Bonndorf Berlin bietet für Bonndorfer Unternehmen Hectronic neue Perspektiven

Hectronic eröffnet Niderlassung für Vertrieb und Service in der Hauptstadt. Produktion am Stammsitz in Bonndorf soll gesteigert werden.

Bonndorf – Das mittelständische Bonndorfer Unternehmen Hectronic sieht sich auf dem Weg in die Digitalisierung (Industrie 4.0) gut aufgestellt. Das erklärten der Geschäftsbereichsleiter Tanken, Frank Gampp, und der Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Sven Stottmeier, in einem Pressegespräch. Jetzt baute das Unternehmen seine Präsenz in Deutschland weiter aus. In der Hauptstadt Berlin wurde ein dritter Standort eröffnet, der sich in Sachen Vertrieb und Service auf den Markt für Tanken und Parken im Osten Deutschlands konzentrieren wird. Für den Standort Bonndorf sei dies ein positives Zeichen.

Nach Gründung der Niederlassung Hectronic Vertriebs- und Service GmbH (VSG) mit Sitz in Oberhausen (2013), folgte ein Jahr später die Erweiterung um den Standort Bremen. Nun hat die Firma mit weltweit rund 300 Mitarbeitern (150 am Stammsitz in Bonndorf), den Ausbau seiner Präsenz in Deutschland fortgesetzt. Die neu gegründete Hectronic Niederlassung in Berlin, wird die Geschäftsbereiche Parken und Tanken/Sensorik mit sechs Mitarbeitern abdecken und die Firma zukünftig noch stärker in den neuen Bundesländern etablieren. Nach Informationen von Frank Gampp hat die VSG nun 22 Mitarbeiter. Berlin habe seinen Reiz dadurch, dass es dort viele Kunden und Verbände gebe und man von dort aus die Aktivitäten in die neuen Bundesländer ausweiten könne, betont Stottmeier. Parken sei dort ein wichtiges Thema.

„Die Produkte werden immer komplexer, unsere Kunden wollen individuelle, umfassende Lösungen im Bereich Tanken und Parken“, sagt Sven Stottmeier. Deshalb biete das Unternehmen auch Softwarelösungen und den dazugehörigen Service an. Vieles könne heute an externen Computern gelöst werden, falls notwendig, komme dann ein Mitarbeiter vor Ort. Damit komme man näher an den Kunden heran.

„Wir sind mittendrin in der Industrie 4.0, wir wollen unseren Kunden alles aus einer Hand bieten“, betont Gampp. 1990 waren viele Tanksäulen noch mit mechanischer Technik ausgerüstet, es folgte der Weg über die Elektronik bis zur heutigen via Software gesteuerten Tanksäule. „Wir sehen gerade im Ausbau von sogenannten ,Geistertankstellen’ ein großes Wachstumspotenzial und wollen noch mehr von unserer Software auf die Straße bringen“, sagt Stottmeier. Grund für einen Rückgang bei bedienten Tankstellen sei zum einen der Mindestlohn, zum anderen die flexiblen Landesöffnungszeiten, die den Tankshops das Überleben schwer machen. „Für den Trend zur Digitalisierung hat Hectronic die entsprechende Software“, betont der Vertriebsleiter. Die Stärke des Unternehmens sieht er in der Flexibilität und maßgeschneiderten Lösungen für Kunden mit Nischenprodukten.

Hectronic hat einen Auftrag von der BayWa erhalten. Da ist ein internationaler Handels- und Dienstleistungskonzern mit den Segmenten Agrar, Energie und Bau sowie dem Entwicklungssegment Innovation und Digitalisierung und Geschäftstätigkeiten auf allen Kontinenten. Sitz der Gesellschaft ist München. Hectronic hat für 78 der 100 Tankstellen dieses Unternehmens eine App entwickelt, die Säulen für die jeweiligen Nutzer individuell freigibt, erläutert Frank Gampp. Im August ist ein Probelauf geplant. Für Total werden 20 Betriebstankstellen mit Software ausgerüstet, für Uniper wird die Umstellung auf Flüssiggas getestet.

Zu den Kunden gehören zum Beispiel auch die Schweizerische Bundesbahn, die Französische Bahn mit rund 4800 Dieselloks, Städte mit ihrem Öffentlichen Personennahverkehr. Mit Tanksystemen stattet Hectronic auch die Flughäfen in München, Stuttgart, Düsseldorf und Paris-Charles-de-Gaulle für die Vorfeld-Fahrzeuge aus. Im Bereich Parken bekam die Firma aus dem Schwarzwald den Zuschlag in Stuttgart, Berlin (590 Parksäulen) und Hamburg (400). „Die Produktion in Bonndorf ist derzeit gut ausgelastet“, sagt Gampp. Er hebt dabei die Flexibilität hervor, da Mitarbeiter in beiden Produktionslinien eingesetzt werden können. Auch auf die politisch gewollte Forcierung der E-Mobilität sei Hectronic vorbereitet. Hier sieht Stottmeier für das Unternehmen mit einer Kombination aus Parken und Aufladung der Fahrzeuge einen möglichen Weg. „Das ist ein spezielles Feld, in den nächsten Jahren tut sich da einiges“, glaubt Gampp.

Das Unternehmen

Hectronic hat seinen Hauptsitz in Bonndorf und beschäftigt derzeit an diesem Standort 150 Mitarbeiter. Nach Firmenangaben sind 14 Prozent davon Auszubildende. Mit der benachbarten Firma Dunker wird unter dem Label HeDu in der Ausbildung kooperiert. Der Umsatz des weltweit agierenden Unternehmens im vergangenen Jahr wird mit 25,6 Millionen Euro angegeben, davon sieben Millionen in Deutschland. In diesem Jahr soll die 25-Millionen-Marke wieder erreicht werden. Es gibt Tochterunternehmen in der Schweiz, Frankreich, Polen, Österreich und Indien. Geschäftsführer von Hectronic ist Stefan Forster.