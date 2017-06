Bonndorf Beim Konzert des Chors der anglikanischen Kathedrale aus Truro erfüllen kräftige Stimmen die Pfarrkirche

Facettenreiche Chormusik begeistert beim Konzert des Chors der anglikanischen Kathedrale aus Truro. Werke von Bernstein, Bach und Hubert Parry erklingen.

Kathedralklang in Perfektion erfüllte die Bonndorfer Pfarrkirche am Dienstagabend, als der renommierte Choir of Truro Cathedral (England) unter der Leitung von Musikdirektor Christopher Gray zu einem beeindruckenden Konzert seine herrlichen Stimmen erklingen ließ.

Schon das Eröffnungswerk "Prevent us, O Lord" von William Byrd demonstrierte den lupenreinen Klang von Chorgesang voller dynamischer Raffinessen in perfekter Intonation. Den 16 Knaben und 13 erwachsenen Sängen dieses weltberühmten Chors gelang es, mit jedem Ton die Herzen der gut 100 Zuhörer im Sturm zu erobern. Ein reichhaltiges Programm, das alte Musik der Tudor-Zeit beinhaltete, aber auch Werke zeitgenössischer Komponisten wohltönend zur Geltung brachte, bewies die große stilistische Vielfalt dieses Chors. Die Sänger sind zu Hause in Südengland, in einer Gegend, wo viele Rosamunde-Pilcher-Romane enden, und gestalten an sieben Tagen in der Woche den Gottesdienst in der dortigen Kathedrale.

Ein passend gewählter Konzerttermin ließ dann auch die Bonndorfer Pfarrkirche im goldenen Abendsonnenschein zu einer altenglischen Kathedrale avancieren. Die klug und stimmungsvoll gewählten Register der meisterhaft gespielten Kirchenorgel erklangen in kongenialer Symbiose mit dem ausgezeichneten Chorklang. Bewundernswert, wie die beiden Organisten Käthe Wright Kaufman und Simon Jacobs die Sänger in Szene zu setzen wussten. Käthe Wright Kaufman begleitete besonders stilsicher das "If ye be risen again with Christ" von Orlando Gibbons und bewies anschließend in "A running Fantasy or Prelude" vom selben Komponisten ihre virtuose Fingerfertigkeit.

Simon Jacobs entlockte dem Instrument die herrlichsten Klänge, indem er die reichhaltig vorhandenen Register der Bonndorfer "Späth-Orgel" einfühlsam und äußerst ausgewogen einzusetzen wusste.

Das Hauptwerk des Abends, "The Chichester Psalms" von Leonard Bernstein, geriet zu einem monumentalen Klanggemälde, in dem sowohl Orgel als auch Chor die gesamte Bandbreite menschlicher Empfindungen offenbarten. Alleine dieser grandiose Vortrag lohnte eine weite Anreise. Diesem Monumentalwerk, das Trauer, Angst, Zorn, Zerrissenheit, aber auch Hoffnung und Zuversicht in hebräischer Sprache aufs Eindrucksvollste demonstrierte, folgte "Präludium und Fuge" in A-Dur, BWV 536 von Johann Sebastian Bach. Sie verschaffte dem Chor eine kleine Verschnaufpause und verbreitete mit barocker Spielfreude und mozart'schem Geist überirdische Schönheit und verlieh somit dem hervorragenden Gesamteindruck des Konzerts einen weiteren Höhepunkt.

Modernere Stücke des 20. Jahrhunderts leiteten dann über zu "Thou knowest, Lord, the Secrets of our Hearts" von Henry Purcell. Der grandiose Abschluss des Konzerts gipfelte in "The King shall rejoice" von Georg Friedrich Händel, mit dem Christopher Gray das gesamte Konzert klangprächtig krönte, wie seinerzeit schon Händel dieses Werk komponierte, um die Krönungsfeierlichkeiten für König Georg, den Zweiten prachtvoll zu inszenieren.

Mit einem "Evening Song" verabschiedete sich dieser wundervolle Chor, der nach drei glanzvollen Auftritten in Salem, Singen und Bonndorf nun wieder die Heimreise nach Truro antritt. Er freut sich schon heute auf die nächsten Konzerte in Deutschland.

Der Chor

Der TruroCathedralChoir wurde 1880 gegründet. Er tritt meist mit zwölf erwachsenen Profisängern sowie entweder 18 Jungen (acht bis 13 Jahre) oder 18 Mädchen (13 bis 18 Jahre) auf. Die Kinder und Jugendlichen bekommen in dem, der Kathedrale angeschlossenen Internat ihre schulische und musikalische Ausbildung. Sieben Gottesdienste pro Woche werden vom Chor musikalisch gestaltet. Dazu kommen regelmäßige Konzerte, Rundfunkübertragungen, Tourneen und CD-Aufnahmen. Namhafte britische Komponisten schreiben für den Chor.