Bonndorf Benefiz-Konzert in Bonndorf: Freikarten für Jeremy Winston Chorale

Benefiz-Konzert in Bonndorf: Freikarten für Jeremy Winston Chorale

Gewinnspiel von Christ Rose und Medienhaus SÜDKURIER. Verlosung von fünf Mal zwei Karten für Konzert am 6. Juli in der der Bonndorfer Pfarrkirche St. Peter und Paul

Bonndorf (ew) Sie sind die Musiksensation, heißt es in der Konzertankündigung des Veranstalters Christ Rose. Unter der Leitung von Jeremy Winston waren sie für den Grammy nominiert und gewannen ein Mal Gold und zwei Mal Silber bei den Chorweltmeisterschaften. 23 der besten Solisten aus den USA singen unter der Leitung von Jeremy Winston am Donnerstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr in der Bonndorfer St. Peter und Paul-Kirche. Der SÜDKURIER und der Veranstalter Christ Rose verlosen für das Bonndorfer Benefiz-Konzert Freikarten.

Das Repertoire des Chores ist eine gute Mischung aus Klassik, Spirituals und Gospel. Ohne technische Verstärkung gehen ihre Stimmen direkt unter die Haut. Ein Musikerlebnis der besonderen Art. 2016 ging ihr Facebook Livevideo mit 4,2 Millionen Viewern aus der Europa Passage in Hamburg auf Platz eins in Deutschland. Schon im Sommer 2015 konnten die Jeremy Winston Chorale bei einem Benefizkonzert in der Marienkirche in Gündelwangen die Besucher begeistern.

Professor Jeremy Winston von der Central State University in Ohio, der den Chor 2012 gründete, wird die musikalische Leitung persönlich übernehmen. Der Jeremy Winston Chorale gilt als einer der besten Gospel-Chöre weltweit. Mehrfach trat der Chor im Weißen Haus zu Ehren von Barack und Michele Obama sowie mit Weltstars wie Stevie Wonder auf. Seine Mitglieder stammen aus unterschiedlichsten sozialen Schichten und Regionen.

Einmal im Jahr gibt es Benefizkonzerte in Deutschland, um sich sozial zu engagieren. Bonndorf ist die zweite Etappe auf der Deutschlandtournee, die über Lindau und Frankfurt nach Hamburg führt. Die im frühgotischen Stil erbaute St. Peter und Paul-Kirche in Bonndorf, deren Wurzel bis in das 14. Jahrhundert zurückreicht, bieten für dieses Konzert ein wunderschönes Ambiente, heißt es von Christ Rose.

Für das Gastspiel werden fünf Mal zwei Freikarten verlost. Wer mitmachen möchte, ruft bis Dienstag, 4. Juli, 12 Uhr, folgende Telefonnummer an: 01379/37 05 00 91 (0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz). Das Stichwort lautet „Chorale“. Alle Anrufe werden durch automatische Anrufannahme aufgezeichnet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Namen der Gewinner werden in dieser Zeitung veröffentlicht, die Freikarten für das Konzert können eine halbe Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse gegen Vorlage des Personalausweises abgeholt werden.

gibt es bei der Sparkasse in Bonndorf, unter der Ticket-Hotline 01806/57 00 70 und im Internet: