft mit der Fülle des Lichts begegnet", sagte Gerda Hoeft zu einem Gemälde aus der Region.

Hauptamtsleiter Harald Heini freute sich augenzwinkernd bei der Begrüßung der Gäste, dass er nun dank Paddy Tinsley im Arbeitsalltag eingerahmt sei von einer freizügigen Dame in Blau und einer gestrengen Dame in Rosa. Hinzu käme auf der dritten Seite eine Frau in Blond (Alexandra Ruf im Vorzimmer). "Es ist toll, wenn so viele Frauen im Büro verteilt sind", sagte Harald Heini scherzend. Eigentlich ist Paddy Tinsley Musiker, spielt allerlei Instrumente und singt, wie es sich für einen echten Iren gehöre. So konnte er auch mit seiner eigenen Band, Tangled Twigs, die eigene Ausstellungseröffnung umrahmen. Tinsleys Frau, Doris Schweizer, übernahm die Vorstellung ihres Mannes, da ihr Deutsch ein klein wenig besser sei, erläuterte sie und ihr Mann machte gleich einen Witz daraus: "Ich spreche Hoch-Irisch-Deutsch."

Noch jung sei Paddy Tinsley gewesen, als er von der irischen Insel aufs Festland zog. Seine Stationen: Holland, Belgien, die französische Bretagne und Südfrankreich, Österreich, Deutschland, und zu einer Zeit, als Reisen in die DDR für Bundesbürger noch schwierig war, hatte er auch Auftritte in Ostdeutschland. "Paddy spielte in Bars, Hallen, bei Geburtstagen und Hochzeiten und auf der Straße. Als Musiker ist es nicht immner leicht, zu überleben", meinte Doris Schweizer. In einem Pub in Freiburg seien schließlich auch die Beiden aufeinandergetroffen. "Es war Liebe auf den ersten Blick und das hält jetzt seit 25 Jahren und hoffentlich noch weiter."

Erst vor fünf Jahren habe ihr Mann auch sein Talent für Malerei entdeckt. "Das Ergebnis können Sie heute begutachten." Die Motive stammten aus seiner Fantasie, seiner Biografie und von der Wanderschaft in seinem Leben. Einige seien auch aus der direkten Umgebung. Seit einem guten Jahr lebt das Paar in Bonndorf. "Für mich ist es ein Heimkommen gewesen. Mit drei Jahren bin ich nämlich weggezogen von Bonndorf, aber seither war ich in jeden Ferien bei meiner Oma", verriet Doris Schweizer, die Eltern ihres Vaters hätten seinerzeit das ehemalige Kaufhaus Lüber geführt.