Bonndorf Besonderes Theater in der Stadthalle Bonndorf: Pinguine erklären die Welt

Besonderes Theater zum Schmunzeln und Lachen: Die Landfrauen Gündelwangen führen das Stück "An der Arche um Acht" am 1. April in der Bonndorfer Stadthalle auf.

Bonndorf – Theater der besonderen Art wird derzeit wieder in Gündelwangen geprobt. Drei Pinguine (Silvia Maier, Sindy Zimmermann, Jutta Keßler) und eine Taube (Claudia Scharf) erklären spielend in einer knappen Stunde eigentlich alles, was Gott und die Welt interessieren sollte.

"An der Arche um Acht" heißt das zauberhafte Stück von Ulrich Hub, mit sehr viel Gelegenheit zum Schmunzeln und Lachen: "Wer ist Gott", fragt ein vermeintlich naiver Pinguin. "Groß und mächtig, er hat nur einen Nachteil, man sieht ihn nicht", meint ein Kollege. Alles was der Pinguin sehe, Schnee und Eis, Eis und Schnee, habe ER erschaffen. "Ich sehe, dass er sich bei der Gegend nicht viel hat einfallen lassen", hadert der Artgenosse und wirft einen neidig zerstörerischen Blick auf einen Schmetterling, der von Gott begünstigter zu sein scheint. Auch sei bei den Pinguinen selbst nicht alles zum Besten bestellt: "Wir sind Vögel und stinken nach Fisch und haben Flügel und können nicht fliegen."

Von all den undankbaren Geschöpfen entnervt, kommt die Sintflut, geschickt von eben jenem Gott. Und einer wichtigen, geschäftigen Taube obliegt es, die Tickets für jedes Tierpaar auszustellen, das auf der berühmten Arche Rettung findet. "Wer zu spät kommt, ertrinkt!" Nach der ersten Inszenierung unter der Regie von Silvia Maier, hat bei der Wiederauflage Michael Scharf die Regie in der Hand: "Macht nach Gott immer einen kleinen Absatz, betont das", lautet eine seiner Anweisungen. Aber insgesamt ist er – zu Recht – zufrieden: "Der Gesang hat mir schon gut gefallen, ihr haltet die Gesichter schön und spielt Euch sehr gut an!"

Spannende Wendungen, geistreiche Kommentare, die so aus einem Kindermund hätten kommen können, führen zu einem freundlichen Finale mit lebensbejahender Philosophie, die Vorschläge zu Antworten unterbreitet. Themen sind Freundschaft und Solidarität, Treue und Empathie, mögliche Motive von Gott, die Frage nach seiner Fehlbarkeit und die Antwort darauf, dass er keinen Käsekuchen essen würde. Auf lockere Art und inspirierend passt diese Inszenierung so gerade in die Osterzeit, ist Genuss für jedes Alter und hat doch Tiefgang.

Die Gündelwanger Landfrauen haben das Stück zwar erstmals vor bald drei Jahren in Gündelwangen, danach in Lienheim und Grafenhausen aufgeführt. Aber sowohl hat sich seit der ersten Aufführung die Besetzung verändert, als auch verspricht die Stadthalle mit ihren speziellen Möglichkeiten ein ganz neues Erlebnisspektrum: Von der Arktis kommt der Zuschauer im zweiten Teil direkt in den großen Schiffsbauch der Arche selbst. Lieder, die teils im ursprünglichen Theaterstück vorgesehen sind, teils von der kreativen Truppe speziell für die Bonndorfer Vorführungen zusammengedichtet wurden, begleitet der Bürgermeister mit der Gitarre.

In den Genuss der Vorstellung kommen am 1. April um 16 Uhr alle Menschen, die am turnusmäßig stattfindenden Bürgertreff teilnehmen wollen. Eine weitere Aufführung gibt es um 18 Uhr, die Kommunionkinder besuchen, zu der aber ebenso alle Interessierten eingeladen sind. Im Rahmen beider Veranstaltungen werden kleine Snacks und Getränke gereicht. Der Eintritt ist frei.