Bonndorf Beim SV Dillendorf ist die Platzpflege in Familienhand

Beim SV Dillendorf ist die Platzpflege in Familienhand. Werner Gschlecht (77), dessen Sohn Rolf (59) und der 27-jähringe Enkel Timo leben dazu noch in Sichtweite zum Sportplatz.

Dillendorf – Das satte Grün auf dem Rasenplatz des SV Dillendorf macht Lust darauf zu kicken. Akkurat scheinen die Grashalme exakt die gleiche Länge zu haben, beim Betreten ist der Platz weich und dennoch griffig – so wie es auch Kreisligafußballer und die SVD-Frauen eben mögen.

Die Spotanlage liegt idyllisch über dem Dorf. Daran vorbei plätschert der Dorfbach, da passt es eigentlich sehr gut, dass die Platzpflege Familiensache ist: Opa, Papa und Enkel liefern den Stoff für Amateurfußballromantik. Werner Gschlecht (77), dessen Sohn Rolf (59) und der 27-jähringe Enkel Timo leben dazu noch in Sichtweite zum Sportplatz, drei Generationen unter einem Dach – auch nicht mehr alltäglich. Das Beste für das Trio: Weder die beiden Ehefrauen noch die Partnerin von Timo haben sich je beklagt. "Meine Freundin hat sich sogar schon mal auf den Rasenmäher gesetzt und es hat ihr Spaß gemacht", erzählt der Jüngste der Drei und fügt hinzu: "Die Arbeit ist unter uns dreien gut aufgeteilt, jeder bringt sich nach seinen Möglichkeiten ein."

"Eigentlich ist nur einer für den Posten gewählt, wir helfen aber aus, wenn Not am Mann ist", sagt Rolf Gschlecht. "Eigentlich wollte ich den Platzwart nur mal für ein Jahr machen, heute weiß ich gar nicht mehr, wie lange ich das schon mache, aber sicher mehr als 30 Jahre sind es schon", erzählt Werner Gschlecht, der mit seinen über 70 Jahren federnd über den Platz geht. Bei allem was er sagt ist spürbar, dass er für den SV Dillendorf ein großes Herz hat. Die Liebe zu seinem Verein entdeckte er schon früh, spielte im zarten Alter von 16 Jahren schon in der ersten Mannschaft. "Damals mussten wir zu einem Arzt nach Tiengen fahren, der mich untersuchte. Das war nötig für die Sondergenehmigung, damit ich bei den Aktiven mitspielen durfte", erzählt er weiter.

Eine ähnliche Biografie als Sportler hat auch sein Sohn Rolf, der nach kurzer Zeit beim TuS Bonndorf mit 14 Jahren in die A-Jugend des SVD kam. Timo Gschlecht spielt immer noch aktiv in der Reserve des Vereins – und er sitzt schon mal spontan auf den kleinen Traktor mit Spezialausrüstung, um den Hartplatz für ein Testspiel fit zu machen, wenn der Rasen geschont werden muss. "Keiner will bei Regen auf den Hartplatz, aber Spieler und Trainer sehen es meistens ein", sagt Werner Gschlecht. "Ein langes Gesicht machen sie aber schon", merkt dessen Sohn Rolf scherzhaft an.

Der Rasenplatz ist fast ausschließlich das "Spielfeld" von Werner Gschlecht. Der Senior strahlt, wenn er auf dem "Grashopper" sitzt und seine Bahnen zieht. Immer wieder muss er eine große Extrarunde um den Platz drehen, um zum Kompost zu fahren und den Rasenschnitt abzuladen. Meistens sind zwei Durchgänge nötig, bis die letzten Reste des Grasschnitts aufgenommen sind. "Das muss schon sein", sagt der Senior aus Erfahrung. Bis zu zwei Mal in der Woche muss dem Rasen im Sommer ein kurzer Schnitt vom "Rasenfrisör Werner" verpasst werden. "Drei Stunden dauert es, bis er gemäht ist. Solange man gesund ist, kann man das machen", erzählt der Spezialist für Rasenpflege des SV Dillendorf.

Manchmal haben sie sich schon eine Walze vom Golfclub Obere Alp ausgeliehen, Tipps vom dortigen Greenkeeper braucht Werner Gschlecht nach über drei Jahrzehnten Erfahrung mit Rasenpflege aber nicht mehr. Inzwischen sitzt er bereits auf seinem vierten Motormäher, der ist zwei Jahre alt und kostete fast 16 000 Euro. An eines der bisherigen Geräte kann er sich besonders gut erinnern: "Den Spindelmäher haben wir damals günstig gebraucht aus Kiel mit einem Transporter geholt", erzählt er. Der Platz ist Werner Gschlechts Revier, die Grünfläche um den Sportplatz ist Sache der Kicker. Zwei Mal im Jahr wird das Gras gemäht.

"Früher haben das die Landwirte im Ort das Gras geholt, heute machen sie das nicht mehr, die Fläche ist zu klein", sagt Rolf Gschlecht. Stolz ist der auf die Sprinkleranlagen auf Rasen- und Hartplatz: "Das ist schon eine Erleichterung." Gespeist wird die Anlage aus dem Dorfbach. "Früher mussten wir Feuerwehrschläuche um den Platz legen und an die Sprinkleranlage anschließen", erzählt Rolf Gschlecht. Ständig musste die auch noch umplatziert werden. "Stellt die Trainingstore nachher auf die Seite", mahnt Werner Gschlecht die Trainer des Frauenteams. "Es ist ziemlich mühsam, die Tore beim Mähen allein zu verschieben", erklärt er und macht sich mit Sohn und Enkel auf den Heimweg.

SV Dillendorf

Der Sportverein Dillendorf wurde 1922 gegründet, und nach dem zweiten Weltkrieg 1954 wieder gegründet. Die Vereinsfarben sind Grün-Weiß. Derzeit verfügt er über jwe zwei aktive Frauen- und Männerteams sowie die Bambini. Gespielt wird (je nach Wetter) auf dem Rasen- oder dem Hartplatz. Geführt wird der Verein von drei Vorsitzenden: Fabian Amann (Spielbetrieb), Christian Hogg (Festbetrieb) und Mario Bernhart (Technik).

