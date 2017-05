Bonndorf Beim Frühlingsfest des Handels- und Gewerbevereins Bonndorf gibt es viel zu sehen und zu probieren

Das Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag punktet bei den Besuchern. Lustige Spiele und vielfältige Angebote laden zum Verweilen ein.

Bei schönem und sonnigem Wetter veranstaltete der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Bonndorf sein Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag. Es zusammen mit dem 40-jährigen Bestehen der Patenschaft mit dem 1. Jägerbataillon 292 Donaueschingen gefeiert. Kurz nach der Öffnung der Geschäfte herrschte bereits reges Treiben in der Bonndorfer Hauptstraße. Der HGV hatte sich Attraktionen einfallen lassen.



Für musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Dillendorf mit seinem Dirigenten Clemens Büche. Die Besucher konnten sich in Ruhe umsehen, alles an- und ausprobieren und über die neuesten Trends für den Sommer informieren.

Zu den Leckerbissen zählten Eis, Erdbeertörtchen, Waffeln, Kaffee, Kuchen, Torten, Steaks und Grillwürste. Gefragt waren regionale Produkte wie der Honig des Bezirksimkervereins. Gefragt war es, Sonnenbrillen auszuprobieren. Besichtigt werden konnten die neuen Fahrradmodelle und Rasenmäher. Vor allem für die kleinen Besucher wurde viel geboten. Sie durften sich auf einer Hüpfburg vergnügen und sich schminken lassen. Die Jugendfeuerwehr Bonndorf hatte Spiele wie Kistenstapeln und Dosenspritzen vorbereitet. Spannend für den künftigen Feuerwehrnachwuchs war das Hilfeleistungsfahrzeug HLF 16/20 mit seiner Ausstattung.