Bonndorf Bei der Ausstellung von Jochen Scherzinger wird das Kirchli zur Kunsthalle

Der Schwarzwälder Modedesigner und Künstler Jochen Scherzinger inszeniert Schnapsbrenner, Flößer und Uhrmacher auf alten Türen und zeigt sie Freunden der Gruppierung "mir vo do".

Eigentlich waren die Türen einfach nur Gebrauchsgegenstände im Gütenbacher Hof des Großvaters, erbaut im Jahr 1781. Was Jochen Scherzinger daraus gemacht hat, ist Historie, Installation, Gesamtkunstwerk und soll das auch immer bleiben. "Ich habe kein Verkaufsinteresse, aber wenn, gibt es die Türen nur alle gemeinsam", sagt der Künstler Jochen Scherzinger.

Heutige Menschen, inszeniert in Handwerkerkleidung, Tracht und Häs sind schon in der ursprünglichen Fotografie wie Gemälde. Auf den Türen strahlen sie eine ganz eigene Ästhetik aus. "Die gehören zur Herzland-Campagne und stehen für Tradition, Brauchtum, Handwerk", sagte Jochen Scherzinger am Donnerstagabend. Für Bonndorfer und alle, die sich bekennen zur Gruppierung "mir vo do" war er gekommen und hat die zwölf Türen mitgebracht. Ausgestellt waren sie für eben diesen einen Abend in der Schlosskapelle im Stadtgarten. Die Germania-Wirtsleute haben wiederum eine großzügige Häppchenbewirtung bereitgestellt, Wurst- und Spargelsalätchen im Glas, selbstgebackene Brötchen und Blätterteiggebäck, Sekt und Wein. Und tatsächlich sind knapp 100 Hiesige der Einladung gefolgt.

Gut zwei Stunden war das Kirchli, wie die Bonndorfer "mir vo do"-Macher die einstmals dorthin versetzte Schlosskapelle auch nennen, in Wellen immer wieder gut gefüllt mit Interessierten. Offen berichtete Scherzinger, der eigentlich mit einem Modelabel (Artwood) bekannt geworden ist, von der Machart. Abgebeizt und weiß grundiert, sind dann die Bilder in UV-Digitaldruck auf die Türen aufgebracht worden. Damit war der Hintergrund mit doppelter Holzstruktur ausgestattet: einmal die durch die Tür vorgegebene als Trägermaterial, aber auch die Fotos selbst weisen eine Holzstruktur auf, denn sie sind aufgenommen worden in der Räucherkammer des großväterlichen Schwarzwaldhofs mit schwarzen Holzbalken im Hintergrund. Die Fotos übrigens hat Tobias Raphael Ackermann aufgenommen. Bei der Ausstellung war der inzwischen angestellte Fotograf Fabian Eßl mit von der Partie. "Ich war eigentlich Kunde und so begeistert von Jochens Ideen, dass ich angeboten habe, zu helfen", erzählte er begeistert. Nach jahrelanger Festanstellung in einem Fotostudio (Industriefotografie) ist daraus nun ein Engagement beim Künstler Jochen Scherzinger geworden.

"Hip und frisch, statt alt und verstaubt", so beschrieb Stefanie Schwenninger die Form von Heimatverbundenheit, die hier abermals die Gruppe "mir vo do" im Stadtgärtlein inszenierte, wie schon im Winter das Lichterfest. Marion Adler von der Germania nutzte die Gelegenheit, im Dialekt zu begrüßen. "Schweri Turbulenze" habe es in jüngster Zeit rund um die grüne Insel gegeben. Und nun müsse man schmunzeln, wie viele sich plötzlich "um de Garte anäh", um ein Schmuckstück daraus zu machen. Mit dem kleinen Begegnungsfest ist genau das gelungen, bis hin zur Schwarzwälder Deko mit bemoosten Hölzern und gewundenen Naturmaterialien.