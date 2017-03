Bonndorf Beim SV Gündelwangen gab es Ehrungen für große Treue

Der SV Gündelwangen wünscht sich mehr freiwillige Helfer für die Erledigung von Aufgaben. Steigende Ausgaben machen eine Beitragserhöhung nötig.

Vorsitzender Hermann Schübel begrüßte zahlreiche Besucher zur Hauptversammlung des SV Gündelwangen und freute sich über ein sportlich erfolgreiches vergangenes Jahr. Der Vorsitzende stellte eine Beitragserhöhung in den Raum. Immer schwieriger werde die Suche nach freiwilligen, ehrenamtlichen Helfern, die Aufgaben übernehmen. Außerdem stiegen die Ausgaben und die Gebühren an den Verband. Der Gündelwanger Sportverein rangiert aber immer noch am unteren Ende, der vom Fußballbezirk aufgestellten Beitragserhebung. Nach kurzer Diskussion genehmigte die Versammlung die moderate Erhöhung um drei Euro, bei einer Gegenstimme.

Ehrungen standen ebenfalls auf dem Plan. Bereits 40 Jahre beim SV Gündelwangen sind Margarete Rendler und Bruno Kalinasch, junior. Für 30 Jahre erhielten Florian und Holger Birkle eine Urkunde. In einer Nachholserie von Auszeichnung langjährigen Mitglieder wurden einige Personen für eine Mitgliedschaft von 25 bis 29 Jahre geehrt: Heiko Bauch, Petra Drobig, Sigrid Fischer, Herta und Sabine Gfrörer, Wolfgang Grässl, Elfriede Hofmeier, Peter Hoßmann, Sonja Jehle, Jörg Köhn, Andreas Messerschmid und Doris Skerjanc.

Schriftführer Mike Kalinasch verlas einen ersten Rückblick. Zahlreiche, nicht sportliche Aktionen, wie Dorfplatzeinweihung, Sanierungsarbeiten am Clubhaus und Sportplatz, Schlossfestbewirtung, Werbeabend, Weihnachtsmarkt und Altpapier-/Alteisensammlungen hatten die SV-Mitglieder zu erledigen. Außerdem gab es zu den sechs Vorstandssitzungen eine Weihnachtsfeier. Kassiererin Andrea Brendle berichtete von fast ausgeglichenen Einnahmen und Ausgaben. Am Ende waren es 6,98 Euro mehr an Ausgaben.

Mit den Berichten der Fußballmannschaften begann Rainer Betz, der die Frauen trainiert. Nach dem Erfolg in der Runde 2015/16 waren sechs Abgänge zu verkraften, dennoch laufe es zufriedenstellend. Die Aktivitäten der Alten Herren präsentierte Frank Spengler. Ein Kleinfeldturnier sowie ein Weintrainingslager wurden bestritten und erstmals nahm die Alte-Herren-Abteilung an einem Grillseminar teil.

Die zweite Mannschaft hat derzeit arge Personalsorgen, es mussten aus diesem Grund schon zwei Begegnungen abgesagt werden. Die erste Mannschaft spielt nun schon die dritte Runde in der Kreisliga A und hatte zu Beginn der Saison mit verletzten Spielern zu kämpfen. Durch den derzeitig einstelligen Tabellenplatz hat man keine Abstiegssorgen. Zum Spieler des Jahres wurde Jens Schübel gewählt, vor Cesar Duduta und Thomas Fischer.