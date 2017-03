Bonndorf Bestätigung für Jugendvertretung des Blasmusikverbands Hochschwarzwald

Hauptversammlung der Jugend des Blasmusikverbands Hochschwarzwald in Bonndorf.

Bonndorf (ts) Bei der Hauptversammlung der Bläserjugend des Blasmusikverbandes Hochschwarzwald erhielten das Vertrauen der Mitglieder Vorsitzender Markus Bölle (Reiselfingen) und die musikalische Jugendleiterin Hannah Löffler (St. Märgen). Hermann Trescher ist seit 50 Jahren aktiv. Bei der Stadtmusik Neustadt seit 37 Jahren und zuvor 13 Jahre in Friedenweiler-Rudenberg, er spielt die Tuba. Eine Besonderheit ist, dass er den Titel "fleißigster Probenbesucher" verdient. Er wurde mit Urkunde und der großen goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Seit 40 Jahren musizieren Clemens Götz, Matthias Hauser und Monika Tritschler bei der Stadtmusik Neustadt. Sie erhielten Urkunden sowie die goldenen Ehrennadeln. Daniel Heinzmann hielt eine ausführliche Laudatio für Julia Selb, die seit 25 Jahren beim Musikverein Rötenbach musiziert. Sie steht dem Verein seit 2011 vor, obwohl sie heute in Bonndorf-Wellendingen lebt. 'Sie freute sich über die silberne Ehrennadel.

Vorsitzender Markus Bölle trug den Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2016 vor. Dazu gehörten die Klausurtagung in der Blasmusikakademie in Staufen, die Abnahme der Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bonndorf, das Wertungsspiel in Grafenhausen sowie der Workshop mit Michael Stecher in Löffingen. Über die Kassengeschäfte gab Ralf Thoma Auskunft, dessen gute Arbeit Johann Rohr lobte. Der frühere Verbandsdirigent Götz Ertle hält eine Zusammenarbeit der Jugendmusikschule mit Kindergärten und Schulen für wichtig, denn es sei immer schwieriger Musikernachwuchs zu finden. Es würden deshalb außerschulische Bildungspartner gebraucht.

Präsident Micha Bächle stellte den Antrag zum Beitritt zur Künstlersozialkasse zur Abstimmung. Der Blasmusikverband tritt mit seinen Mitgliedsvereinen rückwirkend zum 1. Januar 2017 bei. Die Kosten werden entsprechend der Mitgliederzahlen in den Vereinen umgelegt. Weiter stimmten die Mitglieder einstimmig zu, dass die Seniorenblaskapelle, 1985 als Projektorchester gegründet, mit Wirkung vom 1. Januar 2017 zum "Verbandsorchester Senioren-Blaskapelle-Hochschwarzwald" erklärt wird.