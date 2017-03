Bonndorf Beim Frühlingskonzert des Männergesangvereins Ewattingen warten Überraschungen auf die Zuhörer

Der Männergesangverein Ewattingen lädt zum Frühlingskonzert mit dem Gemischten Chor Grimmelshofen ein. Als Begleitung der Sänger erklingen Dudelsack und Gitarre.

An einem bunten Frühlingsstrauß an Liedern durch den Gemischten Chor Grimmelshofen und schottischen Melodien, offeriert vom Männergesangverein Ewattingen, können sich die Freunde des Chorgesangs am Samstag, 1. April, 19 Uhr, in der Ewattinger Wutachhalle beim diesjährigen Frühjahrskonzert des Ewattinger Männergesangvereins erfreuen. Musikalische Unterstützung erhalten die Sänger des Gemischten Chores Grimmelshofen durch Thomas Eichkorn (Gitarre) und die des Männergesangvereins Ewattingen durch Tim Fischer (Klavier).

An einem Probetag haben sich die Sänger des Männergesangvereins Ewattingen unter der Leitung von Gerhard Studinger auf ihren Auftritt beim Konzertabend vorbereitet. Es war für die Sänger ein langer und anstrengender Tag, wie MGV-Vorsitzender Stefan Tröndle anmerkte: "Doch ohne Fleiß keinen Preis."

Chorgesang hat im Gemischten Chor Grimmelshofen fast 120 Jahre Tradition. Seit der Fusion mit dem Kirchenchor Blumegg sing 30 Sänger mit viel Freude im Chor. Die jahrelange, engagierte Arbeit von Dirigent Andreas Heer trägt Früchte.

Der Mänergesangverein Ewattingen singt seit seiner Gründung als Männerchor. Bei besonderen Veranstaltungen tritt er gemeinsam mit Kinderchören und mit den Sängerfrauen auf, welche gerne in einem Projktchor mitsingen. In allen vier Stimmlagen stehen Solisten zur Verfügung, welche zum Teil schon auf Opernbühnen aufgetreten sind, und im Hörfunk zu hören waren.



"Eine Stärke ist die Einigkeit"

Stefan Tröndle ist Vorsitzender des MGV Ewattingen. Im Interview gibt er Auskunft über die Vereinsstruktur und gibt einen Einblick ins Programm für das Frühlingskonzert.



Herr Tröndle, der Männergesangverein Ewattingen ist in der Raumscharft einer der wenigen Chöre, der als reiner Männerchor auftritt. Worauf führen Sie dies zurück, was macht den Verein aus?

Der MGV Ewattingen ist in Ewattingen ein angestammter Verein, welcher im Ort und in der Region einen großen Rückhalt erfährt. Er wird sowohl im musikalischen als auch im gesanglichen Bereich allen vertretenen Altersschichten gerecht. Im Verein herrscht eine hohe Sozialkompetenz. Nicht jeder kann gleich viel, aber jeder kann genug, um sich für das Gesamte förderlich einzubringen.

Wie viele Sänger zählt der MGV Ewattingen derzeit?

Derzeit sind wir 26 aktive Sänger. Für das Frühjahrskonzert wird der Chor durch fünf Gastsänger ergänzt. In der Summe haben wir dann eine Singstärke erreicht, welche wir uns seit Jahren gewünscht haben. Ermöglicht hat dies das Netzwerk mit den umliegenden Vereinen und eine allzeit gute Stimmung. Die Altersstruktur ist eher etwas angehoben, aber mit dem Spektrum von 39 bis 80 Jahren kann man gut agieren. Ich möchte keinen missen.

Und aus welchen Orten kommen sie?

Regional verteilt kommen 50 Prozent unserer Sänger aus Ewattingen, ein Viertel aus den umliegenden Ortschaften und ein weiteres Viertel aus Bonndorf. Es ist erstaunlich, dass so viele Männer aus Bonndorf bei uns singen.

Wo liegen die Stärken des Männergesangvereins?

Eine Stärke ist sicherlich die Einigkeit und die daraus resultierende Handlungsfähigkeit. Gesanglich verfügen wir in allen vier Stimmen über ein solides Fundament, welches das Mitsingen erleichtert, die Freude steigert – und um die Freude geht es ja. Wir gehen offen mit dem Thema Gesang um. So ist es möglich, bei uns als Gast mitzusingen oder, dass wir Frauenstimmen mit einbauen. Generell gesagt: Bei uns läuft es halt.

In den vergangenen Jahren hatte der Verein bei seinen Konzerten immer eine Überraschung parat, wird dies auch dieses Jahr so sein?

Ja, es ist zu einem festen Bestandteil geworden, neben dem Erwarteten auch etwas Neues zu bieten. In diesem Jahr bringen sich zwei junge Frauen, Nadine Scheuble mit Dudelsack und Laura Güntert mit Gitarre, in das Programm ein. Da es uns bei einem Teil der schottischen Lieder nicht möglich war, die Texte in deutscher Sprache zu erhalten, wurde kurzerhand eine begeisterte Singgruppe formiert, welche diese Lieder zum Klingen bringt. Unser Verein hat das Potenzial für so etwas.

Wer ist in diesem Jahr der Konzertpartner des MGV?

Unser Konzertpartner ist der Gemischte Chor Grimmelshofen. Somit haben wir einen aufstrebenden Nachbarverein zu Gast. Der Grimmelshofer Chor konnte sich durch Sängerinnen und Sänger aus Blumegg verstärken und Andreas Heer, der Chorleiter, hat es verstanden, daraus Rückenwind für die Entwicklung des Chors sowohl bei der kirchlichen wie auch bei der weltlichen Literatur zu generieren. Wir freuen uns auf unseren Konzertpartner.