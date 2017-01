Bonndorf Beim Drei-Königs-Kegelturnier des SKV Bonndorf gibt es einen Überraschungserfolg für treue Gäste

Nach jahrelanger Teilnahme beim Drei-Königs-Kegelturnier des SKV Bonndorf geht das Team Käb d'näbe Fischbach nun erstmals als Sieger hervor.

Im Kegelstüble fanden sich am Dreikönigstag 20 Mannschaften ein und kämpften um den Drei-Königs-Pokal des SKV Bonndorf. Erstmals gewann das Team Käb d'näbe Fischbach den von Klaus und Ulla Bündert (Kegelstüble) gestifteten Wanderpokal.

Erneut gab es drei Teams, die erstmals dabei waren und auch Wiedereinsteiger fanden Gefallen am Gesellschaftskegeln. Gekegelt wurden fünf Wurf in die Vollen und fünf Wurf auf Abräumen. „Die dreisten Drei“ legten gleich richtig los, denn sie kegelten in ihrem ersten Spiel die Tagesbestleistung von beachtlichen 194 Holz. In den Gruppenspielen konnten drei Teams alle Paarungen gewinnen und auch die Viertelfinals gewannen bis auf das neue Team Beri, die Gruppenersten.

Die beiden Halbfinale gewannen die zwei Favoriten deutlich. Die wiederholt im Endspiel stehenden Kalaschnikows zogen leicht favorisiert ins Finale ein. Die Kegler von Käb d'näbe aus Fischbach, die regelmäßig im Kegelstüble kegeln, waren schon oft im Endspiel, konnten jedoch noch nie gewinnen. Die Partie war bis zum Schluss umkämpft und spannend, denn erst beim letzten Paar, respektive dem vorletzten Wurf, konnten sich die Gäste aus Fischbach mit wenigen Kegeln absetzten.

Mit 166 zu 159 Holz besiegte das Team Käb d´näbe die Kalaschnikows und wurde somit nach vielen Jahren erstmals Turniersieger. Nach acht Stunden auf und an der Bahn übergab die Vorsitzende Karin Cosic den von Klaus und Ulla Bündert (Kegelstüble) gestifteten Wanderpokal an das Team, welches alle sieben Begegnungen gewinnen konnte. Für die Auswertung der Holzzahlen war Patrick Schneider verantwortlich, viele Vereinsmitglieder übernahmen die Bahnaufsicht. Cosic dankte allen teilnehmenden Vereinen, Gruppen und Firmen sowie den Sponsoren für die Sachpreise.

1. Käb d'näbe Fischbach, 2. Kalaschnikows, 3. Schwennis 1, 4. Hoggis, 5. Die dreisten Drei, 6. Eiscafe Salvatore, 7. Schwennis 2. 8. Team Beri, 9. SV Gündelwangen, 10. Gündelwangen 2, 11. Hectronic & Co., 12 Schenkels Jungs, 13. Opel Club Brunnadern, 14. Kromer 2, 15. Freibier, 16. Kromer 1, 17. Geili Sieche, 18. Isern Dirigent, 19. Opel Club Brunnadern 2, 20. Isern Bassist.